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S3'ten OpenCL uyumlu yeni GPU: Chrome 5400E

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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S3'ten OpenCL uyumlu yeni GPU: Chrome 5400E
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AMD-ATi'nin Radeon HD 5800 serisi, Nvidia'nın ise Fermi mimarisi ile gündemde olduğu şu günlerde üçüncü bir GPU üreticisi olarak S3'ün neler yaptığı merak konusu idi. Son olarak Şubat ayında masaüstü sistemler için Chrome 5x0 GTX serisi ekran kartlarını lanse eden firma, VIA çatısı altında GPU çalışmalarını sürdürüyor. Düşük güç tüketimli, yüksek fonksiyonelliğer sahip GPU'lar üzerine yoğunlaşan firma Chrome 5400E adını verdiği enerji verimli yeni grafik işlem birimini, Çin'de yapılan Elektronik Üreticileri Fuarı'nda tanıttı. Chrome 5400E ile yüksek grafik performansından öte genel amaçlı GPU kullanımını hedef alan S3, OpenCL uyumluluğuna sahip olan DirectX 10.1 destekli yeni GPU tasarımı ile özellikle gömülü grafik uygulamalarında stabilite ve fonksiyonellik sunmayı hedefliyor.

S3'ün 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 23 x 23mm BGA paketine sahip olan yeni GPU, PCIe 2.0 x1, x4, x8 ve x16 uyumluluğu sergileyebiliyor. 64-bit bellek veri yolu desteği sunan ve tercihe bağlı olarak DDR2 ya da GDDR3 bellek yongalarıyla kullanılabilen GPU, ChromotionHD 2.1 isimli programlanabilir video motorunu da üzerinde barındırıyor. H.264, MPEG-2 HD, WMV9-HD ve VC-1 gibi video formatları için donanımsal hızlandırma desteği sunan Chrome 5400E, iki adet çift kanal LVDS, DisplayPort, 2x Dual-Link DVI ve HDMI (HDCP uyumlu) ara birimleriyle uyumlu bir şekilde kullanılabiliyor. Gelişmiş güç yönetim özelliklerine sahip olan GPU, entegre ısı sensörü ile voltaj ve frekans değerlerini dinamik olarak ayarlayabiliyor ve bu sayede maksimum verim alınması hedefleniyor.

Programramlanabilir birleştirilmiş shader mimarisini temel alan Chrome 5400E GPU'su, DirectX 10.1, OpenGL 3.1 ve OpenCL 1.0 için destek sunmakta. Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows CE ve çekirdek 2.6.xx tabanlı Linux dağıtımlarıyla uyumlu sürücüsü bulunan S3 Chrome 5400E'nin özellikle endüstriyel uygulamalar için gömülü sistem hazırlayan üreticilere sağlanması bekleniyor.


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yekoo 10 yıl
evet s3 cuşsun piyasa kızışsın falan tamam ama şu an yeğenin laptoptan yazıyorum ve üstünde onboard chrome var. hd film bile izleyemiyoruz alet ile. şimdi insanın içinden gelirmi ya pozitif yorum yapmak? nvidia via yı alıp işlemci üretse artık diyebilirm en fazla malesef...
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XivA 10 yıl
sadece s3trio 64 bilirim. gerisini tanımam. ofiste 2-3 pcye denemek iin almıştım pişman oldum sonra, rakipleri ile arada 5-10 usd vardı (performan segmenti, değldi ama yinede rezildi). gerçi şimdi geliştirmişlerdir ama, diğer pclerimdeki onboard atilerle mücadele edebileceklerini sanmam :)
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renklem 10 yıl
İntel, Ati ve Nvidia'nın ne yapacağını bilemem ama S3 japon kale oynar gibime geliyor :P şaka şaka :)
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iscanthere 10 yıl
umarım üst seviye gpu da çıkartır şu S3
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mamad 10 yıl
Şu S3 bizim memlekete de gelse güzel olacak. Sırf denemek için alacağım ama yok. Hem destek olmuş olurduk.
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MÜŞAVİR 10 yıl

mamad

Şu S3 bizim memlekete de gelse güzel olacak. Sırf denemek için alacağım ama yok. Hem destek olmuş olurduk.



Dostum destek olmak bize mi düştü? Boşversene onlar bize 3 krş destek oluyor mu? Hayatta bu firmaların hiçbirine destek olmak mantığıyla ürün almam. Ha işime gelirse o ayrı.
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