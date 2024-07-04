Uygun fiyatlı ultra hızlı 20 TB NVMe SSD’ler 2027’de gelecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör SSD’lerin ve ürünlerde kullanılan belleklerin kapasitesi sürekli olarak artıyor. Günümüzdeki yüzlerce katmandan oluşan NAND belleklere sahip SSD modelleri yaygın olsa da kısa bir süre içerisinde 1.000 katmanlı bellek yongalarının gelmesi bekleniyor. Aktarılanlara göre 2027 yılına kadar 250 dolara 20 TB NVMe SSD’ler erişilebilir olacak.

SSD kapasitesi artarken fiyatlar ucuzlayacak

Bellek yongası devi Kioxia, 2027 yılına kadar bellek yongalarındaki katman sayısını 1.000 katmana ölçeklendirmeyi ve böylece 250 dolar gibi düşük bir fiyata satılabilecek 20 TB SSD'lerin önünü açmayı hedefliyor. Firmaya göre bir milimetre karelik yongadaki depolama miktarı sekiz yılda 10 kat arttı ve hızlı ivme devam edecek.

Bu kapasite artışı elbette birden fazla bellek hücresi katmanının dikey bir yapıda bir araya getirildiği istifleme sayesinde oluyor. 3D NAND belleklerdeki 3D takısı da aslında buradan geliyor. 3D NAND ile her bir bellek katmanı oldukça küçük yapıda, bu da yonga plakası verimini yüksek tutmaya ve üretim maliyetlerini düşük tutmaya yardımcı oluyor. Bu sayede günümüzde 2 TB'lık hızlı bir SSD, çoğu pazarda 150 dolardan daha ucuza satın alınabiliyor.

Kioxia halihazırda 3D NAND belleklerde 162 katmana sahip ve yakında 218 katmanlı modelleri piyasaya sürecek. Kioxia ile birlikte Samsung ve Micron da katman sayılarını artıyor. Samsung, 9. Nesil V-NAND ile 290 katmana ulaşmıştı. Firma gelecek yıl 430 katmanlı (10. Nesil V-NAND) istiflemeye dayanan bir NAND belleğinin üretimini gerçekleştirecek. 1.000 katman için firmanın hedefi 2030.

Samsung, sessizce 60 TB’lık SSD modelini piyasaya sürdü 8 sa. önce eklendi

Flash belleklerde 400 katmana ulaşmak bile sektör için büyük bir mihenk taşı olacak. Öte yandan Kioxia, milimetre kare başına 100 Gb bit yoğunluğunu hedefleyerek çok agresif planlar üzerinde çalışıyor. Şimdilerde yoğunluk 20 ila 30 civarındayız. Bundan on yıl kadar önce ise milimetrekare başına 1Gb'den daha az bir yoğunluğa sahiptik. Atılması gereken çok adım olsa da önümüzdeki birkaç yıl içinde yüksek hızlı 20 TB kapasiteli SSD’lerin 250 dolar bandına kadar inecek olması oldukça heyecan verici.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

HDD / SSD Haberleri

Uygun fiyatlı ultra hızlı 20 TB NVMe SSD’ler 2027’de gelecek