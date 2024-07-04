Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uygun fiyatlı ultra hızlı 20 TB NVMe SSD’ler 2027’de gelecek

    2027 yılına kadar SSD’lerin 1.000 katmanlı bellek yongalarına geçiş yapması bekleniyor. Bu geçiş ile birlikte 20 TB NVMe SSD’lerin uygun fiyatlı bir şekilde pazara sunulacağı söyleniyor.
    Uygun fiyatlı ultra hızlı 20 TB NVMe SSD’ler 2027’de gelecek Tam Boyutta Gör
    SSD’lerin ve ürünlerde kullanılan belleklerin kapasitesi sürekli olarak artıyor. Günümüzdeki yüzlerce katmandan oluşan NAND belleklere sahip SSD modelleri yaygın olsa da kısa bir süre içerisinde 1.000 katmanlı bellek yongalarının gelmesi bekleniyor. Aktarılanlara göre 2027 yılına kadar 250 dolara 20 TB NVMe SSD’ler erişilebilir olacak.

    SSD kapasitesi artarken fiyatlar ucuzlayacak

    Bellek yongası devi Kioxia, 2027 yılına kadar bellek yongalarındaki katman sayısını 1.000 katmana ölçeklendirmeyi ve böylece 250 dolar gibi düşük bir fiyata satılabilecek 20 TB SSD'lerin önünü açmayı hedefliyor. Firmaya göre bir milimetre karelik yongadaki depolama miktarı sekiz yılda 10 kat arttı ve hızlı ivme devam edecek.

    Bu kapasite artışı elbette birden fazla bellek hücresi katmanının dikey bir yapıda bir araya getirildiği istifleme sayesinde oluyor. 3D NAND belleklerdeki 3D takısı da aslında buradan geliyor. 3D NAND ile her bir bellek katmanı oldukça küçük yapıda, bu da yonga plakası verimini yüksek tutmaya ve üretim maliyetlerini düşük tutmaya yardımcı oluyor. Bu sayede günümüzde 2 TB'lık hızlı bir SSD, çoğu pazarda 150 dolardan daha ucuza satın alınabiliyor.

    Kioxia halihazırda 3D NAND belleklerde 162 katmana sahip ve yakında 218 katmanlı modelleri piyasaya sürecek. Kioxia ile birlikte Samsung ve Micron da katman sayılarını artıyor. Samsung, 9. Nesil V-NAND ile 290 katmana ulaşmıştı. Firma gelecek yıl 430 katmanlı (10. Nesil V-NAND) istiflemeye dayanan bir NAND belleğinin üretimini gerçekleştirecek. 1.000 katman için firmanın hedefi 2030.

    Flash belleklerde 400 katmana ulaşmak bile sektör için büyük bir mihenk taşı olacak. Öte yandan Kioxia, milimetre kare başına 100 Gb bit yoğunluğunu hedefleyerek çok agresif planlar üzerinde çalışıyor. Şimdilerde yoğunluk 20 ila 30 civarındayız. Bundan on yıl kadar önce ise milimetrekare başına 1Gb'den daha az bir yoğunluğa sahiptik. Atılması gereken çok adım olsa da önümüzdeki birkaç yıl içinde yüksek hızlı 20 TB kapasiteli SSD’lerin 250 dolar bandına kadar inecek olması oldukça heyecan verici.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 2 gün önce

    https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451

    H
    Halilcv 4 gün önce

    https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tv plus betimleme kapatma ihlas pazarlama çalışan yorumları superonline kullanıcı adı şifre votka tadı nasıl bim kokoreç

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Pova 4
    Tecno Pova 4
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız