BMW'nin "köpekbalığı burunlu" yeni otomobili canlı olarak görüntülendi

Kaputunun altında canavar var
Skytop'un 4.4 litrelik çift turbo beslemeli V8 motoru tam 617 beygir güç üretiyor. Bu da aracın 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 3 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Performans ve estetiği bir araya getiren otomobilin, renkli kristallerle süslenmiş iç mekanı da oldukça iddialı.
Sınırlı sayıda üretilmesi ve çarpıcı tasarımıyla Skytop, daha şimdiden koleksiyonerlerin gözdesi olmaya aday bir model olarak öne çıkıyor.
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.