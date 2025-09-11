Çinli Avatr, Avrupa'da Vision Xpectra konseptini tanıttı

Avatr, Changan ve batarya devi CATL ortaklığında kurulan üst segment bir marka. Huawei ise herhangi bir hisseye sahip olmadan, kritik parçalar ve işletim sistemi sağlayıcısı olarak projede yer alıyor. İlk Avatr modeli 2022’de Çin’de satışa sunuldu. Bugün markanın ürün gamında 11 fastback crossover, 12 liftback, 07 SUV ve 06 sedan olmak üzere dört model bulunuyor.
Kapı kollarının tamamen kaldırıldığı konseptte B sütunu bulunmuyor. Geriye doğru açılan arka kapılar, araca iniş-binişi kolaylaştırıyor. İç mekânda dört bağımsız koltuk ve dinamik ambiyans aydınlatmaları göze çarpıyor.
Vision Xpectra; 5.843 mm uzunluk, 2.132 mm genişlik ve 1.405 mm yükseklik ölçülerine sahip. 3.450 mm’lik aks mesafesi ise Rolls-Royce Phantom’dan bile 81 mm daha uzun. Henüz motor seçenekleri açıklanmadı ancak markanın güncel modellerinde EREV (menzil artırıcı elektrikli araç) ve BEV (tam elektrikli) versiyonlar bulunuyor.
Vision Xpectra'nın seri üretime girmesi beklenmiyor. Ancak model, Avatr'ın gelecekteki otomobilleri için net bir yön çiziyor.
Düşük puan alır diye bekliyordum açıkçası , sahiplerine sevindirici haber bence .
fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?