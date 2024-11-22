Chrome’a dev rakip! OpenAI, yapay zekalı bir tarayıcı çıkarmak istiyor

Chrome’un tahtını sarsabilir
OpenAI’nin yeni arama ürünleriyle ilgilenen şirketler arasında Conde Nast, Redfin, Eventbrite ve Priceline gibi önemli isimlerin bulunduğu ifade ediliyor. Bu şirketlerin bazı prototipleri gördüğü ve tasarımlar üzerinde bilgi sahibi olduğu da gelen haberler arasında. Tüm bu heyecan verici planlara rağmen, OpenAI’nin kendi tarayıcısını piyasaya sürmeye yakın olmadığı belirtiliyor. Şirket, şu ana kadar yalnızca arama piyasasında SearchGPT adlı bir ürünle yer alıyor.
Bu hamle, OpenAI’nin Google ile doğrudan bir rekabete girebileceği anlamına geliyor. Google’ın uzun süredir arama ve tarayıcı pazarındaki liderliği, son dönemde ABD Adalet Bakanlığı’nın Chrome tarayıcısının satılması gerektiğini savunmasıyla büyük bir baskı altında. Sadece Chrome’un satılması değil, aynı zamanda arama verilerinin de rakiplerle paylaşılması gibi tekeli kıracak önlemlerin alınması da isteniyor.
Samsung ile iş birliği yapılabilir
OpenAI’nin Samsung gibi teknoloji devleriyle iş birliği yapmayı planladığı da iddialar arasında. Samsung, şu anda Google’ın önemli iş ortaklarından biri olarak dikkat çekiyor. Ancak OpenAI, Apple ile zaten bir ortaklık içinde. Apple’ın “Apple Intelligence” özellikleri, OpenAI teknolojisi kullanılarak güçlendiriliyor. Dolayısıyla Android’in devi Samsung ile benzer bir adım atılması olası duruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.