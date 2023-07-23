Tam Boyutta Gör Lenovo yeni bir oyun odaklı dizüstü bilgisayarı tanıttı. 13. Nesil Intel Core işlemci üzerine inşa edilen Lenovo Legion Y9000X (2023) isimli modelden bahsediyoruz. Çin'de resmiyet kazanan cihaz yüksek performans ve etkileyici özellikler vaat ediyor.

Elon Musk açıkladı: Twitter markasına veda ediyoruz 5 sa. önce eklendi

Dizüstü bilgisayar 3200 x 2000 piksel çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızına sahip 16 inçlik bir ekranla donatıldı. Panel, 430 nit parlaklık ve %100 DCI-P3 renk gamı kapsamı ile kullanıcılara zengin renklere sahip kaliteli bir görüntü sunacak.

Tam Boyutta Gör

İki ekran kartı seçeneği

Lenovo Legion Y9000X (2023), Intel Core i9-13900H işlemciden güç alıyor. Yapılandırmaya bağlı olarak GeForce RTX 4060 veya RTX 4070 ekran kartı ile gelen cihazın 32 GB DDR5-5200 RAM ve 1 TB SSD depolama birimi içerdiğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör Dizüstü bilgisayar gümüş beyazı renkle geliyor. Sadece 17.6 mm kalınlığında ve yaklaşık 2.1 kg ağırlığa sahip. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 140 W hızlı şarjı destekleyen 99.9 Wh kapasiteli pilinden alıyor. Fiyat etiketleri şu şekilde:

Tam Boyutta Gör

Lenovo Legion Y9000X (2023) fiyatı:

RTX 4060'lı versiyon: 1.811 dolar

RTX 4070'li versiyon: 2.090 dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Lenovo yeni oyun dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü