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Samsung 21.5" Full HD LCD monitör paneli sağlamaya başlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung 21.5
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Aktif olarak var olduğu hemen her pazarda liderliği hedefleyen Güney Koreli teknoloji devi Samsung, LCD monitör pazarının da global ölçekteki en önemli oyuncularından birisi konumunda. Uzakdoğu kaynaklı yeni bir habere göre firma, pazara 21.5" Full HD LCD monitör paneli sağlamaya da başlıyor.

Açıklanan bilgilere göre firma 21.5" panel üretimi için 8G (2,200mmx2,500mm) üretim hattını kullanacak. Her tabakada %92 verimlilikle 35 panel üretebildiği belirtilen firmanın bu sayede (LGD) ve Chunghwa Picture Tubbes gibi firmaların her tabakada 18 ünite çıkarılabilen 6G (1,500mmx1,850mm) üretim hatlarını kullandıkları belirtiliyor. Tabii yeni nesil üretim hatlarının sağladığı yüksek verimliliğin Samsung'a fiyat avantajı sağlayabileceği söylenebilir.

Samsung'un yanı sıra monitör ve televizyonlar için 21.6" panel üreten Chi Mei Optoelectronics (CMO) firmasının da 21.5" panel planları yaptığı da belirtiliyor.


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gordon01 10 yıl
16:10'daki çözünürlük 1920x1200 olduğundan full hd oluyor.
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artiery 10 yıl
16:9 olur sanırım çünkğ full hd demek 1920*1080 demek bu da 16:9 olması gerektiğini gösterir 16:10 zaten full hd olmaz ....
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Vuze 10 yıl
haber için teşekkürler
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killnOd 10 yıl
Bu paneller 16:9 mu yoksa 16:10 mu olacaklar?Birde TN panel degilde IPS gibi kaliteli ve 120Hz lik LED aydinlatmali panellere gecerlerse tam super olacak.
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DHArcadia 10 yıl

Orjinalden alıntı: killnOd

Bu paneller 16:9 mu yoksa 16:10 mu olacaklar?Birde TN panel degilde IPS gibi kaliteli ve 120Hz lik LED aydinlatmali panellere gecerlerse tam super olacak.


Bu ara trend TN paneller ve 16:9'dan yana..
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