Röportaj: Koyuncu Elektronik

Donanimhaber.com olarak ülkemiz bilişim sektörüne yön veren firmaları bilgisayar ekranınıza taşımaya devam ediyoruz.

Donanimhaber.com olarak ülkemiz bilişim sektörüne yön veren firmaları bilgisayar ekranınıza taşımaya devam ediyoruz. Bu röportajımızda Koyuncu Elektronik Genel Müdür Yardımcısı Ali Yipelli'den Koyuncu Elektronik ve firmanın gelecek planları ile ilgili bilgi alıyoruz.