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    OpenAI, Google Chrome’u satın almak istiyor

    Google üzerinde yürütülen rekabet davalarında Chrome tarayıcısının satılma ihtimali masada. Bu bağlamda yapay zeka devi OpenAI, satışa çıkması durumunda Chrome’u satın almak istiyor.

    OpenAI, Google Chrome’u satın almak istiyor Tam Boyutta Gör
    Google'ın çevrim içi arama alanında tekel olduğuna hükmedilen davanın "çözüm" aşaması başladı ve Adalet Bakanlığı (DOJ), teknoloji devinin iş yapısını yeniden şekillendirmeye yönelik kapsamlı yaptırımlar talep ediyor. Bu yaptırımların en dikkat çekeni ise, Google’ın milyarlarca kullanıcıya ulaşan Chrome tarayıcısını satmaya zorlanması olabilir. Peki, Chrome'u kim alır? Cevap: Kim almak istemez ki. Bunlardan birisi de görünüşe göre OpenAI.

    OpenAI cephesinden net mesaj: “Alırız”

    Bloomberg’in aktardığına göre, davanın ikinci gününde tanık olarak ifade veren ChatGPT ürün sorumlusu Nick Turley’ye Chrome’un satışa çıkması durumunda OpenAI’ın bu tarayıcıyı satın almakla ilgilenip ilgilenmeyeceği soruldu. Cevap ise oldukça net oldu: “Evet, diğer pek çok taraf gibi biz de ilgileniriz.”

    Halihazırda ChatGPT, bir Chrome eklentisi aracılığıyla tarayıcı üzerinden kullanılabiliyor. Ancak Turley’e göre, Chrome’un OpenAI’ın çatısı altına girmesiyle birlikte çok daha derinlemesine entegrasyonlar mümkün olabilir. Turley’nin vizyonu daha çok yapay zeka öncelikli bir deneyime işaret ediyor.

    Dengeler değişebilir

    OpenAI’ın Chrome’u satın alması halinde, tarayıcı üzerinden erişilen her içerik, yapay zekâ desteğiyle zenginleştirilebilir. Bu da kullanıcıların interneti deneyimleme biçiminde radikal değişikliklere yol açabilir. Örneğin, web sitelerinin içeriklerini gerçek zamanlı olarak özetleyen, kullanıcı niyetini anlayıp ona göre önerilerde bulunan veya bilgi doğrulaması yapan bir tarayıcı deneyimi, yalnızca bir ihtimal olmaktan çıkabilir.

    Bu arada Google'ın kontrolünü kaybedebileceği tek mülk Chrome değil. Farklı bir davada, bu ayın başlarında Google'ın çevrimiçi reklam teknolojisi konusunda da rekabete aykırı davranışlarda bulunduğuna karar verilmişti.

    Ek olarak Google’ın parçalara ayrılması ve bu parçaların başkalarına satılması da risksiz değil. Örneğin Chrome’un kontrolünün bir başka büyük teknoloji şirketine — üstelik yapay zeka alanında küresel liderliğe oynayan OpenAI’e — geçmesi, başka bir tür tekel tartışmasının fitilini ateşleyebilir.

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    simyacı35 2 saat önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 22 saat önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 1 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 1 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 1 gün önce

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