    Çinli Avatr, Avrupa'da Vision Xpectra konseptini tanıttı

    Avatr, Münih’te tanıttığı Vision Xpectra konseptiyle geleceğe göz kırpıyor. 5,8 metrelik dev gövde, cam kabin ve yapay zekâ destekli iç mekânıyla markanın tasarım vizyonunu ortaya koyuyor.

    Çinli Avatr, Avrupa'da Vision Xpectra konseptini tanıttı Tam Boyutta Gör
    IAA Mobility 2025 kapsamında Münih’te tanıtılan Avatr Vision Xpectra, Changan bünyesindeki lüks markanın gelecekteki tasarım çizgilerini gözler önüne serdi. Xpectra, 5,8 metre uzunluğundaki devasa gövdesi, cam tavanıyla bütünleşen kabini ve arkaya doğru açılan kapılarıyla dikkat çekiyor.

    Avatr, Changan ve batarya devi CATL ortaklığında kurulan üst segment bir marka. Huawei ise herhangi bir hisseye sahip olmadan, kritik parçalar ve işletim sistemi sağlayıcısı olarak projede yer alıyor. İlk Avatr modeli 2022’de Çin’de satışa sunuldu. Bugün markanın ürün gamında 11 fastback crossover, 12 liftback, 07 SUV ve 06 sedan olmak üzere dört model bulunuyor.

    Çinli Avatr, Avrupa'da Vision Xpectra konseptini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Vision Xpectra'ya dönecek olursak, markanın “The Energy Force” adını verdiği tasarım dilini yansıtıyor.  Bu tasarımda pürüzsüz gövde panelleri, geniş çamurluk hatları ve büyük cam yüzeyler öne çıkıyor. Ön bölümde iki katmanlı far grubu, geniş hava girişi ve kaput üzerinde konumlanan logo dikkat çekiyor.

    Kapı kollarının tamamen kaldırıldığı konseptte B sütunu bulunmuyor. Geriye doğru açılan arka kapılar, araca iniş-binişi kolaylaştırıyor. İç mekânda dört bağımsız koltuk ve dinamik ambiyans aydınlatmaları göze çarpıyor.

    Çinli Avatr, Avrupa'da Vision Xpectra konseptini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Orta konsolda yer alan “Vortex” isimli yapay zekâ destekli modül, gelişmiş aydınlatma teknolojisiyle sürücüyle duygusal bağ kurmayı amaçlıyor. Vortex’in altında geniş, yarı saydam bir ekran bulunuyor. Orta konsolda ise dokunma ve hareket sensörlerine uyum sağlayan tek bir kontrol ünitesi konumlandırılmış.

    Vision Xpectra; 5.843 mm uzunluk, 2.132 mm genişlik ve 1.405 mm yükseklik ölçülerine sahip. 3.450 mm’lik aks mesafesi ise Rolls-Royce Phantom’dan bile 81 mm daha uzun. Henüz motor seçenekleri açıklanmadı ancak markanın güncel modellerinde EREV (menzil artırıcı elektrikli araç) ve BEV (tam elektrikli) versiyonlar bulunuyor.

    Vision Xpectra’nın seri üretime girmesi beklenmiyor. Ancak model, Avatr’ın gelecekteki otomobilleri için net bir yön çiziyor.

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    ZevkiSefa 13 saat önce

    Düşük puan alır diye bekliyordum açıkçası , sahiplerine sevindirici haber bence .

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 2 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 2 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 2 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 2 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

