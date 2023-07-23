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    Lenovo yeni oyun dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü

    Lenovo markası yeni Legion Y9000X (2023) oyun dizüstü bilgisayarını tanıttı. Yüksek performansa ve etkileyici özelliklere sahip cihaz 13. Nesil Intel Core işlemcisinden güç alıyor.
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    Lenovo yeni oyun dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Lenovo yeni bir oyun odaklı dizüstü bilgisayarı tanıttı. 13. Nesil Intel Core işlemci üzerine inşa edilen Lenovo Legion Y9000X (2023) isimli modelden bahsediyoruz. Çin'de resmiyet kazanan cihaz yüksek performans ve etkileyici özellikler vaat ediyor.

    Dizüstü bilgisayar 3200 x 2000 piksel çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızına sahip 16 inçlik bir ekranla donatıldı. Panel, 430 nit parlaklık ve %100 DCI-P3 renk gamı kapsamı ile kullanıcılara zengin renklere sahip kaliteli bir görüntü sunacak.

    Lenovo yeni oyun dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör

    İki ekran kartı seçeneği

    Lenovo Legion Y9000X (2023), Intel Core i9-13900H işlemciden güç alıyor. Yapılandırmaya bağlı olarak GeForce RTX 4060 veya RTX 4070 ekran kartı ile gelen cihazın 32 GB DDR5-5200 RAM ve 1 TB SSD depolama birimi içerdiğini belirtelim.

    Lenovo yeni oyun dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Dizüstü bilgisayar gümüş beyazı renkle geliyor. Sadece 17.6 mm kalınlığında ve yaklaşık 2.1 kg ağırlığa sahip. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 140 W hızlı şarjı destekleyen 99.9 Wh kapasiteli pilinden alıyor. Fiyat etiketleri şu şekilde:

    Lenovo yeni oyun dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör

    Lenovo Legion Y9000X (2023) fiyatı:

    • RTX 4060'lı versiyon: 1.811 dolar
    • RTX 4070'li versiyon: 2.090 dolar
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    Evren7 2 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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