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Röportaj: UyduNet ile 100Mbps hızında internet!

10 yıl
87,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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UyduNet, kablolu internet kullanıcılarına 100Mbps hızında internet vermeye hazırlanıyor!

Türkiye'nin en büyük bilişim teknolojileri fuarı Cebit'i gezme fırsatı bulamadıysanız üzülmeyin! Fuardaki en ilgi çekici stantları ekranlarınıza taşıyoruz...

Bu videomuzda Turksat standında İnternet ve İnteraktif Hizmetler Uzmanı Burak KARTAL'dan yakında kullanıma sunulacak 100mbps hızında kablolu internet hakkında bilgi alıyoruz.


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4Numara 3 yıl en beğenilen
Haber yılı 2009 2017ye gireceğiz yakında hala 100mbit internet yaygınlaşmadı Türkiye'de
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4Numara 3 yıl en beğenilen
Haber yılı 2009 2017ye gireceğiz yakında hala 100mbit internet yaygınlaşmadı Türkiye'de
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asilaydying 3 yıl
Arkadaşlar isterse 10gbit/san hızında paket çıkarsın Türksat bir şey fark etmiyor.Yurtiçi ve Yurtdışı bağlantılarını Türk Telekom şirketinden kurtarması gerekiyor.Bir an önce Ortak Altyapılar Şirketi devreye geçsede Türksat TeliaSonera veya Italia Telecom gibi şirketlerle yurtdışı anlaşması yapsa.
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DH Misafiri 3 yıl
Telekomdan çıktım, adamlar fena kazıklıyor, Turknet abonesi oldum, ayda 59 tl ye 150 GB kota, VDSL2 ile en az 30 Mb/s hız, ayda 1000 dakika normal telefon ücretsiz (BİRİNCİ GRUP YURT DIŞI ÜLKELER DAHİL), ayrıca sabit ödeme yok.taahhüt yok....daha iyisi varsa onu deneyin..
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Bosu 3 yıl
Taahhüt bana göre zaten bir kandırmaca: Şöyleki ürünün fiyatı: 80 TL ama taahhüt olursa 60 TL oluyor. Aslında bu doğru değil, ürünün fiyatı zaten 60 TL ve şeytanla anlaşma imzalayıp 2 sene taahhüt yaparsan gene 60 Lira. Kısaca demek istediğim bunlar önceden düşünülmüş fiyatlar zaten adamların ürünü satmak istediği asıl fiyat 60 TL, ama 24 ay kölelik için taahhüt sadece bir bahane ...

Yaşasın taahhüt istemeyen halkcıl firmalar !
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GoldPunch 7 yıl
Haberin yayınlanalı 3 yıl olmuş hala 100 megabit net veremiyorlar. İptal olmuş demek ki.
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*GameOver* 3 yıl GoldPunch
GoldPunch

Haberin yayınlanalı 3 yıl olmuş hala 100 megabit net veremiyorlar. İptal olmuş demek ki.

7 yıl olmuş ben hala 3mbit o dönemde evlenip çocuk yapsam büyük ihtimal şuan babavvvv bu ne biçim internet derdi
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rockymarlboro 3 yıl GoldPunch
GoldPunch

Haberin yayınlanalı 3 yıl olmuş hala 100 megabit net veremiyorlar. İptal olmuş demek ki.

sene 2017 olucak halen 100 mb hızda 150 ping görüyorum yurtdışı çıkışları halen berbat geceleri yoğunluk olunca
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DH Misafiri 7 yıl
uydu net ınternetı herkes bana alma kullanma dediler haklılarmış cünkü su yorumu bıle yazarken baglantı 3 kere 4 kere kesiliyor hıç guzel hıç ıyı bı baglanma degıldır arıyorum baglantı kopuyor dıye guncelleme var guncelleme var diyorlar herzaman her aradıgında diğer ınternet baglantılarının guzcellenmesı yokmu yanı para havale edecem korkuyorum yarıda kalır diye hop baglantı kesılıyor gitti gitmedi teretütde kalıyor ınsan yanı tahaaütüm bitsin hemen söküp atacam yanı gelin sökün bile demiyecem kullanma sözüm bitsın bıttı artık kullanmıyacagın uydu netı kesın en güzeli ttnet
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osmanlı06 7 yıl
çok aşırı ücretler ama onların onda birini karşılayamayacak hizmetler bütün internet dagıtıcılarıda aynı hiçbirinin birbirinden üstünlüğü yok kesin bir yerde eksiklikleri var
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DH Misafiri 8 yıl
Yeni kampanyasında modem hediye ve 3 ay ücretsiz veriyorlar. uygun gibi gözüküyor.
Güncel Kampanya aşağıda:
Türksat’tan ‘Bu Kış İnternet Bizden’ Kampanyası

Kampanya koşulları
Kampanya 10.12.2010 – 31.01.2011 tarihleri arasında geçerli olacaktır.
Müşterinin abone olduğu internet hizmeti, ilk 3 ay ücretsiz olarak sunulacaktır. Kablo TV ücreti “İlk 3 ay ücretsiz” uygulamasına dahil değildir.
Kampanya kapsamında 1-5-10 Megabit KKÖ (Kullandığın Kadar Öde) ve sınırsız hızlar müşteriye sunulacaktır. Kampanya kapsamında abone olunan Uydunet hızı ilk 3 aydan sonra tarifede yer alan fiyat üzerinden sunulacaktır.
Müşteriler ilk üç ay hız değişikliği yapamayacaktır. Müşteriler abone oldukları hızdan daha düşük bir hıza geçiş yapamayacaklardır. Sınırsız Uydunet’e abone olan müşteri daha sonra kullandığın kadar öde tarifesine geçemeyecektir. Kullandığın kadar öde Uydunet’e abone olan müşteri ise sınırsız tarifesine geçebilecektir.
Kampanya kapsamında KKÖ (Kullandığın Kadar Öde) internet müşterilerinin, ilk 3 ay ilave GB kullanımı yapmaları durumunda, ilave GB kullanımları her ay tarifede yer alan fiyatlar üzerinden ayrıca faturalandırılacaktır.
Kampanya kapsamında KTV kurulum ve Uydunet aktivasyon ücretleri alınmayacaktır.
Kampanya kapsamında kablosuz modem bedelsiz olarak verilecektir.
Kampanya kapsamında müşterilerin Uydunet’e abone olarak, 24 ay abone kalmayı taahhüt etmesi zorunlu olacaktır.
Kampanya süresi dolmadan aboneliğini iptal ettirmek isteyen müşterilerden cihaz ücreti (Kablosuz Modem için 175,00 TL), alınmayan kurulum ve aktivasyon ücretleri (Kablo TV kurulum ücreti 43 TL, Uydunet aktivasyon ücreti 27,74 TL) ile 3 ay ücretsiz olarak kullandığı Uydunet (tarife üzerinden) hizmetine ait ödenmemiş ücretler tahsil edilecektir.
Kampanya Uydunet altyapı imkanları ile sınırlı olacaktır.
Kampanya cihaz stokları ile sınırlı olacaktır.
Mevcut Uydunet aboneleri ve Uydunet aboneliğini kampanya başlangıç tarihinden sonra iptal ettiren müşteriler bu kampanyadan faydalanamayacaklardır.
Farklı kampanyadan faydalanan müşteriler bu kampanyadan faydalanamayacaklardır. Uydunet aboneliği olmadığı halde Teledünya kampanyalarından birine dahil olan müşterilerin abonelikleri ise Teledünya hizmeti ile alakalı olduğundan bu kapsam dışında tutulacaktır.
uydunetburada.com/...

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AlkanExclusive 9 yıl
nisanin ortasina geldik sayilir.. Ama iste lafla peynir gemisi yurumuo..
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Sumak 9 yıl
TechZone

nisanin ortasina geldik sayilir.. Ama iste lafla peynir gemisi yurumuo..


ttnet bişiler yapmaya hazır olmadan kimseye ekmek yedirmezler bu piyasada.. Teşekkurler hukumetim, bakanım. Gobeginizdeki pamuklara sağlık.
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LaFleur- 9 yıl
16mbit ve 20mbit fiyat farkına bakın 4mbit fazla için iki kat fiyat :d

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Inalough 9 yıl
aksine bende yıllardır kablonet kullanırım. bi dönem iptal ettirdim fakat şu an benim imkanlarımda adana da kullanabileceğim en uygun tarife bu. merkez postaneye çok yakınım 2 sene dsl kullandım. ping değerlerim çok yüksekti max dl hızım 1mbit için 100kb zor görüyordu. şimdi ise istikrarlı bir şekilde 120kb civarlarında seyrediyor ve ping değerlerim çok düşük. uydunet gerçekten kaliteli
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H.E 9 yıl

1337

aksine bende yıllardır kablonet kullanırım. bi dönem iptal ettirdim fakat şu an benim imkanlarımda adana da kullanabileceğim en uygun tarife bu. merkez postaneye çok yakınım 2 sene dsl kullandım. ping değerlerim çok yüksekti max dl hızım 1mbit için 100kb zor görüyordu. şimdi ise istikrarlı bir şekilde 120kb civarlarında seyrediyor ve ping değerlerim çok düşük. uydunet gerçekten kaliteli


Adanada'ysan süperonline fiber internete geç derim.Gelmek üzere alt yapı hazır.
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ewerpower 10 yıl
Bu fiyatlarla hiçbiryere varamazlar fiyatlarda ciddi indirim yapmadıkları sürecede müşteri bulamazlar.
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