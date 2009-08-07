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Samsung 100$ altı Android telefonları önümüzdeki sene için planlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung 100$ altı Android telefonları önümüzdeki sene için planlıyor
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Samsung'un Android tabanlı ilk akıllı telefonu; i7500

Güney Kore merkezli teknoloji devlerinden Samsung, akıllı telefon pazarındaki tansiyonu yüksek mücadelede maliyet odaklı yeni modellerle iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Samsung ürün yöneticisi Casey Ryan, New York Times'a yaptığı açıklamasında Android platformunu kullanan dokunmatik ekranlı telefonların önümüzdeki yıl 100$ altı fiyatla pazarda olabileceğini belirtti.

Her ne kadar Casey Ryan 100$ altı fiyat segmenti için hazırlanacak modellerin özelliklerinden bahsetmiş olmasa da, Google Android platformunun 200MHz'de çalışan ARM tabanlı işlemcilerle dahil sorunsuzca kullanılabildiği biliniyor. Performans segmenti için hazırladığı i7500 modeline ek olarak Android tabanlı model gamını genişletmesi beklenen Samsung özellikle fiyat odaklı çözümlere yönelebilir.

Tabii firmanın akıllı telefon pazarındaki maliyet odaklı Android çözümleri, 100$ altında muhtemelen yine süreli kontrat ile kullanıma sunulması kuvvetle muhtemel görünüyor. Ancak kontrat bağımsız fiyatlandırmada da Samsung'un Android tabanlı yeni çözümlerinde rekabetçi olması ve HTC başta olmak üzere rakipleriyle sıkı bir mücadekeye girmesi bekleniyor.


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artenis 10 yıl
600 Mhz de calisan cep bilgisayari reklamini hatirliyorum yil 2000 di sanirim,
Startek dergisi, ...
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