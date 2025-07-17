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    Galaxy S25 FE tasarımı ortaya çıktı: S24 FE’den farkı neredeyse yok

    Samsung’un yeni Fan Edition modeli Galaxy S25 FE’ye ait görseller ve detaylar gün yüzüne çıktı. Ancak sızdırılan renderlar, bu modelin S24 FE’ye kıyasla neredeyse hiçbir yenilik sunmadığını gösteriyor

    Galaxy S25 FE tasarımı ortaya çıktı: S24 FE’den farkı yok Tam Boyutta Gör

    Galaxy S25 FE modeline ait ilk görseller internete sızdı ve açıkçası beklentilerin altında kalan bir tasarım ortaya çıktı. Samsung’un 2025’in sonlarına doğru tanıtması beklenen bu yeni Fan Edition modeli, dış görünüş açısından selefi olan Galaxy S24 FE’ye fazlasıyla benziyor. Evan Blass tarafından 16 Temmuz'da paylaşılan görselde cihazın hem ön hem de arka yüzü net şekilde görülüyor. Renk seçenekleri arasında sade bir beyaz ve daha önce sızdırılan gri ton dikkat çekerken, genel tasarım çizgisi neredeyse birebir korunmuş görünüyor.

    Detaylara inildiğinde, ekran çerçevelerinde sadece milimetrik bir incelme göze çarpıyor. Ancak alt ve üst çerçeveler hâlâ simetrik değil. Ön kamera deliği ve arka kamera modülünün yerleşimi de tıpkı önceki modeldeki gibi konumlandırılmış. Bu da Galaxy S25 FE’nin donanımsal anlamda büyük bir sıçrama yapmayacağını gösteriyor.

    Yine de küçük bazı yenilikler var. Özellikle ön kamerada yapılan iyileştirme dikkat çekiyor. S24 FE’de bulunan 10 MP’lik selfie kamerasının yerini bu kez 12 MP’lik bir sensör alabilir. Bu değişiklik, özellikle sosyal medya odaklı kullanıcılar için daha net ve detaylı özçekimler anlamına geliyor. Kamera yazılımında da bazı iyileştirmelerin yapılacağı söyleniyor.

    Pil tarafında ise 200 mAh’lik ufak bir artış söz konusu. Yeni modelin 4.900 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı bildiriliyor. Performans tarafında ise kullanıcıları çok fazla heyecanlandıracak bir yenilik görünmüyor. Galaxy S25 FE'nin, yine Exynos 2400e işlemcisiyle geleceği ve 8 GB RAM ile Android 16 tabanlı One UI 8.0 arayüzünü çalıştıracağı belirtiliyor. Yani genel yapı itibarıyla S24 FE’nin biraz makyajlanmış bir versiyonu bizleri bekliyor gibi duruyor.

    Tasarımda sadelikten yana bir tercih yapılmış olsa da, cihazın rekabetçi fiyatlandırılması durumunda ilgi görme ihtimali hâlâ yüksek. Ancak tasarım konusunda heyecan arayanlar için Galaxy S25 FE çok da farklı bir deneyim sunmayacak gibi.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

    L
    LastStand 21 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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