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Samsung: 256GB kapasiteli SSD modelimiz, en iyi oyun deneyimi için ideal çözüm

9 yıl
15,7b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung: 256GB kapasiteli SSD modelimiz, en iyi oyun deneyimi için ideal çözüm
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Intel'in 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil SSD modellerini duyurmasının ardından gözlerin çevrildiği Samsung, yaptığı açıklamasında 256GB kapasiteli SSD modelinin PC üzerinde en iyi oyun deneyimi için ideal komponent olduğunu ve yüksek hızda veri işlem gücü sunduğunu belirtti. Firmanın 2.5-inç boyutundaki SATA-II uyumlu SSD sürücüsü, MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanıyor ve açıklanan bilgilere göre 220MB/sn okuma ile 200MB/sn yazma hızı desteği sunabiliyor.

Samsung cephesinde bellek pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Jim Elliot açıklamasında işlem gücü, gelişmiş grafik kartları ve yüksek çözünürlüklü monitörlere ek olarak oyuncuların yükleme süresini düşürecek ve daha hızlı oyun performansı sunacak depolama sürücülerine ihtiyaç duyduğunu belirtirken, 256GB kapasiteli SSD çözümlerinin standart HDD'lere göre çok daha yüksek performans sunduğunu, oyunculara yönelik dizüstü bilgisayarlarda ise performansın yanında pil süresine katkı yaptığını sözlerine ekledi.

256GB kapasiteli SSD modelinin en iyi oyun deneyimi için ideal çözüm olduğunu belirten Samsung, bu kapsamda Amerika'da düzenlenecek World Cyber Games (WCG) etkinliğindeki sistemlere de SSD sağlayacak.


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Reppealle 9 yıl
Yalan o yalan. en iyi performans için ramdrive kullanmak en iyisi. PCI Ramdriveler var. 16GB destekli Arkaya takıyorsun bi USB kapanırken oraya yazıyor windows dosyalarını. DDR3 yanlış hatırlamıyorsam desteklenmeye başladı. Hızını siz düşünün.
Not: PCI-E 16X çalışanı varmı bilmiyorum ama varsa kayış kopuyor benim.
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OSINOS 9 yıl
bunlara gerenk yok.. gerenk varsa , uygun fiyatla verin herkes alsın..
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Kénan 9 yıl
En iyi oyun deneyimi için SSD'ye gerek varmıymış


Önümüze yem atmalarından başka birşey değil.
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
bas git samsung..
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XenonMan58 9 yıl
sata II ile uyumlu ssdler bende performans denemesi olur artık benim için önemli olan sata 3 o zaman alınır durumdada olurlar...
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toonjai 9 yıl
2000 $ civarı olur bu şimdi...
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husNUKE 9 yıl
2 tane alip raid0 yapacaksın, yukleniyor loading gibi yazıları görmeden yaşayacaksın
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artenis 9 yıl
eskı DDR ların kulanılması tasarımı ne almede acaba?
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cihangir151 9 yıl
ağzımızı sulandırmaktan baska bişiye yaradıkları yok ahh ahhh imkan olucak alacaksın bi tane
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darkaura 9 yıl
en iyi oyun deneyimi icin ssd???????
oyunu hizli yuklemek disinda oyuna ne gibi katkisi olacakki bunun.
fiyat belirtilmemis ama asa yukari ne olcagi belli. bunun parasiyla hayvan gibi ekran karti alip gercek oyun deneyiminin dibine vururum yani.
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toz-koparan 9 yıl

darkaura

en iyi oyun deneyimi icin ssd???????

oyunu hizli yuklemek disinda oyuna ne gibi katkisi olacakki bunun.

fiyat belirtilmemis ama asa yukari ne olcagi belli. bunun parasiyla hayvan gibi ekran karti alip gercek oyun deneyiminin dibine vururum yani.

mantıklı..
en yavaş parçalardan biri HDD.. lakin SSD oyuncuları uçuracak değil..
pazarlama gazı pompalıyorlar..
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