Tam Boyutta Gör Güney Koreli elektronik devi Samsung Electronics, Çin'in en büyük ekran üreticisi BOE ile bağlarını koparıyor. Samsung'un BOE'yi tedarikçi listesinden çıkarma kararı, bir dizi patent ihlali ve ticari sır hırsızlığı gibi yasal mücadelelerden kaynaklanıyor.

Samsung ve BOE arasındaki bağlar koptu

Geçtiğimiz aylarda Samsung Electronics'in bir iştiraki olan Samsung Display, BOE'yi OLED panel ve modül teknolojisini kötüye kullanmakla suçlayarak ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (ITC) şikayette bulunmuştu. BOE, Samsung Electronics'in önemli Sıvı Kristal Ekran (LCD) panel tedarikçilerinden birisiydi ve 2023'ün ilk yarısında şirketin TV paneli alımlarının yaklaşık %10'unu oluşturuyordu.

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Ancak yılın üçüncü çeyreğinde BOE, Samsung Electronics'in Cihaz Deneyimi (DX) bölümünün ana panel tedarikçileri listesinden çıkarıldı ve Çinli şirket yaklaşık yedi buçuk yıldır ilk kez birincil tedarikçi olarak yer almadı. BOE ile bağların kopmasının Çinli şirketin operasyonları üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemel. BOE'nin devre dışı kalmasıyla Samsung Electronics'in LG Display, Sharp ve AUO gibi diğer tedarikçilerle işbirliğini artırması bekleniyor. Özellikle LG Display'in Çin'deki LCD fabrikasında üretimi artırması ve 2023'te 9 milyon adet olan sevkiyatı 2024'te 16 milyon adede çıkarması bekleniyor.

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Samsung, Çinli panel üreticisi BOE ile bağlarını kopardı