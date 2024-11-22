Chrome’a dev rakip! OpenAI, yapay zekalı bir tarayıcı çıkarmak istiyor

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Tam Boyutta Gör ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI, Google’ın hakimiyeti altındaki tarayıcı ve arama piyasasına girmeyi hedefleyen iddialı projeler üzerinde çalışıyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre OpenAI, sohbet robotuyla entegre çalışacak bir internet tarayıcısı geliştirme fikrini değerlendiriyor. Ayrıca şirketin, arama işlevlerini güçlendirmek için çeşitli şirketlerle ortaklıklar kurduğu ya da bu konuda görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Chrome’un tahtını sarsabilir

OpenAI’nin yeni arama ürünleriyle ilgilenen şirketler arasında Conde Nast, Redfin, Eventbrite ve Priceline gibi önemli isimlerin bulunduğu ifade ediliyor. Bu şirketlerin bazı prototipleri gördüğü ve tasarımlar üzerinde bilgi sahibi olduğu da gelen haberler arasında. Tüm bu heyecan verici planlara rağmen, OpenAI’nin kendi tarayıcısını piyasaya sürmeye yakın olmadığı belirtiliyor. Şirket, şu ana kadar yalnızca arama piyasasında SearchGPT adlı bir ürünle yer alıyor.

Düğmeye basıldı: Google’ın Chrome’u satması istendi 23 sa. önce eklendi

Bu hamle, OpenAI’nin Google ile doğrudan bir rekabete girebileceği anlamına geliyor. Google’ın uzun süredir arama ve tarayıcı pazarındaki liderliği, son dönemde ABD Adalet Bakanlığı’nın Chrome tarayıcısının satılması gerektiğini savunmasıyla büyük bir baskı altında. Sadece Chrome’un satılması değil, aynı zamanda arama verilerinin de rakiplerle paylaşılması gibi tekeli kıracak önlemlerin alınması da isteniyor.

Samsung ile iş birliği yapılabilir

Tam Boyutta Gör Hatırlanacağı üzere Google’ın sahibi Alphabet, OpenAI’nin 2022’nin sonlarında piyasaya sürdüğü ChatGPT’nin ardından adeta kırmızı alarm durumuna geçerek yapay zeka yatırımlarını artırmış. Hatta OpenAI’ın “varoluşsal sorun” yaratabileceği ifade edilmişti. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Gemini adlı üretken yapay zeka sohbet botu, bu çabaların en somut örneği.

OpenAI’nin Samsung gibi teknoloji devleriyle iş birliği yapmayı planladığı da iddialar arasında. Samsung, şu anda Google’ın önemli iş ortaklarından biri olarak dikkat çekiyor. Ancak OpenAI, Apple ile zaten bir ortaklık içinde. Apple’ın “Apple Intelligence” özellikleri, OpenAI teknolojisi kullanılarak güçlendiriliyor. Dolayısıyla Android’in devi Samsung ile benzer bir adım atılması olası duruyor.

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Chrome’a dev rakip! OpenAI yapay zekalı tarayıcı çıkarmak istiyor