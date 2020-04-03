Intel Core i7-10700, i5-10600K, i5-10500, ve i5-10400’ün incelemesi sızdı: 176 watt çeken i7-10700 Ryzen 7 3700X’ten geride

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3. Ryzen’lara cevap niteliğindeki Comet Lake işlemcileri donanımseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Şu ana kadar sızanlara göre yüksek güç tüketimiyle adından söz ettireceğe benzeyen yongaların sızan yeni incelemesi bunu doğruladığı gibi performans tablosunu da gözler önüne seriyor.

Çinli inceleme ekibinin örnekleri Intel Core i7-10700, i5-10600K, i5-10500, ve i5-10400’den oluşuyor. Ayrıca not olarak düşülen bilgi i5-10500 ve i7-10700’ün erken mühendislik örneği olduğu konusunda uyarırken i7 modelinin nihai halinde 100 MHz yüksek frekansla geleceğinin haberini veriyor.

Dell’in B460 yongasetli OEM anakartı üzerinde 2933 MHz belleklerle teste tabi tutulan yongalardan Core i7-10700 sanal izlek avantajı sayesinde i7-9700K’den %37 hızlı konuma yükselirken Core i5-10600K’da ise selefine kıyasla %33 gelişme mevcut.

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Ryzen 5 3600X halen önde

Yeni yongaların AMD kanadındaki rakipleriyle kıyaslamaları ise şu ana kadarki sızıntıların doğrultusunda denebilir. Cinebench R15’te Core i7-10700 Ryzen 7 3700X’in gerisinde kalırken Core i5-10600K da Ryzen 5 3600X’in arkasına yerleşmiş. Oranladığımızda özellikle de Ryzen 5 3600X’in açtığı fark kırmızı ekibin göğsünü kabartacak cinsten.

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Güç tüketimi

Cinebench R20’ye geçelim, Intel ufak bir farkla Ryzen 7 3700X’in önüne geçmeyi başarsa da Core i5-10600K için aynı durum geçerli değil. Sonuçlara ek olarak en merak edilen konuya geçelim: Güç tüketimi.

Ayrıca Bkz. "Intel 1 yıl boyunca AMD’nin sağladığı sürücüleri kullanıcılara sunmadı"

Nihai halinden 100 MHz düşük frekansta çalışan Core i7-10700 176 watt tüketerek Ryzen 7 3700X’in 91 watt’lık değerini neredeyse ikiye katlamış. Performans başlığında olmasa da güç tüketiminde ipi göğüsleyen mavi takımın tepe modelinin başarısını ise zaman gösterecek.

https://www.guru3d.com/news-story/chinese-site-publishes-review-of-the-core-i7-10700i5-10600ki5-10500-and-i5-10400.html

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