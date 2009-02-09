S3'den DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartı; Chrome 540 GTX

Tam Boyutta Gör

AMD-ATi ile birlikte DirectX 10.1 destekli ekran kartı üreten iki isimden birisi olan S3, yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. Firmanın Chrome 500 serisi dahilinde hazırladığı Chrome 540 GTX isimli yeni ekran kartı, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 256MB GDDR3 belleğe sahip. Giriş seviyesi sistemler ve HTPC'ler için hazırlanan kartın grafik işlemcisi 800MHz'de, bellekleri ise 850MHz'de görev yapıyor.

Tam boyutlu baskılı devre kullanan ekran kartı, DirectX 10.1'in yanı sıra OpenGL 3.0 desteği de sunuyor. ChromotionHD 2.0 isimli programlanabilir video motoru ile Blu-ray, H.264 ve VC-1 gibi farklı video formatları için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen kart, DVI-D, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini üzerinde barındırıyor. Bir önceki model olan Chrome 530 GT'den arttırıaln saat hızları ve bağlantı özellikleriyle ayrılan 540 GTX, 69.95$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip.