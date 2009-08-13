Samsung: 256GB kapasiteli SSD modelimiz, en iyi oyun deneyimi için ideal çözüm

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Intel'in 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil SSD modellerini duyurmasının ardından gözlerin çevrildiği Samsung, yaptığı açıklamasında 256GB kapasiteli SSD modelinin PC üzerinde en iyi oyun deneyimi için ideal komponent olduğunu ve yüksek hızda veri işlem gücü sunduğunu belirtti. Firmanın 2.5-inç boyutundaki SATA-II uyumlu SSD sürücüsü, MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanıyor ve açıklanan bilgilere göre 220MB/sn okuma ile 200MB/sn yazma hızı desteği sunabiliyor.

Samsung cephesinde bellek pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Jim Elliot açıklamasında işlem gücü, gelişmiş grafik kartları ve yüksek çözünürlüklü monitörlere ek olarak oyuncuların yükleme süresini düşürecek ve daha hızlı oyun performansı sunacak depolama sürücülerine ihtiyaç duyduğunu belirtirken, 256GB kapasiteli SSD çözümlerinin standart HDD'lere göre çok daha yüksek performans sunduğunu, oyunculara yönelik dizüstü bilgisayarlarda ise performansın yanında pil süresine katkı yaptığını sözlerine ekledi.

256GB kapasiteli SSD modelinin en iyi oyun deneyimi için ideal çözüm olduğunu belirten Samsung, bu kapsamda Amerika'da düzenlenecek World Cyber Games (WCG) etkinliğindeki sistemlere de SSD sağlayacak.