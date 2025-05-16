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    BMW'nin "köpekbalığı burunlu" yeni otomobili canlı olarak görüntülendi

    BMW'nin köpekbalığı burnu ile dikkat çeken yeni otomobili kamuflajsız olarak görüntülendi. Sadece 50 adet üretilecek Skytop'un üretim versiyonu, geçen yıl tanıtılan konseptine sadık kalmış görünüyor.

    BMW'nin köpekbalığı burunlu yeni otomobili canlı görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl tanıtılan BMW Skytop konsepti, nihayet ete kemiğe büründü ve tüm ihtişamıyla karşımıza çıktı. Alman markanın büyük ilgi gören konsept otomobili sonunda kamuflajsız olarak görüntülendi. Şirketin 8 Serisi ailesine dahil ettiği bu özel model, "köpekbalığı burnu" olarak nitelendirilen özgün ön tasarımıyla dikkat çekiyor.
    BMW'nin köpekbalığı burunlu yeni otomobili canlı görüntülendi Tam Boyutta Gör
    İlk olarak 2024 yılında İtalya'da görücüye çıkan Skytop, sadece 50 adet üretilecek. Her biri 500 bin dolara alıcı buldu ve üretim başlamadan önce tamamı ön siparişle satıldı. Artık konsept aşamasını geride bırakan otomobil, yollara çıkmaya hazır durumda. Kaputun altında yatan güç de fazlasıyla etkileyici.

    BMW'nin köpekbalığı burunlu yeni otomobili canlı görüntülendi Tam Boyutta Gör

    Kaputunun altında canavar var

    Skytop'un 4.4 litrelik çift turbo beslemeli V8 motoru tam 617 beygir güç üretiyor. Bu da aracın 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 3 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Performans ve estetiği bir araya getiren otomobilin, renkli kristallerle süslenmiş iç mekanı da oldukça iddialı.

    Sınırlı sayıda üretilmesi ve çarpıcı tasarımıyla Skytop, daha şimdiden koleksiyonerlerin gözdesi olmaya aday bir model olarak öne çıkıyor.

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    Evren7 5 saat önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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