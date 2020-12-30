RTX 3000 mobil taşıyan dizüstülerin fiyatı gün yüzüne çıktı

RTX Ampere satışa sunulmasından bu yana bir türlü raflarda yeterli sayıda bulunamasa da gözler mobil RTX 3000 seçeneklerinin üzerinde.
Nvidia’nın 12 Ocak’ta bir etkinlik düzenleyeceğini açıklamasının ardından bir süredir beklenen RTX 3000 Mobile kartlar yeniden gündeme geldi.İlginizi Çekebilir ASUS, Ryzen 9 5900HX ve RTX 3080’li 2K 165Hz dizüstüsünü CES 2021’de tanıtabilir
Detayları sızan kartları taşıyan oyuncu dizüstüleri de listelendi. Hollandalı bir oyuncu dizüstüsü perakendecisinin yanlışlıkla yayınlayıp kaldırdığı sayfa dikkatli kullanıcılardan tabi ki de kaçmadı.
Comet Lake'e devam
Comet Lake Core i7 işlemcisiyle eşleştirilen RTX 3000 Mobil kartlı dizüstülerden RTX 3080 Max-Q’lu seçenek 2699 Euro’dan listelenirken RTX 3060 Mobile taşıyan modellerde fiyatın 1699 Euro’ya kadar gerilediği görülüyor.
Ayrıca Bkz. "ASUS, Ryzen 9 5900HX ve RTX 3080’li 2K 165Hz dizüstüsünü CES 2021’de tanıtabilir"
Geçtiğimiz gün paylaştığımız ASUS ROG Strix modelinde AMD’nin Ryzen 9 5900HX işlemcisine yer verilmişti. Intel kanadından henüz güncel işlemci gelmemesi üreticileri bir süre ikilemde bırakacağa benziyor.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-rtx-3070-and-rtx-3060-gaming-laptops-available-for-preorder-starting-at-1699-eur Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider
bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be
Bu ekran kartlarına sahip laptoplar kaç lira olur tahmin dahi edemedim.
SKIKK Isim biraz falso tabii
Ayrıca SKIKK Norveççe > "Kişiye Özel" demek imiş...