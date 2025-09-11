Çinli Avatr, Avrupa'da Vision Xpectra konseptini tanıttı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör IAA Mobility 2025 kapsamında Münih’te tanıtılan Avatr Vision Xpectra, Changan bünyesindeki lüks markanın gelecekteki tasarım çizgilerini gözler önüne serdi. Xpectra, 5,8 metre uzunluğundaki devasa gövdesi, cam tavanıyla bütünleşen kabini ve arkaya doğru açılan kapılarıyla dikkat çekiyor.

Avatr, Changan ve batarya devi CATL ortaklığında kurulan üst segment bir marka. Huawei ise herhangi bir hisseye sahip olmadan, kritik parçalar ve işletim sistemi sağlayıcısı olarak projede yer alıyor. İlk Avatr modeli 2022’de Çin’de satışa sunuldu. Bugün markanın ürün gamında 11 fastback crossover, 12 liftback, 07 SUV ve 06 sedan olmak üzere dört model bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Vision Xpectra'ya dönecek olursak, markanın “The Energy Force” adını verdiği tasarım dilini yansıtıyor. Bu tasarımda pürüzsüz gövde panelleri, geniş çamurluk hatları ve büyük cam yüzeyler öne çıkıyor. Ön bölümde iki katmanlı far grubu, geniş hava girişi ve kaput üzerinde konumlanan logo dikkat çekiyor.

Kapı kollarının tamamen kaldırıldığı konseptte B sütunu bulunmuyor. Geriye doğru açılan arka kapılar, araca iniş-binişi kolaylaştırıyor. İç mekânda dört bağımsız koltuk ve dinamik ambiyans aydınlatmaları göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör Orta konsolda yer alan “Vortex” isimli yapay zekâ destekli modül, gelişmiş aydınlatma teknolojisiyle sürücüyle duygusal bağ kurmayı amaçlıyor. Vortex’in altında geniş, yarı saydam bir ekran bulunuyor. Orta konsolda ise dokunma ve hareket sensörlerine uyum sağlayan tek bir kontrol ünitesi konumlandırılmış.

TOGG’un yeni aracı T8X geliyor: LFP batarya da yolda 21 sa. önce eklendi

Vision Xpectra; 5.843 mm uzunluk, 2.132 mm genişlik ve 1.405 mm yükseklik ölçülerine sahip. 3.450 mm’lik aks mesafesi ise Rolls-Royce Phantom’dan bile 81 mm daha uzun. Henüz motor seçenekleri açıklanmadı ancak markanın güncel modellerinde EREV (menzil artırıcı elektrikli araç) ve BEV (tam elektrikli) versiyonlar bulunuyor.

Vision Xpectra’nın seri üretime girmesi beklenmiyor. Ancak model, Avatr’ın gelecekteki otomobilleri için net bir yön çiziyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çinli Avatr, Avrupa'da Vision Xpectra konseptini tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: