Rus tasarım stüdyosu Art Lebedev'den yol güvenliği için Transparentius konsepti

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OLED teknolojisinin kullanıldığı Optimus Maximus isimli klavye ile tüm dünyanın yakından tanıdığı Rusya merkezli tasarım stüdyosu Art Lebedev, yine çok ilginç bir çalışmaya imza attı.

Özellikle üst fiyat aralığındaki yeni nesil otomobillerde sürüş güvenliğini arttırmak için kullanılan yol kameralarını farklı bir şekilde ele alan stüdyo, Transparentius isimli yeni konsept çalışmasında bu kameraların farklı şekillerde değerlendirilebileceğini göstermeyi amaçlıyor.

Stüdyo tarafından hazırlanan yeni çalışmada uzun araçlarda kullanılacak yol kameralarındadan elde edilecek görüntülerin, kasa kapaklarına yansıtılarak özellikle viraj girişi gibi görüş açısının azaldığı noktalarda takip eden araçlara, yol durumu hakkında bilgi verilebileceği gösteriliyor. Uygulamaya geçer mi bilemiyoruz ancak ilginç bir fikir olduğunu biz de kabul ediyoruz.