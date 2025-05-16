BMW'nin "köpekbalığı burunlu" yeni otomobili canlı olarak görüntülendi

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl tanıtılan BMW Skytop konsepti, nihayet ete kemiğe büründü ve tüm ihtişamıyla karşımıza çıktı. Alman markanın büyük ilgi gören konsept otomobili sonunda kamuflajsız olarak görüntülendi. Şirketin 8 Serisi ailesine dahil ettiği bu özel model, "köpekbalığı burnu" olarak nitelendirilen özgün ön tasarımıyla dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör İlk olarak 2024 yılında İtalya'da görücüye çıkan Skytop, sadece 50 adet üretilecek. Her biri 500 bin dolara alıcı buldu ve üretim başlamadan önce tamamı ön siparişle satıldı. Artık konsept aşamasını geride bırakan otomobil, yollara çıkmaya hazır durumda. Kaputun altında yatan güç de fazlasıyla etkileyici.

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Kaputunun altında canavar var

Skytop'un 4.4 litrelik çift turbo beslemeli V8 motoru tam 617 beygir güç üretiyor. Bu da aracın 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 3 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Performans ve estetiği bir araya getiren otomobilin, renkli kristallerle süslenmiş iç mekanı da oldukça iddialı.

Sınırlı sayıda üretilmesi ve çarpıcı tasarımıyla Skytop, daha şimdiden koleksiyonerlerin gözdesi olmaya aday bir model olarak öne çıkıyor.

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BMW'nin köpekbalığı burunlu yeni otomobili canlı görüntülendi