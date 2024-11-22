Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Chrome’a dev rakip! OpenAI, yapay zekalı bir tarayıcı çıkarmak istiyor

    Yeni bir iddiaya göre ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, kendi sohbet robotuyla entegre halinde çalışacak bir internet tarayıcısı geliştirmeyi düşünüyor. Bu tarayıcı, Chrome’un tahtını sarsabilir.
    Chrome’a dev rakip! OpenAI yapay zekalı tarayıcı çıkarmak istiyor Tam Boyutta Gör
    ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI, Google’ın hakimiyeti altındaki tarayıcı ve arama piyasasına girmeyi hedefleyen iddialı projeler üzerinde çalışıyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre OpenAI, sohbet robotuyla entegre çalışacak bir internet tarayıcısı geliştirme fikrini değerlendiriyor. Ayrıca şirketin, arama işlevlerini güçlendirmek için çeşitli şirketlerle ortaklıklar kurduğu ya da bu konuda görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

    Chrome’un tahtını sarsabilir

    OpenAI’nin yeni arama ürünleriyle ilgilenen şirketler arasında Conde Nast, Redfin, Eventbrite ve Priceline gibi önemli isimlerin bulunduğu ifade ediliyor. Bu şirketlerin bazı prototipleri gördüğü ve tasarımlar üzerinde bilgi sahibi olduğu da gelen haberler arasında. Tüm bu heyecan verici planlara rağmen, OpenAI’nin kendi tarayıcısını piyasaya sürmeye yakın olmadığı belirtiliyor. Şirket, şu ana kadar yalnızca arama piyasasında SearchGPT adlı bir ürünle yer alıyor.

    Bu hamle, OpenAI’nin Google ile doğrudan bir rekabete girebileceği anlamına geliyor. Google’ın uzun süredir arama ve tarayıcı pazarındaki liderliği, son dönemde ABD Adalet Bakanlığı’nın Chrome tarayıcısının satılması gerektiğini savunmasıyla büyük bir baskı altında. Sadece Chrome’un satılması değil, aynı zamanda arama verilerinin de rakiplerle paylaşılması gibi tekeli kıracak önlemlerin alınması da isteniyor.

    Samsung ile iş birliği yapılabilir

    Chrome’a dev rakip! OpenAI yapay zekalı tarayıcı çıkarmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacağı üzere Google’ın sahibi Alphabet, OpenAI’nin 2022’nin sonlarında piyasaya sürdüğü ChatGPT’nin ardından adeta kırmızı alarm durumuna geçerek yapay zeka yatırımlarını artırmış. Hatta OpenAI’ın “varoluşsal sorun” yaratabileceği ifade edilmişti. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Gemini adlı üretken yapay zeka sohbet botu, bu çabaların en somut örneği.

    OpenAI’nin Samsung gibi teknoloji devleriyle iş birliği yapmayı planladığı da iddialar arasında. Samsung, şu anda Google’ın önemli iş ortaklarından biri olarak dikkat çekiyor. Ancak OpenAI, Apple ile zaten bir ortaklık içinde. Apple’ın “Apple Intelligence” özellikleri, OpenAI teknolojisi kullanılarak güçlendiriliyor. Dolayısıyla Android’in devi Samsung ile benzer bir adım atılması olası duruyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    üniversite internetine bağlanma sahiplik belge tarihi nedir 2.el volvo s60 alınır mı gebze nasıl bir yer yurtdışından gelen iphone sim kartı görmüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco X6 5G
    Xiaomi Poco X6 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP EliteBook 640 G10
    HP EliteBook 640 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız