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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 serisi M13 OLED panelle geliyor: Ekranıyla iPhone 15 serisini geçecek

    Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının ekran teknolojisi açısından iPhone 15'i geride bırakacağı bildiriliyor. Gelen bilgiler Galaxy S24 serisinde M13 OLED panel kullanılacağı yönünde.
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    Galaxy S24 serisi M13 OLED ekranıyla iPhone 15 serisini geçecek Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2024 yılının başlarında piyasaya sürülmesi planlanan Galaxy S24 serisi üzerinde çalışıyor. Hatırlayacağınız üzere kısa bir süre önce Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra IMEI veritabanında ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yeni amiral gemisi akıllı telefonlar hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

    Güney Kore basınında çıkan haberlere göre standart Galaxy S24 ve Galaxy S24+ varyantları 12 GB RAM ile sunulacak. Bu noktada Galaxy S23 ve Galaxy S23+ modellerinde bellek miktarının 8 GB olduğunu hatırlatalım. Yani bu açıdan ciddi bir sıçrama olacağını söyleyebiliriz. Hepsi bununla da bitmiyor.

    Galaxy S24 serisi M13 OLED ekranıyla iPhone 15 serisini geçecek Tam Boyutta Gör

    Yeni ekran teknolojisine geçiliyor

    Ultra versiyonundaki maksimum RAM miktarında da 4 GB'lık bir artış görülecek. Gelen bilgiler 12 GB'dan 16 GB'a çıkarılacağı yönünde. Bunun dışında Güney Koreli firma tüm modellerde temel depolama seçeneğini 256 GB'a yükseltmeyi düşünüyor.

    Samsung Galaxy S24 ailesindeki tüm akıllı telefonların bir önceki nesilde kullanılan M12 OLED panellerden daha ince ve daha düşük güç tüketimine sahip M13 serisi OLED panellerle donatılacağı bildirildi.

    Buna karşın Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone 15 serisi akıllı telefonların M12 OLED panellerle gelmesi bekleniyor. Tüm bu bilgiler ışığında Galaxy S24 serisinin iPhone 15 akıllı telefonlara karşı en azından ekran konusunda bir adım önde olacağı söylenebilir.

    Kaynakça https://www.gadgets360.com/mobiles/news/samsung-s24-plus-ultra-m13-oled-display-ram-specifications-galaxy-report-4289233 https://it.chosun.com/site/data/html_dir/2023/08/04/2023080402860.html
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