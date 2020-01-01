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    Almanya, 2022 yılına kadar tüm nükleer enerji santrallerini kapatmayı planlıyor

    Yönünü yenilenebilir enerji kaynaklarına çeviren Almanya, 2022 yılına kadar nükleer santrallerini kapatmayı planlıyor. Daha sonra sırada kömür santralleri var.
    3 hf.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Almanya, 2022 yılına kadar tüm nükleer enerji santrallerini kapatmayı planlıyor

    Enerji üretim yeteneklerini yenilenebilir kaynaklara yönlendirmeye kararlı olan Almanya, yeni yıl arifesinde bir nükleer santralini daha kapattı. EnBW adlı enerji şirketinin yaptığı açıklamaya göre Philippsburg 2 reaktörünün enerji nakil hattıyla olan bağlantısı yerel saat itibariyle 19:00'da kesildi. Ülke, 2022 yılına kadar tüm nükleer santrallerini kademeli olarak devre dışı bırakmayı planlıyor.

    Karlsruhe yakınlarında bulunan Philippsburg 2 reaktörünün devre dışı bırakılmasıyla birlikte ülkede 6 nükleer santral kalmış bulunuyor. 35 yıl süreyle enerji üreten reaktörün kardeşi Philippsburg 1 ise 2011 yılında kapatılmıştı.

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    Almanya sadece nükleer santrallerini kapatmakla yetinmiyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisi 2019 yılının Ocak ayında aldığı bir kararla kömür santrallerinin de kademeli olarak kapatılacağını bildirmişti. Uzun süren toplantılar ve araştırmalar neticesinde alınan kararla ülke, farklı bölgelerde bulunan 84 adet kömür santralini 2038 yılına kadar kapatmayı planlıyor.

    Almanya, 2022 yılına kadar tüm nükleer enerji santrallerini kapatmayı planlıyor
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    Ülkenin elektrik üretiminin %35’inden sorumlu kömür santrallerinin nükleer santrallere kıyasla daha uzun bir zaman aralığında kapatılması ise ülkenin öncelikle nükleer enerjiye olan bağımlılığını sonlandırmak istemesiyle alakalı.

    Nükleer santralden elde edilen enerjinin kesilmesiyle birlikte kömür santrallerine olan ihtiyacın bir süre daha devam edeceğini tahmin etmek zor olmayacaktır.



    https://oilprice.com/Alternative-Energy/Nuclear-Power/Germany-Aims-To-Close-All-Nuclear-Plants-By-2022.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ilkerinanç 3 hf. en beğenilen
    Onlarca ülkeden bir tanesi kapatma kararı almış vay efendim onların yerine açarız onlar kapatıyor biz açıyoruz,bilmemne.Diğer geri kalanlar ki Almanyanın santral sayısından kat kat fazla var bunlarda, hala açmaya devam ediyor onlara ne diceksiniz peki?İlla kendi ülkenize laf çakacaksınız değil mi?Psikolojiniz bozulmuş sizin.
    Onlarca ülkeden bir tanesi kapatma kararı almış vay efendim onların yerine açarız onlar kapatıyor biz açıyoruz,bilmemne.Diğer geri kalanlar ki Almanyanın santr...
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    2 Yanıt Yanıtla +51
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    WB 3 hf.
    Biz bir kac tane yapalim da kapamayi sonra dusunuruz, onemli olan bu isin know-how kismina sahip olmak!



    Amerika 100’den fazla nukleer reaktore sahipken halen yenilerini kuruyor, Fransa ve daha bir cok ulkede de durum bu sekilde..
    Biz bir kac tane yapalim da kapamayi sonra dusunuruz, onemli olan bu isin know-how kismina sahip olmak! Amerika 100’den fazla nukleer reaktor...
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    1 Yanıt Yanıtla +35
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    orientem 3 hf.
    Almanya bu nükleer santrallerini kapatma projesiyle dünyaya rezil olmuş durumda ve kendi içlerinde de sık sık eleştiri konusu olan bir mesele. Tükürdüklerini yalamamak için milyarlarca dolar zarar ederek projeyi devam ettiriyorlar. Şuan bile güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi nükleerin yerini dolduramıyor ilerki zamanlarda nükleer teknolojisi iyice geliştiği zaman elinde nükleer olmayıp tarlaya güneş paneli ekmeye çalışan ülkeler çok büyük bedeller öder. Türkiye'nin acilen nükleer santral kurup bilgi kazanması lazım. İleriye dönük olarak ise Toryum temelli Nükleer Santral geliştirilmesi gerekiyor. Dünya'nın en büyük Toryum rezervlerinden birine sahibiz ve Toryum tabanlı Nükleer Santraller mevcut sistemlere göre çok daha güvenli ve çok daha çevreci sistemler.
    Almanya bu nükleer santrallerini kapatma projesiyle dünyaya rezil olmuş durumda ve kendi içlerinde de sık sık eleştiri konusu olan bir mesele. Tükürdüklerini ya...
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    Yanıtla +15
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    1 Avatar
    DH Misafiri 2 hf.
    Almanya hakkında dediklerini bir yere dayandırıyorsan katılıyorum ancak şuan ne toryum bazlı santral yapılabiliyor ne de soğuk füzyon geliştirilemedi. Türkiye'nin bir beş on senesi var gibi...
    Ancak bence biz değerlendirmeyi bilirsek güneş, rüzgar ve barajlar da işimizi görecektir. Ayrıca atıklardan doğalgaz üretimi de yatırım yapılması gereken alanlardan...
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    gothamcity 2 hf.
    Tahminimce eski tip olanları kapatıyorlardır
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    Nat Alianovna 2 hf.
    Nükleerden kasıt eski fisyon reaktörlerini kapatıyorlar. Yoksa sürdürülebilir şekilde enerji üretebilen bir füzyon reaktörünü geliştirme üzerinde hala çalışmaya devam ediyorlar. Başarılı olurlarsa - ki başarılı olacaklar gibi görünüyor - füzyon reaktörleri açtıklarını ve Güneş'te gerçekleşen termonükleer tepkime türünün minyatür versiyonları ile enerji ürettiklerini göreceğiz.


    popularmechanics.com/...


    firstpost.com/...
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    HIGHER 2 hf.
    Adamların başbakanı nükleer fizik doktoru bir kadın, o yüzden ne yaptıklarını biliyorlardır bence.
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    khytr89 2 hf.
    o kadar arabayı nasıl şarj edecekler, sürekli güneş alan bir ülkede değil, gerçi almanlar yaş tahtaya basmaz, bakalım
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    muratkaya 2 hf.
    Kessin kapatırlar aşırı derecede inandım.

    Mümkün değil. 2022'ye az kaldı göreceğiz bakalım kapatacaklar mı.
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    Hasan07-36 2 hf.
    Kömür santrallerini kapatıp, nükleer santralleri kullanmaya devam etseler çok daha çevreci olurdu bence. Tabi kapattıkları nükleer santraller çok eskiyip, işletmesi tehlikeli olmayacaksa.
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    DH Misafiri 2 hf.
    zaten ekeonomik ömrünü tamamlamış santraller neyin kafası ? sömürü düzeni bitiyor hele iyice anlaşılsın bakalım tekrarmı acacaklar yoksa yenilerinimi yapacakalar görecegiz
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    DH Misafiri 2 hf.
    Kapatma kararı almışlar

    Uygulamaya bakmak lazım

    Bundan on sene öncede öyle bir haber çıkarmışlardı santrallar hala çalışıyor
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    Reanimate 2 hf.
    Ekonomikliğini yitirmiştir yeni teknoloji santral yapılıyordur bir yandan.Çevreyi düşünen kömür santrallerinden başlar kapatmaya sonra doğal gaz.
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