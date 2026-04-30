Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çernobil'deki kurtlar kansere dirençli genler geliştirdi

    Çernobil Yasak Bölgesi’nde yaşayan kurtlar, yıllar süren radyasyon maruziyetine rağmen hayatta kalmayı başardı. Yeni çalışmalar, bu kurtların kansere dirençli genler geliştirdiğini gösteriyor.

    1986 yılında yaşanan Çernobil Nükleer Felaketi, bugün hâlâ uzun vadeli etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Reaktör patlaması sonrası atmosfere yayılan yoğun radyasyon, sadece insan yaşamını değil, bölgedeki tüm ekosistemi de derinden etkiledi. Felaketin ardından oluşturulan ve yaklaşık 2.600 kilometrekarelik bir alanı kapsayan karantina bölgesi, uzun yıllar boyunca insan yerleşimine kapatıldı. Ancak bu süreçte doğa, beklenmedik bir şekilde geri dönerek bölgeyi adeta dev bir “doğal laboratuvara” dönüştürdü. Aradan geçen 40 yılın ardından bilim insanları, bu bölgedeki canlıların radyasyona nasıl adapte olduğunu daha iyi anlamaya başlıyor.

    Princeton Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen yeni bir çalışma, Çernobil'deki radyoaktif bölgede yaşayan kurtların genetik yapısında dikkat çekici değişimler olduğunuortaya koydu. Araştırmaya göre bu kurtlar, uzun süreli radyasyon maruziyetine karşı bağışıklık sistemlerini farklı şekilde çalıştıran, kansere karşı dirençli genetik özellikler geliştirmiş olabilir.

    Çernobil Kurtlarında Kansere Karşı Koruyucu Genler Tespit Edildi

    Araştırmacılar, karantina bölgesinde yaşayan kurtlardan alınan kan örneklerini, radyasyona maruz kalmayan bölgelerdeki kurtlarla karşılaştırdı. Elde edilen bulgular, Çernobil kurtlarında özellikle kanserle ilişkili 23 genin daha aktif olduğunu gösteriyor. Bu genlerin bir kısmı, insanlarda belirli kanser türlerinde daha yüksek hayatta kalma oranlarıyla ilişkilendiriliyor.

    Daha da dikkat çekici olan ise bu kurtların bağışıklık sistemlerinin, radyoterapi gören kanser hastalarına benzer şekilde davranması. Yani bu hayvanlar, sürekli maruz kaldıkları radyasyonu tolere edebilmek için adeta optimize edilmiş bir bağışıklık tepkisi geliştirmiş durumda. Araştırmacılar bu durumu, evrimsel bir adaptasyon süreci olarak değerlendiriyor.

    Çernobil'deki kurtların günlük ortalama 11.28 milirem radyasyona maruz kaldığı belirtiliyor. Bu seviyenin, insanlar için belirlenen güvenli sınırın altı katından fazla olması, elde edilen genetik adaptasyon bulgularını daha da çarpıcı hâle getiriyor.

    Doğa Beklenenden Daha Hızlı Uyum Sağlamış Olabilir

    Çernobil yasak bölgesi, yıllar içinde insan etkisinden uzak kalması sayesinde yaban hayatı için önemli bir sığınak hâline geldi. Kurtların yanı sıra vaşaklar, bizonlar, ayılar ve çeşitli geyik türleri de bölgede yoğun şekilde yaşamaya devam ediyor. Hatta bazı araştırmalar, kurt popülasyonunun çevredeki benzer doğal alanlara kıyasla yedi kat daha yoğun olduğunu gösteriyor.

    Bilim insanları daha önce bitkilerin yüksek radyasyon ortamlarında daha hızlı genetik mutasyonlar geçirerek kendilerini koruyacak mekanizmalar geliştirebildiğini göstermişti. Ancak büyük memelilerde benzer bir adaptasyonun olup olmadığı net olarak bilinmiyordu. Princeton ekibinin bulguları, bu boşluğu doldurabilecek ilk güçlü kanıtlardan biri olarak görülüyor.

    Araştırmacılara göre bu genetik değişimler, sadece evrimsel biyoloji açısından değil, tıp dünyası için de önemli sonuçlar doğurabilir. Özellikle kansere karşı doğal direnç mekanizmalarının anlaşılması, gelecekte yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane e tech yorumlar osuruk spreyi nasıl yapılır dct şanzıman youtube playlist indirme haritada kaybolmak özet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26Plus
    Samsung Galaxy S26Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum