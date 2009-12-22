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Rus tasarım stüdyosu Art Lebedev'den yol güvenliği için Transparentius konsepti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,1b
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31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Rus tasarım stüdyosu Art Lebedev'den yol güvenliği için Transparentius konsepti
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OLED teknolojisinin kullanıldığı Optimus Maximus isimli klavye ile tüm dünyanın yakından tanıdığı Rusya merkezli tasarım stüdyosu Art Lebedev, yine çok ilginç bir çalışmaya imza attı.

Özellikle üst fiyat aralığındaki yeni nesil otomobillerde sürüş güvenliğini arttırmak için kullanılan yol kameralarını farklı bir şekilde ele alan stüdyo, Transparentius isimli yeni konsept çalışmasında bu kameraların farklı şekillerde değerlendirilebileceğini göstermeyi amaçlıyor.

Stüdyo tarafından hazırlanan yeni çalışmada uzun araçlarda kullanılacak yol kameralarındadan elde edilecek görüntülerin, kasa kapaklarına yansıtılarak özellikle viraj girişi gibi görüş açısının azaldığı noktalarda takip eden araçlara, yol durumu hakkında bilgi verilebileceği gösteriliyor. Uygulamaya geçer mi bilemiyoruz ancak ilginç bir fikir olduğunu biz de kabul ediyoruz.


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abavf 9 yıl
Buna ne gerek var bizim kamyon şoförleri pencereden elini çıkarıp geç geç işareti yapıyor zaten...
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TRaMbLeN 9 yıl

abavf

Buna ne gerek var bizim kamyon şoförleri pencereden elini çıkarıp geç geç işareti yapıyor zaten...


bu yoruma katılmamak elde değil, bazılarıda sinyalle işaret ediyor...
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YALNIZ EFE 9 yıl
Uzun yolda film izlemeye bire bir. HD. desteklerse süper olur.
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KafasıGüzel 9 yıl

YALNIZ EFE

Uzun yolda film izlemeye bire bir. HD. desteklerse süper olur.


apaçiler bunu modifiye eder kral tv'yi falan koyarlar o ekrana
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scheitann 9 yıl
TIR bi konvansiyondur araç ismi değildir..
araç ismi olarak çekici (truck) kullanılır
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Albay Hardal 9 yıl
Rusça'da da mı tır tır demek? Sadece Türkçe'de böyle olduğnu sanıyordum.
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Samet 9 yıl
oldukça güzel bir düşünce özellikle uzun yolda çok faydalı olacaktır ancak yüksek maliyeti sebebiyle uygulanabilirliği zor gözüküyor...
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D-Can 9 yıl
Geçen senelerde teknolji tasarım dersi vardı. Orda aklıma gelen proje ama imkan yoktu yapamamıştık, al işte yapmışlar.
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O.B.K 9 yıl
Kıdemli

Rusça'da da mı tır tır demek? Sadece Türkçe'de böyle olduğnu sanıyordum.


TIR: Uluslararası Karayolu taşımacılığı. (Fransızca: Transports Internationaux Routiers )

Evrensel bir terim. Biz anlamına bakmadan kamyonun arkasında gördükçe sadece yazıldığı gibi okuyoruz o kadar...



Bu arada güzel bir düşünce...
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