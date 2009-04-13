Röportaj: Koyuncu Elektronik

Genel Yayın Yönetmeni
Donanimhaber.com olarak ülkemiz bilişim sektörüne yön veren firmaları bilgisayar ekranınıza taşımaya devam ediyoruz.
Donanimhaber.com olarak ülkemiz bilişim sektörüne yön veren firmaları bilgisayar ekranınıza taşımaya devam ediyoruz. Bu röportajımızda Koyuncu Elektronik Genel Müdür Yardımcısı Ali Yipelli'den Koyuncu Elektronik ve firmanın gelecek planları ile ilgili bilgi alıyoruz.
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Benimde anakrtla ilgili problemlerim olmuştu satıcı firma göndermedi garantiye fakat ben koyuncuyla iletişime geçip gönderdim. Ürünü gönderdiler fakat çizilmişti tekarar irtibata geçip durumu anlattım. Ürünün yenisni gönderdiler.
Şahsen sorun olmasına rağmen zorlamadan çare ürettikleri için koyuncuyu tebrik etmiştim. Benim diyebileceğim bu:)
Merhabalar...
I-Mate SmartFlip model Windows tabanlı telefonumu, bulunduğum şehirde servisi olmadığı için kargo ile merkezlerine yolladık. (Tabii ki yollamadan evvel telefonla görüştük, cihazı da güzelce bir kutuya koyup kargoya verdik)
Geri kalan kısmını ben yurtdışında olduğum için annem halleti. (daha doğrusu halledemedi. Hayır hayır... "Koyuncu telefonu hepten halletti" daha güzel oturdu )
Kutu içinde adres-telefon bilgilerimiz olmasına rağmen arayan soran olmamış ve mübarek ellerinden öptüğüm annem tekrar Koyuncu'yu arayıp cihazla alakalı bilgi almak istemiş.
"Cihaz arızası garanti dışı, XXX dolar yollamanız lazım" cevabını alınca cihazın adresimize geri yollanmasını istemiş annem.
Cihaz eve umursamaz bir şekilde sadece kargo poşetine konarak yollanmış.
Ama daha da komiği cihazın kasasını dahi kapatmaktan aciz oldukları. Cihazın kapak kısmındaki kasayı açmışlar ve kapatmaya gerek dahi görmemişler. Özel bir aparat ya da yapıştırıcı gerektiği çok belli olan bu kapağı öylece yollamışlar.
Artık Türkiye'ye döndüm ve bugün bizzat kendim Koyuncu'ya gideceğim. Ve bana yaklaşımlarını da sizlerle paylaşacağım.
Cihazın fotoğraflarını da ekleyerek herkese saygılar sunuyorum.
Berk
O zamanlarda şimdiki aklım olsa başlarına yıkardım o binayı ama çok zaman geçti...
Koyuncu ile iş yapmam, getirdikleri hiçbir markayı da kullanmam. Siz de videoyu izleyin, hangi markaları getiriyorlarsa onları kullanmayın!!