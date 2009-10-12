Röportaj: UyduNet ile 100Mbps hızında internet!

Genel Yayın Yönetmeni
UyduNet, kablolu internet kullanıcılarına 100Mbps hızında internet vermeye hazırlanıyor!
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Bu videomuzda Turksat standında İnternet ve İnteraktif Hizmetler Uzmanı Burak KARTAL'dan yakında kullanıma sunulacak 100mbps hızında kablolu internet hakkında bilgi alıyoruz.
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Yaşasın taahhüt istemeyen halkcıl firmalar !
7 yıl olmuş ben hala 3mbit o dönemde evlenip çocuk yapsam büyük ihtimal şuan babavvvv bu ne biçim internet derdi
sene 2017 olucak halen 100 mb hızda 150 ping görüyorum yurtdışı çıkışları halen berbat geceleri yoğunluk olunca
Güncel Kampanya aşağıda:
Türksat’tan ‘Bu Kış İnternet Bizden’ Kampanyası
Kampanya koşulları
Kampanya 10.12.2010 – 31.01.2011 tarihleri arasında geçerli olacaktır.
Müşterinin abone olduğu internet hizmeti, ilk 3 ay ücretsiz olarak sunulacaktır. Kablo TV ücreti “İlk 3 ay ücretsiz” uygulamasına dahil değildir.
Kampanya kapsamında 1-5-10 Megabit KKÖ (Kullandığın Kadar Öde) ve sınırsız hızlar müşteriye sunulacaktır. Kampanya kapsamında abone olunan Uydunet hızı ilk 3 aydan sonra tarifede yer alan fiyat üzerinden sunulacaktır.
Müşteriler ilk üç ay hız değişikliği yapamayacaktır. Müşteriler abone oldukları hızdan daha düşük bir hıza geçiş yapamayacaklardır. Sınırsız Uydunet’e abone olan müşteri daha sonra kullandığın kadar öde tarifesine geçemeyecektir. Kullandığın kadar öde Uydunet’e abone olan müşteri ise sınırsız tarifesine geçebilecektir.
Kampanya kapsamında KKÖ (Kullandığın Kadar Öde) internet müşterilerinin, ilk 3 ay ilave GB kullanımı yapmaları durumunda, ilave GB kullanımları her ay tarifede yer alan fiyatlar üzerinden ayrıca faturalandırılacaktır.
Kampanya kapsamında KTV kurulum ve Uydunet aktivasyon ücretleri alınmayacaktır.
Kampanya kapsamında kablosuz modem bedelsiz olarak verilecektir.
Kampanya kapsamında müşterilerin Uydunet’e abone olarak, 24 ay abone kalmayı taahhüt etmesi zorunlu olacaktır.
Kampanya süresi dolmadan aboneliğini iptal ettirmek isteyen müşterilerden cihaz ücreti (Kablosuz Modem için 175,00 TL), alınmayan kurulum ve aktivasyon ücretleri (Kablo TV kurulum ücreti 43 TL, Uydunet aktivasyon ücreti 27,74 TL) ile 3 ay ücretsiz olarak kullandığı Uydunet (tarife üzerinden) hizmetine ait ödenmemiş ücretler tahsil edilecektir.
Kampanya Uydunet altyapı imkanları ile sınırlı olacaktır.
Kampanya cihaz stokları ile sınırlı olacaktır.
Mevcut Uydunet aboneleri ve Uydunet aboneliğini kampanya başlangıç tarihinden sonra iptal ettiren müşteriler bu kampanyadan faydalanamayacaklardır.
Farklı kampanyadan faydalanan müşteriler bu kampanyadan faydalanamayacaklardır. Uydunet aboneliği olmadığı halde Teledünya kampanyalarından birine dahil olan müşterilerin abonelikleri ise Teledünya hizmeti ile alakalı olduğundan bu kapsam dışında tutulacaktır.
uydunetburada.com/...
ttnet bişiler yapmaya hazır olmadan kimseye ekmek yedirmezler bu piyasada.. Teşekkurler hukumetim, bakanım. Gobeginizdeki pamuklara sağlık.
Adanada'ysan süperonline fiber internete geç derim.Gelmek üzere alt yapı hazır.