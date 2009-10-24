S3'ten OpenCL uyumlu yeni GPU: Chrome 5400E

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AMD-ATi'nin Radeon HD 5800 serisi, Nvidia'nın ise Fermi mimarisi ile gündemde olduğu şu günlerde üçüncü bir GPU üreticisi olarak S3'ün neler yaptığı merak konusu idi. Son olarak Şubat ayında masaüstü sistemler için Chrome 5x0 GTX serisi ekran kartlarını lanse eden firma, VIA çatısı altında GPU çalışmalarını sürdürüyor. Düşük güç tüketimli, yüksek fonksiyonelliğer sahip GPU'lar üzerine yoğunlaşan firma Chrome 5400E adını verdiği enerji verimli yeni grafik işlem birimini, Çin'de yapılan Elektronik Üreticileri Fuarı'nda tanıttı. Chrome 5400E ile yüksek grafik performansından öte genel amaçlı GPU kullanımını hedef alan S3, OpenCL uyumluluğuna sahip olan DirectX 10.1 destekli yeni GPU tasarımı ile özellikle gömülü grafik uygulamalarında stabilite ve fonksiyonellik sunmayı hedefliyor.

S3'ün 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 23 x 23mm BGA paketine sahip olan yeni GPU, PCIe 2.0 x1, x4, x8 ve x16 uyumluluğu sergileyebiliyor. 64-bit bellek veri yolu desteği sunan ve tercihe bağlı olarak DDR2 ya da GDDR3 bellek yongalarıyla kullanılabilen GPU, ChromotionHD 2.1 isimli programlanabilir video motorunu da üzerinde barındırıyor. H.264, MPEG-2 HD, WMV9-HD ve VC-1 gibi video formatları için donanımsal hızlandırma desteği sunan Chrome 5400E, iki adet çift kanal LVDS, DisplayPort, 2x Dual-Link DVI ve HDMI (HDCP uyumlu) ara birimleriyle uyumlu bir şekilde kullanılabiliyor. Gelişmiş güç yönetim özelliklerine sahip olan GPU, entegre ısı sensörü ile voltaj ve frekans değerlerini dinamik olarak ayarlayabiliyor ve bu sayede maksimum verim alınması hedefleniyor.

Programramlanabilir birleştirilmiş shader mimarisini temel alan Chrome 5400E GPU'su, DirectX 10.1, OpenGL 3.1 ve OpenCL 1.0 için destek sunmakta. Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows CE ve çekirdek 2.6.xx tabanlı Linux dağıtımlarıyla uyumlu sürücüsü bulunan S3 Chrome 5400E'nin özellikle endüstriyel uygulamalar için gömülü sistem hazırlayan üreticilere sağlanması bekleniyor.