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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3000 mobil taşıyan dizüstülerin fiyatı gün yüzüne çıktı

    Nvidia’nın mobil Ampere kartları oyuncu dizüstüsü arayışında olanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Kartları taşıyan oyuncu dizüstülerinin fiyatı ilk defa paylaşıldı.
    2 sa.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3000 mobil taşıyan dizüstülerin fiyatı gün yüzüne çıktı
    Tam Boyutta Gör

    RTX Ampere satışa sunulmasından bu yana bir türlü raflarda yeterli sayıda bulunamasa da gözler mobil RTX 3000 seçeneklerinin üzerinde.

    Nvidia’nın 12 Ocak’ta bir etkinlik düzenleyeceğini açıklamasının ardından bir süredir beklenen RTX 3000 Mobile kartlar yeniden gündeme geldi.

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    Detayları sızan kartları taşıyan oyuncu dizüstüleri de listelendi. Hollandalı bir oyuncu dizüstüsü perakendecisinin yanlışlıkla yayınlayıp kaldırdığı sayfa dikkatli kullanıcılardan tabi ki de kaçmadı.

    Comet Lake'e devam

    Comet Lake Core i7 işlemcisiyle eşleştirilen RTX 3000 Mobil kartlı dizüstülerden RTX 3080 Max-Q’lu seçenek 2699 Euro’dan listelenirken RTX 3060 Mobile taşıyan modellerde fiyatın 1699 Euro’ya kadar gerilediği görülüyor.

    Ayrıca Bkz. "ASUS, Ryzen 9 5900HX ve RTX 3080’li 2K 165Hz dizüstüsünü CES 2021’de tanıtabilir"

    Geçtiğimiz gün paylaştığımız ASUS ROG Strix modelinde AMD’nin Ryzen 9 5900HX işlemcisine yer verilmişti. Intel kanadından henüz güncel işlemci gelmemesi üreticileri bir süre ikilemde bırakacağa benziyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-rtx-3070-and-rtx-3060-gaming-laptops-available-for-preorder-starting-at-1699-eur Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    3 saat önce
    ccc231

    guzel

    7 saat önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    8 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    16 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    1 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    I7 10750H ve RTX 2070 li Asus ROG geçen müşteri arkadaşa 16 bin civarı aldık. Bekle dedim 3000 serisi geliyor dedim sabredemedi. Acaba bunlar kaça olur burada?
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    hanıncipsi 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    15.6 inç ve r5 4600 ayarında bir amd cpu ile gelen rtx3060 ları daha uyguna bulabiliriz diye düşünüyorum
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    Angmarr_Ortadünya 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Laptoplar o kadar pahalı ki... Normal kalitede bir laptop alalım diyoruz ama fiyatlar 10.000 TL'den başlıyor.

    Bu ekran kartlarına sahip laptoplar kaç lira olur tahmin dahi edemedim.
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    Beckonn (Ömer Metin) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rtx 3060 yurtdışı bile 1699 noktadan dürtüyor, bizim burda kaç noktadan süzülür içimize abooow, parası olana güzel ürünler tabi :)
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    fotifoti (foti ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    SKIKK ne kardeşim :D
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    BekirHan (Bekir Han) 43 dk. ( Mesaj Silindi ) fotifoti
    Bizim monster ya da casper gibi barebone tabanlı gövdelerden laptop üreten Hollandalı bir firma.

    SKIKK Isim biraz falso tabii

    Ayrıca SKIKK Norveççe > "Kişiye Özel" demek imiş...
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    6s 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlar karşısında ben. 3060'ı 15 milyordan aşağı anca bu şekilde şaşı bakarsanız görürsünüz.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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