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Röportaj: Koyuncu Elektronik

10 yıl
42,6b
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanimhaber.com olarak ülkemiz bilişim sektörüne yön veren firmaları bilgisayar ekranınıza taşımaya devam ediyoruz.

Donanimhaber.com olarak ülkemiz bilişim sektörüne yön veren firmaları bilgisayar ekranınıza taşımaya devam ediyoruz. Bu röportajımızda Koyuncu Elektronik Genel Müdür Yardımcısı Ali Yipelli'den Koyuncu Elektronik ve firmanın gelecek planları ile ilgili bilgi alıyoruz.


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Aqsesuar 10 yıl
packard bell notebook almıstım. bıkere goturdum lcd taktılar 6 ay garantılı ve tam 6 ay sonunda bozuldu. pıyasada 250 tl ye buldugum lcd ıcın $370+kdv ıstedıler. ıkıncı bozulmada ıse 200 e buldum ve bu sefer 300 tl ye cektıler fıyatı. fırma benım oturdgum evın tam arkasında gıde gele bı oldum :S
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ensaronline 10 yıl
Ne koyuncuymuş herkes şikayetçi :D
Benimde anakrtla ilgili problemlerim olmuştu satıcı firma göndermedi garantiye fakat ben koyuncuyla iletişime geçip gönderdim. Ürünü gönderdiler fakat çizilmişti tekarar irtibata geçip durumu anlattım. Ürünün yenisni gönderdiler.
Şahsen sorun olmasına rağmen zorlamadan çare ürettikleri için koyuncuyu tebrik etmiştim. Benim diyebileceğim bu:)
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Febr 10 yıl

Merhabalar...
I-Mate SmartFlip model Windows tabanlı telefonumu, bulunduğum şehirde servisi olmadığı için kargo ile merkezlerine yolladık. (Tabii ki yollamadan evvel telefonla görüştük, cihazı da güzelce bir kutuya koyup kargoya verdik)

Geri kalan kısmını ben yurtdışında olduğum için annem halleti. (daha doğrusu halledemedi. Hayır hayır... "Koyuncu telefonu hepten halletti" daha güzel oturdu
)
Kutu içinde adres-telefon bilgilerimiz olmasına rağmen arayan soran olmamış ve mübarek ellerinden öptüğüm annem tekrar Koyuncu'yu arayıp cihazla alakalı bilgi almak istemiş.
"Cihaz arızası garanti dışı, XXX dolar yollamanız lazım" cevabını alınca cihazın adresimize geri yollanmasını istemiş annem.

Cihaz eve umursamaz bir şekilde sadece kargo poşetine konarak yollanmış.
Ama daha da komiği cihazın kasasını dahi kapatmaktan aciz oldukları. Cihazın kapak kısmındaki kasayı açmışlar ve kapatmaya gerek dahi görmemişler. Özel bir aparat ya da yapıştırıcı gerektiği çok belli olan bu kapağı öylece yollamışlar.
Artık Türkiye'ye döndüm ve bugün bizzat kendim Koyuncu'ya gideceğim. Ve bana yaklaşımlarını da sizlerle paylaşacağım.
Cihazın fotoğraflarını da ekleyerek herkese saygılar sunuyorum.

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BBB 10 yıl
Koyuncudan aldığım PackardBell W3624 bilgisayarımdan bir çok sorun bulunmaktaydı.Ekranda donma,Her türlü kumandadan etkilenmesi(tv kumandası,recover kumandası...kapanıyordu pc vs.)Üç seferde klavyede sorun çıktı.Ben değişmesini beklerken klavye ücreti ödedim üzerine...Teknik servistende memnun değilim PackardBell dende...Bir anektod olarak anlatıyım dedim.Bilginize.
Berk
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sissil 10 yıl
packard bell laptop aldım üretim hatası ekran kablosu bozukmuş degişti ,değişirken ekranın yanlarını açarken kırmıslar geri goturdum taktılar bu seferde ekranın arka kısmı bozulmuş yansıyan tabakada benekler vardı ve 4-5 piksel bozuk neyse degistirdiler bide kagıda musteri memnuniyeti yazmıslar bak sen onu takarken gene kırsmılar okadar sıkıldımki bisey demedim gene neyse cihazı aldım ekran kartı sorun yapmaya basladı servise gonderdim bisey yok dediler gene sorun yaptı cssourse ta fps 2 dakka sonra 10 lara falan dusuyodu gerisini siz dusunun neyse mırın kırın ettim tekrar test edicez dediler sorunlu cıktı anakart degisti neyse aldım cihazı dokunmatik tuslar bozulmus cihaz kendi kendine acılıyor dedim yapın yapamadılar ki arada atladıgım bi nokta var tamirlerden birinde artık 80 kere gitti cihaz hatırlamıyorum hdd nin vidalarını takmamıslar eve bi geldi hdd yere dustu :D şaka gibi dimi ama gercek dvd writer 3 kere degisti neyse ki o konuda koyuncuya kusur bulmuyorum sonunda işte yanda iki cizik var dediler bu bilgisayar dusmus falan filan garanti dısı bırakmıslar cihazı . Bunlarda Allah korkusuda yok cihazda kırık yok 3 senelik cihaz 2 tane cizigi var hdd de bad sector 1 tane bile yok insanları magdur bırakıyorlar ellerinde sakız oldu makina bu videodaki şahısa mail attım mailime cevap verme tenezzülünde dahi bulunmadı. siz siz olun koyuncunun garantisinde hiçbir urunu almayın pişman olursunuz.
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sertdemiry 10 yıl
Yıllar önce garantisi devam eden anakartımı Koyuncu Teknik Servise götürdüm, north bridge yanmış diye bozuk halde bana geri verdiler. Ben nasıl yakabilirim diye sordum, kullandığım diğer bozuk bir donanımdan olmuşmuş. Aynı donanımlarla başka anakart alıp kullandım hiçbir problem olmadı.
O zamanlarda şimdiki aklım olsa başlarına yıkardım o binayı ama çok zaman geçti...
Koyuncu ile iş yapmam, getirdikleri hiçbir markayı da kullanmam. Siz de videoyu izleyin, hangi markaları getiriyorlarsa onları kullanmayın!!
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mozdurak 10 yıl
Birdaha bende düşünmüyorum Koyuncudan bişey almayı. Servisi beş para etmez. 1 haftalık monitörümü serviste kırıp gönderdiler.
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max975 10 yıl
ne aşamalardan geldi pek iyi imajı yoktu ama şimdi bilemem..
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tubejh 10 yıl
Servise giden malı bilerekmi bekletiyolar, anlamadım bir şirket akılılar garanti süresini etkilediklerini sanıyorlar ama tüketici haklarından haberleri yok.
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