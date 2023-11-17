Samsung, Çinli panel üreticisi BOE ile bağlarını kopardı

Samsung ve BOE arasındaki bağlar koptu
Geçtiğimiz aylarda Samsung Electronics'in bir iştiraki olan Samsung Display, BOE'yi OLED panel ve modül teknolojisini kötüye kullanmakla suçlayarak ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (ITC) şikayette bulunmuştu. BOE, Samsung Electronics'in önemli Sıvı Kristal Ekran (LCD) panel tedarikçilerinden birisiydi ve 2023'ün ilk yarısında şirketin TV paneli alımlarının yaklaşık %10'unu oluşturuyordu.
Ancak yılın üçüncü çeyreğinde BOE, Samsung Electronics'in Cihaz Deneyimi (DX) bölümünün ana panel tedarikçileri listesinden çıkarıldı ve Çinli şirket yaklaşık yedi buçuk yıldır ilk kez birincil tedarikçi olarak yer almadı. BOE ile bağların kopmasının Çinli şirketin operasyonları üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemel. BOE'nin devre dışı kalmasıyla Samsung Electronics'in LG Display, Sharp ve AUO gibi diğer tedarikçilerle işbirliğini artırması bekleniyor. Özellikle LG Display'in Çin'deki LCD fabrikasında üretimi artırması ve 2023'te 9 milyon adet olan sevkiyatı 2024'te 16 milyon adede çıkarması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.