Samsung 256GB kapasiteli yeni SSD modelinin üretimine başladı

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Geleceğin depolama çözümleri olarak görülen flash bellek tabanlı katı hâl diskleri gelişmeye devam ediyor. Sektörün önde gelen aktörlerinden Samsung yaptığı açıklama ile 256GB kapasiteli yeni SSD modelinin üretimine başladığını duyurdu. 2.5" boyutundaki yeni katı hâl diski firmanın hem en yüksek kapasiteli hem de performanslı SSD çözümü ünvanını da ele geçirmiş durumda.

Yapılan açıklamalara göre Samsung'un yeni SSD'si 220MB/sn okuma ve 200MB/sn yazma hızlarına sahip. Belirtilen hızlarda 250GB'lık video dosyasını 21 dakikada yazacağı ifade edilen diskin aynı veriyi 71 dakikada yazabildiği ifade edilen 7200rpm hızındaki mekanik tabanlı olağan disklere göre 3.5 kata varan oranda daha hızlı yazabildiği, uygulama açılış hızlarında ise farkın 10 kata kadar çıktığı ifade ediliyor.

Samsung'un 1.1 watt'lık güç tüketimiyle gelecek olan 256GB kapasiteli SSD modeli SATA-II arabirimini kullanıyor. Ne zaman kullanıma sunulacağı ve hangi fiyat seviyesinden kullanıcılar ile buluşacağı henüz açıklanmayan 256GB'lık SSD'nin çıkması ile birlikte özellikle daha düşük kapasiteli modellerin fiyatlarında yeni bir indirim de söz konusu olabilir.