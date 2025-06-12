Renault, acil durumlara özel geliştirilen konsept aracını tanıttı

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Tam Boyutta Gör Renault, Software Republique iş birliğiyle geliştirdiği yeni konsept aracı Vision 4rescue’u kamuoyuna tanıttı. Tamamen elektrikli olan bu araç, özellikle acil durum ve kurtarma hizmetleri için tasarlandı. Temelini Renault 4 E-Tech modeli oluşturan Vision 4rescue, Fransız itfaiyesiyle birlikte geliştirildi ve sahadaki ekiplerin ihtiyaçlarına doğrudan cevap verebilecek şekilde donatıldı.

Araç, acil servisler için özel olarak tasarlanmış dış görünümüyle dikkat çekiyor. Gri tonlarında kontrast oluşturan şerit desenleri ve kırmızı-sarı reflektör detayları, aracın kurtarma amaçlı kullanıldığını açıkça belli ediyor. Vision 4rescue, orijinal Renault 4 E-Tech’e kıyasla yerden 15 mm daha yüksek olacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca ikinci bir elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş (AWD) özelliğine kavuşmuş.

Aracın tavanı ise kısa ve uzun menzilli droneların taşınabileceği özel bir yapıya sahip. Bu yapı aynı zamanda 5G bağlantısı, entegre Wi-Fi ağı ve bağlı acil durum sırt çantası gibi teknolojik donanımları da barındırıyor. Bu sistemler, özellikle doğal afet ya da iletişim altyapısının çöktüğü acil durumlarda sahadaki bağlantının yeniden kurulmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Vision 4rescue’un bagajı iki bölmeli şekilde açılıyor. Üst bölümde kayar bir masa yer alıyor ve bu alanda çift ekranla donatılmış yüksek güçlü bir bilgisayar bulunuyor. Bu sistem sayesinde ekipler, olay yerinde hızlıca bir mobil komuta merkezi kurabiliyor; dronları yönetebiliyor ve saha ekipleriyle etkili iletişim kurabiliyor.

Alt bölmede ise kasklar, çantalar, tabletler ve telsizler gibi acil durum ekipmanlarının düzenli şekilde saklanabileceği iki adet kutu yer alıyor. İç mekânda yangına dayanıklı, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş özel koltuklar ve pratik tutamaklar gibi detaylar da yer alıyor.

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Renault, yaptığı açıklamada araçta yaklaşık 20 farklı teknolojinin entegre edildiğini ve bu sistemlerin acil durum ekiplerinin kullandığı farklı donanımları standartlaştırarak daha hızlı ve uyumlu bir müdahale süreci sağladığını belirtti. Vision 4rescue’un esas amacının, gerçek zamanlı analiz yapabilen ve duruma göre anlık olarak müdahale stratejisini şekillendirebilen, bağlantılı bir mobil komuta merkezi olmak olduğu vurgulandı.

Vision 4rescue, teknolojinin insani yardım ve kurtarma görevleriyle nasıl bütünleşebileceğini gösteren etkileyici bir örnek olarak öne çıkıyor. Renault, bu araçla sadece geleceğin mobilitesine değil, aynı zamanda geleceğin kriz yönetimine de katkı sunmayı hedefliyor.

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Renault, acil durumlara özel geliştirilen konsept aracını tanıttı

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