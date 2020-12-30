RTX 3000 mobil taşıyan dizüstülerin fiyatı gün yüzüne çıktı

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RTX Ampere satışa sunulmasından bu yana bir türlü raflarda yeterli sayıda bulunamasa da gözler mobil RTX 3000 seçeneklerinin üzerinde.

Nvidia’nın 12 Ocak’ta bir etkinlik düzenleyeceğini açıklamasının ardından bir süredir beklenen RTX 3000 Mobile kartlar yeniden gündeme geldi.

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Detayları sızan kartları taşıyan oyuncu dizüstüleri de listelendi. Hollandalı bir oyuncu dizüstüsü perakendecisinin yanlışlıkla yayınlayıp kaldırdığı sayfa dikkatli kullanıcılardan tabi ki de kaçmadı.

Comet Lake'e devam

Comet Lake Core i7 işlemcisiyle eşleştirilen RTX 3000 Mobil kartlı dizüstülerden RTX 3080 Max-Q’lu seçenek 2699 Euro’dan listelenirken RTX 3060 Mobile taşıyan modellerde fiyatın 1699 Euro’ya kadar gerilediği görülüyor.

Ayrıca Bkz. "ASUS, Ryzen 9 5900HX ve RTX 3080’li 2K 165Hz dizüstüsünü CES 2021’de tanıtabilir"

Geçtiğimiz gün paylaştığımız ASUS ROG Strix modelinde AMD’nin Ryzen 9 5900HX işlemcisine yer verilmişti. Intel kanadından henüz güncel işlemci gelmemesi üreticileri bir süre ikilemde bırakacağa benziyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-rtx-3070-and-rtx-3060-gaming-laptops-available-for-preorder-starting-at-1699-eur

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