Uygun fiyatlı ultra hızlı 20 TB NVMe SSD’ler 2027’de gelecek

SSD kapasitesi artarken fiyatlar ucuzlayacak
Bellek yongası devi Kioxia, 2027 yılına kadar bellek yongalarındaki katman sayısını 1.000 katmana ölçeklendirmeyi ve böylece 250 dolar gibi düşük bir fiyata satılabilecek 20 TB SSD'lerin önünü açmayı hedefliyor. Firmaya göre bir milimetre karelik yongadaki depolama miktarı sekiz yılda 10 kat arttı ve hızlı ivme devam edecek.
Bu kapasite artışı elbette birden fazla bellek hücresi katmanının dikey bir yapıda bir araya getirildiği istifleme sayesinde oluyor. 3D NAND belleklerdeki 3D takısı da aslında buradan geliyor. 3D NAND ile her bir bellek katmanı oldukça küçük yapıda, bu da yonga plakası verimini yüksek tutmaya ve üretim maliyetlerini düşük tutmaya yardımcı oluyor. Bu sayede günümüzde 2 TB'lık hızlı bir SSD, çoğu pazarda 150 dolardan daha ucuza satın alınabiliyor.
Kioxia halihazırda 3D NAND belleklerde 162 katmana sahip ve yakında 218 katmanlı modelleri piyasaya sürecek. Kioxia ile birlikte Samsung ve Micron da katman sayılarını artıyor. Samsung, 9. Nesil V-NAND ile 290 katmana ulaşmıştı. Firma gelecek yıl 430 katmanlı (10. Nesil V-NAND) istiflemeye dayanan bir NAND belleğinin üretimini gerçekleştirecek. 1.000 katman için firmanın hedefi 2030.
Flash belleklerde 400 katmana ulaşmak bile sektör için büyük bir mihenk taşı olacak. Öte yandan Kioxia, milimetre kare başına 100 Gb bit yoğunluğunu hedefleyerek çok agresif planlar üzerinde çalışıyor. Şimdilerde yoğunluk 20 ila 30 civarındayız. Bundan on yıl kadar önce ise milimetrekare başına 1Gb'den daha az bir yoğunluğa sahiptik. Atılması gereken çok adım olsa da önümüzdeki birkaç yıl içinde yüksek hızlı 20 TB kapasiteli SSD’lerin 250 dolar bandına kadar inecek olması oldukça heyecan verici.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.