Almanya, 2022 yılına kadar tüm nükleer enerji santrallerini kapatmayı planlıyor

Enerji üretim yeteneklerini yenilenebilir kaynaklara yönlendirmeye kararlı olan Almanya, yeni yıl arifesinde bir nükleer santralini daha kapattı. EnBW adlı enerji şirketinin yaptığı açıklamaya göre Philippsburg 2 reaktörünün enerji nakil hattıyla olan bağlantısı yerel saat itibariyle 19:00'da kesildi. Ülke, 2022 yılına kadar tüm nükleer santrallerini kademeli olarak devre dışı bırakmayı planlıyor.

Karlsruhe yakınlarında bulunan Philippsburg 2 reaktörünün devre dışı bırakılmasıyla birlikte ülkede 6 nükleer santral kalmış bulunuyor. 35 yıl süreyle enerji üreten reaktörün kardeşi Philippsburg 1 ise 2011 yılında kapatılmıştı.

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Almanya sadece nükleer santrallerini kapatmakla yetinmiyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisi 2019 yılının Ocak ayında aldığı bir kararla kömür santrallerinin de kademeli olarak kapatılacağını bildirmişti. Uzun süren toplantılar ve araştırmalar neticesinde alınan kararla ülke, farklı bölgelerde bulunan 84 adet kömür santralini 2038 yılına kadar kapatmayı planlıyor.

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Ülkenin elektrik üretiminin %35’inden sorumlu kömür santrallerinin nükleer santrallere kıyasla daha uzun bir zaman aralığında kapatılması ise ülkenin öncelikle nükleer enerjiye olan bağımlılığını sonlandırmak istemesiyle alakalı.

Nükleer santralden elde edilen enerjinin kesilmesiyle birlikte kömür santrallerine olan ihtiyacın bir süre daha devam edeceğini tahmin etmek zor olmayacaktır.

https://oilprice.com/Alternative-Energy/Nuclear-Power/Germany-Aims-To-Close-All-Nuclear-Plants-By-2022.html

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