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    Intel Core i7-10700, i5-10600K, i5-10500, ve i5-10400’ün incelemesi sızdı: 176 watt çeken i7-10700 Ryzen 7 3700X’ten geride

    Comet Lake donanım dünyası için merakla bekleniyor. Çinli bir teknoloji sitesinin incelemesi sızdı.
    5 gün
    5,2b
    1
    48
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Core i7-10700, i5-10600K, i5-10500, ve i5-10400’ün incelemesi sızdı: 176 watt çeken i7-10700 Ryzen 7 3700X’ten geride
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    3. Ryzen’lara cevap niteliğindeki Comet Lake işlemcileri donanımseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Şu ana kadar sızanlara göre yüksek güç tüketimiyle adından söz ettireceğe benzeyen yongaların sızan yeni incelemesi bunu doğruladığı gibi performans tablosunu da gözler önüne seriyor.

    Çinli inceleme ekibinin örnekleri Intel Core i7-10700, i5-10600K, i5-10500, ve i5-10400’den oluşuyor. Ayrıca not olarak düşülen bilgi i5-10500 ve i7-10700’ün erken mühendislik örneği olduğu konusunda uyarırken i7 modelinin nihai halinde 100 MHz yüksek frekansla geleceğinin haberini veriyor.

    Dell’in B460 yongasetli OEM anakartı üzerinde 2933 MHz belleklerle teste tabi tutulan yongalardan Core i7-10700 sanal izlek avantajı sayesinde i7-9700K’den  %37 hızlı konuma yükselirken Core i5-10600K’da ise selefine kıyasla %33 gelişme mevcut.

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    Ryzen 5 3600X halen önde

    Yeni yongaların AMD kanadındaki rakipleriyle kıyaslamaları ise şu ana kadarki sızıntıların doğrultusunda denebilir. Cinebench R15’te Core i7-10700 Ryzen 7 3700X’in gerisinde kalırken Core i5-10600K da Ryzen 5 3600X’in arkasına yerleşmiş. Oranladığımızda özellikle de Ryzen 5 3600X’in açtığı fark kırmızı ekibin göğsünü kabartacak cinsten.

    Intel Core i7-10700, i5-10600K, i5-10500, ve i5-10400’ün incelemesi sızdı: 176 watt çeken i7-10700 Ryzen 7 3700X’ten geride
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    Güç tüketimi

    Cinebench R20’ye geçelim, Intel ufak bir farkla Ryzen 7 3700X’in önüne geçmeyi başarsa da Core i5-10600K için aynı durum geçerli değil. Sonuçlara ek olarak en merak edilen konuya geçelim: Güç tüketimi.

    Ayrıca Bkz. "Intel 1 yıl boyunca AMD’nin sağladığı sürücüleri kullanıcılara sunmadı"

    Nihai halinden 100 MHz düşük frekansta çalışan Core i7-10700 176 watt tüketerek Ryzen 7 3700X’in 91 watt’lık değerini neredeyse ikiye katlamış. Performans başlığında olmasa da güç tüketiminde ipi göğüsleyen mavi takımın tepe modelinin başarısını ise zaman gösterecek.



    https://www.guru3d.com/news-story/chinese-site-publishes-review-of-the-core-i7-10700i5-10600ki5-10500-and-i5-10400.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    kmlkszhacker 5 gün en beğenilen
    intel ısınıyor moruk
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 5 gün
    Halen daha kendinizi oyunlarla mı avutuyorsunuz? Millet ucuza Ryzen alıp çatır çatır oynuyor, tek anakarta 4 seri işlemci takıyor gelmiş burada 3-5 fpsnin muhabbetini yapıyorlar.
    Halen daha kendinizi oyunlarla mı avutuyorsunuz? Millet ucuza Ryzen alıp çatır çatır oynuyor, tek anakarta 4 seri işlemci takıyor gelmiş burada 3-5 fpsnin muha...
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    1 Yanıt Yanıtla +41
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    runge kutta 5 gün yeni yorumcu Mutlak.Sıfır
    Benim diyen Intel'ciden daha çok Intel'i kullanmışımdır. Şuan Ryzen 7 3700X kullanıyorum, sorunlar olabiliyor ama gayet memnunum. Yine de Intel'in tamamen batmasını istemem. Sonra da yeni Intel'imiz AMD olur.
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    runge kutta 5 gün yeni yorumcu Mutlak.Sıfır
    Benim diyen Intel'ciden daha çok Intel'i kullanmışımdır. Şuan Ryzen 7 3700X kullanıyorum, sorunlar olabiliyor ama gayet memnunum. Yine de Intel'in tamamen batmasını istemem. Sonra da yeni Intel'imiz AMD olur.
    Benim diyen Intel'ciden daha çok Intel'i kullanmışımdır. Şuan Ryzen 7 3700X kullanıyorum, sorunlar olabiliyor ama gayet memnunum. Yine de Intel'in tamamen batma...
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    Yorumlar (41) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    Bu haliyle bile ryzen ile zar zor yarışırken tahminlere göre haziran ayında çıkacak ryzen 4. Nesille nasıl yarisacaklar? İntel ters köşe yapıp amd nin eski poliyltikasi olan ucuz işlemci politikasını benimsemez ve amd ile eşit yada daha pahalı satmaya çalışırsa intel in sonu olabilir.
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    Eeltorm 3 gün
    Elektrik faturasını uçurur bu intel alınmaz daha.
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    Opt1mystiq (Ardan YEŞİLYURT) 3 gün
    darbogaz oyun oynayamıyorum diyenlere gelsin hala 1.nesil i7 950 işlemci kullanıyorum oynayamadığım oyun yok gayette yüksek ayarlarda rekabet iyidir.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 3 gün
    Arkadaşlar AMD son zamanlarda düşüşe mi geçmeye başladı anlamadım İntel daha iyi muhabbetleri

    yapılmaya başlandı ne oluyor?
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    AtiMX4 (Ati ) 3 gün
    4.nesil Amd de durum ne olacak acaba :)
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    saimertug (Saim Ertuğ Birsen) 3 gün
    İntel'in ucuza işlemci satacağını düşünen hayalperestler var
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    ThePlakumat (Salih ) 4 gün
    Çıkış tarihi belli mi?
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    CrossoverKing 4 gün
    İntelin yeni sobaları hayırlı olsun.....
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    -Gardiyan- (Özcan G.) 4 gün
    Bakalım oyun testleri neler gösterecek. Umarım yeni nesilde intel eskisi gibi açıklarla doldurmaz işlemcilerini. Fiyatlandırma konusuda önemli iyi bir fiyat politikası ile girerse piyasaya son kullanıcılar için güzel olur. Rekabet iyidir.
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    badmobil (emre ) 4 gün
    Bir sonraki sistemimi ddr5 ramlı sisteme geçmeyi düşünüyordum. Sanırım bu seneki işlemci ile gelmeyecek. Bakalım intel işlemcilerini merakla bekliyorum. i5 8400 ile çok memnun kalmıştım. İ5 10400 fiyatı fp olursa tadından yenmez. Adamlar oyun konusunda işi biliyor. Fiyat olarak rakibine göre pahalı oluyor. Bakalım bu sefer nasıl fark atacak.
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