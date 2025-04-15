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Google, Chrome tarayıcısında yıllardır devam eden ciddi bir gizlilik açığını sonunda kapatıyor. Tarayıcının 136 numaralı sürümüyle birlikte, kullanıcıların geçmişte ziyaret ettiği siteleri tespit etmeye yarayan bir yöntem artık işe yaramayacak. Güncelleme 23 Nisan’da tüm kullanıcılara sunulacak.

Sorunun kaynağı, ziyaret edilen bağlantıların tarayıcıda farklı renkte (örneğin mor) görüntülenmesini sağlayan :visited adlı CSS özelliğiydi. Bu sistem, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için tasarlanmış olsa da bazı siteler, bu görsel farklılıktan faydalanarak kullanıcıların hangi siteleri ziyaret ettiğini dolaylı yollarla öğrenebiliyordu.

Google, bu güvenlik riskini ortadan kaldırmak için bağlantıların ziyaret durumu bilgisini yalnızca tıklamanın gerçekleştiği siteyle sınırlı hale getiriyor. Yani bir bağlantıya Site A üzerinden tıklandıysa, aynı bağlantı Site B’de mor renkte görünmeyecek. Bu sayede farklı sitelerin kullanıcı geçmişine ulaşması engelleniyor.

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Ayrıca tarayıcının içine gömülü çerçeveler (iframe) üzerinden yapılan kontroller de kısıtlanıyor. Ancak siteler kendi içindeki sayfalara yapılan ziyaretleri gösterebilecek. Böylece hem gizlilik korunuyor hem de kullanıcı deneyimi bozulmadan devam ediyor.

Yaklaşık 23 yıldır var olan bu açık, ilk kez 2022’de gündeme gelmişti. Chrome’un yeni sürümüyle birlikte, bu sorun nihayet tarihe karışıyor. Beta sürümlerini kullananlar şimdiden korunmaya başladı bile.

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Chrome yeni güncellemesiyle 23 yıllık gizlilik açığını kapatıyor