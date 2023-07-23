Lenovo yeni oyun dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü

Dizüstü bilgisayar 3200 x 2000 piksel çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızına sahip 16 inçlik bir ekranla donatıldı. Panel, 430 nit parlaklık ve %100 DCI-P3 renk gamı kapsamı ile kullanıcılara zengin renklere sahip kaliteli bir görüntü sunacak.
İki ekran kartı seçeneği
Lenovo Legion Y9000X (2023), Intel Core i9-13900H işlemciden güç alıyor. Yapılandırmaya bağlı olarak GeForce RTX 4060 veya RTX 4070 ekran kartı ile gelen cihazın 32 GB DDR5-5200 RAM ve 1 TB SSD depolama birimi içerdiğini belirtelim.
Lenovo Legion Y9000X (2023) fiyatı:
- RTX 4060'lı versiyon: 1.811 dolar
- RTX 4070'li versiyon: 2.090 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
+2000 TL fark ile uçan teslimat
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)