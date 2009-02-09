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S3'den DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartı; Chrome 540 GTX

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,4b
1
32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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S3'den DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartı; Chrome 540 GTX
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AMD-ATi ile birlikte DirectX 10.1 destekli ekran kartı üreten iki isimden birisi olan S3, yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. Firmanın Chrome 500 serisi dahilinde hazırladığı Chrome 540 GTX isimli yeni ekran kartı, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 256MB GDDR3 belleğe sahip. Giriş seviyesi sistemler ve HTPC'ler için hazırlanan kartın grafik işlemcisi 800MHz'de, bellekleri ise 850MHz'de görev yapıyor.

Tam boyutlu baskılı devre kullanan ekran kartı, DirectX 10.1'in yanı sıra OpenGL 3.0 desteği de sunuyor. ChromotionHD 2.0 isimli programlanabilir video motoru ile Blu-ray, H.264 ve VC-1 gibi farklı video formatları için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen kart, DVI-D, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini üzerinde barındırıyor. Bir önceki model olan Chrome 530 GT'den arttırıaln saat hızları ve bağlantı özellikleriyle ayrılan 540 GTX, 69.95$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip.


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maviay1980 10 yıl
8600gt ve 9500gt'den daha iyi bir kart ısınma sorunuda olmaz sanırım...
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sultanomar 10 yıl
birden olmazki yavaş yavaş hedeflerine ulaştıkça gelişecek bekleyip ilerisini görmek lazım diye düşünüyorum nvdia ve amd birden böyle olmadılarya s3te biraz gecikmeli başlangıç var zamanla açığı kapatır
baksanıza kartta HDMI bile var
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yc#1 10 yıl
@ardaaltay29
8800GTS diğer iki kartı da pataklar.
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gurkan113 10 yıl
ya siz şu resme bakarak ne çabuk kartın özetini çıkardınız yahu
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toz-koparan 10 yıl

Orjinalden alıntı: gurkan113

ya siz şu resme bakarak ne çabuk kartın özetini çıkardınız yahu

resim gayet açık benden bu kadar diye bağırıyor...
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natcenk 10 yıl
wow gibi en üst düzey Mmorpg(yanlış yazmış olabilirim) oyunlarını bize çok güzel bir şekilde sunacağına eminim.
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HyperActive 10 yıl
Rekabet olması için adam akıllı bi kart çıkarmadı gitti bu firma
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gurkan113 10 yıl
başarımı nasıldır acaba ??
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moravec 10 yıl
düşük profile uygun bir yapısı var gibi gözüküyor.. düşük profil versiyonu çıkarsa hedef kitleye multimedya pc kullanıcılarına biraz daha yaklaşmış olur S3..
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