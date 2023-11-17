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    Samsung, Çinli panel üreticisi BOE ile bağlarını kopardı

    Samsung, yasal mücadeleler nedeniyle Çinli panel üreticisi BOE ile bağlarını kopardı. BOE, Çin'in en büyük ekran üreticisi konumundayken Samsung’un da önemli bir tedarikçisiydi.
    Samsung, Çinli panel üreticisi BOE ile bağlarını kopardı Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli elektronik devi Samsung Electronics, Çin'in en büyük ekran üreticisi BOE ile bağlarını koparıyor. Samsung'un BOE'yi tedarikçi listesinden çıkarma kararı, bir dizi patent ihlali ve ticari sır hırsızlığı gibi yasal mücadelelerden kaynaklanıyor.

    Samsung ve BOE arasındaki bağlar koptu

    Geçtiğimiz aylarda Samsung Electronics'in bir iştiraki olan Samsung Display, BOE'yi OLED panel ve modül teknolojisini kötüye kullanmakla suçlayarak ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (ITC) şikayette bulunmuştu. BOE, Samsung Electronics'in önemli Sıvı Kristal Ekran (LCD) panel tedarikçilerinden birisiydi ve 2023'ün ilk yarısında şirketin TV paneli alımlarının yaklaşık %10'unu oluşturuyordu.

    Ancak yılın üçüncü çeyreğinde BOE, Samsung Electronics'in Cihaz Deneyimi (DX) bölümünün ana panel tedarikçileri listesinden çıkarıldı ve Çinli şirket yaklaşık yedi buçuk yıldır ilk kez birincil tedarikçi olarak yer almadı. BOE ile bağların kopmasının Çinli şirketin operasyonları üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemel. BOE'nin devre dışı kalmasıyla Samsung Electronics'in LG Display, Sharp ve AUO gibi diğer tedarikçilerle işbirliğini artırması bekleniyor. Özellikle LG Display'in Çin'deki LCD fabrikasında üretimi artırması ve 2023'te 9 milyon adet olan sevkiyatı 2024'te 16 milyon adede çıkarması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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