Samsung 21.5" Full HD LCD monitör paneli sağlamaya başlıyor

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Aktif olarak var olduğu hemen her pazarda liderliği hedefleyen Güney Koreli teknoloji devi Samsung, LCD monitör pazarının da global ölçekteki en önemli oyuncularından birisi konumunda. Uzakdoğu kaynaklı yeni bir habere göre firma, pazara 21.5" Full HD LCD monitör paneli sağlamaya da başlıyor.

Açıklanan bilgilere göre firma 21.5" panel üretimi için 8G (2,200mmx2,500mm) üretim hattını kullanacak. Her tabakada %92 verimlilikle 35 panel üretebildiği belirtilen firmanın bu sayede (LGD) ve Chunghwa Picture Tubbes gibi firmaların her tabakada 18 ünite çıkarılabilen 6G (1,500mmx1,850mm) üretim hatlarını kullandıkları belirtiliyor. Tabii yeni nesil üretim hatlarının sağladığı yüksek verimliliğin Samsung'a fiyat avantajı sağlayabileceği söylenebilir.

Samsung'un yanı sıra monitör ve televizyonlar için 21.6" panel üreten Chi Mei Optoelectronics (CMO) firmasının da 21.5" panel planları yaptığı da belirtiliyor.