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Samsung 256GB kapasiteli yeni SSD modelinin üretimine başladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung 256GB kapasiteli yeni SSD modelinin üretimine başladı
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Geleceğin depolama çözümleri olarak görülen flash bellek tabanlı katı hâl diskleri gelişmeye devam ediyor. Sektörün önde gelen aktörlerinden Samsung yaptığı açıklama ile 256GB kapasiteli yeni SSD modelinin üretimine başladığını duyurdu. 2.5" boyutundaki yeni katı hâl diski firmanın hem en yüksek kapasiteli hem de performanslı SSD çözümü ünvanını da ele geçirmiş durumda.

Yapılan açıklamalara göre Samsung'un yeni SSD'si 220MB/sn okuma ve 200MB/sn yazma hızlarına sahip. Belirtilen hızlarda 250GB'lık video dosyasını 21 dakikada yazacağı ifade edilen diskin aynı veriyi 71 dakikada yazabildiği ifade edilen 7200rpm hızındaki mekanik tabanlı olağan disklere göre 3.5 kata varan oranda daha hızlı yazabildiği, uygulama açılış hızlarında ise farkın 10 kata kadar çıktığı ifade ediliyor.

Samsung'un 1.1 watt'lık güç tüketimiyle gelecek olan 256GB kapasiteli SSD modeli SATA-II arabirimini kullanıyor. Ne zaman kullanıma sunulacağı ve hangi fiyat seviyesinden kullanıcılar ile buluşacağı henüz açıklanmayan 256GB'lık SSD'nin çıkması ile birlikte özellikle daha düşük kapasiteli modellerin fiyatlarında yeni bir indirim de söz konusu olabilir.


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St Batuhan 11 yıl
insallah bu hızla ucuzlıcak ;)
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fatihcanery 11 yıl
hem sessiz hem hızlı HEMDE PAHALI :D :D
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mertekin 11 yıl
her gün yeni ssd çıkıyor ama aynı oranda fiyatlar inmiyor.
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kerem 11 yıl

Orjinalden alıntı: fatihcanery

hem sessiz hem hızlı HEMDE PAHALI :D :D


+ darbelere dayanıklı

haber için sağol fx
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justbejust 11 yıl
hızlardaki gelişme güzel, önümüzdeki senenin sonunda alınabilecek düzeye ineceğini tahmin ediyorum.
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flashabu 11 yıl
heveslenmeyelim :)
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bigdede 11 yıl
paylaşım için teşekkürler bu konuyu geçtigimiz günlerde verilmemişmiydi
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SnRkRkMn 11 yıl
agalar intelin 80 gb lik SSD'lerinin fiyatı yaklaşık 595$ onun için 256GB için 100 dolar falan olsada alsak demek beni güldürüyo :D yıllar var daha bizim bu ssd lere geçmemize
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01Mrt 11 yıl
dört gözle bekliyoruz ama piyasa çok kötü...
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nirvanafb 11 yıl
gerek yok
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Alx 11 yıl
RAID 0 !!!

Bunlar çıkana kadar yeni HDD almam
. 220MB!!
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cesaret84 11 yıl
fiyatları düşse de alsak(mesela 100$). bilgisayarlar asıl o zaman gerçek hızılarına kavuşur.
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cesaret84 11 yıl
fiyatları düşse de alsak(mesela 100$). bilgisayarlar asıl o zaman gerçek hızılarına kavuşur.
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santanio 11 yıl
bit-byte üçkağıdı bunlardada devam ediyodur :)
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Confusion 11 yıl
fiyatı uygun olursa şimdiden HDD lere büyük darbe vurur..........


win xp yi daha hızlı kullanmak isteyenler ve 2x256GB raid kullanmak isteyenler için ideal bir ürün olur
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