Samsung 3DTV'ler için RealD firması ile iş birliğine gidiyor

Tam Boyutta Gör

3D görüntüleme teknolojilerinin önümüzdeki yıllarda hızla yaygınlaşması bekleniyor. 3DVision teknolojisiyle Nvidia, bilgisayarlarda gelişmiş 3D deneyimi sunmayı hedeflerken Japon elektronik devi Sony de 3D Ev konseptiyle konsollardan televizyonlara kadar pek çok cihazın 3D özellikli olacağını belirtiyor. Bu konuda çalışma içerisindeki bir diğer isimse Samsung. 3D özellikli yeni nesil televizyonlar üzerinde çalışan firma, RealD firmasıyla iş birliğine giderek RealD 3D teknolojisini lisansladı. Yeni nesil 3DTV'lerinde bu teknolojiyi kullanması beklenen Samsung, yüksek tanımlı 3D içerikler için en yüksek görüntü kalitesini hedefliyor.

RealD 3D teknolojisi farklı filtrelerin bir araya getirildiği, sağ ve sol göz için yaratılan 3D imajları tek kanaldan yayarak 3D HD görüntü desteği sunan özel bir teknoloji. Samsung görsel ekran bölümü kıdemli başkan yardımcısı Dongho Shin açıklamasında, RealD firmasıyla yapılan iş birliğinin tüketicilere TV odaklı eğlencede yeni bir boyut kazandıracağını, bu iş birliği sayesinde 3D teknolojisiyle TV izleme deneyimine yeni bir boyut kazandıracaklarını söyledi. Aynı zamanda aktif gözlük teknolojisi için de çalışma yürüten iki firma, 3DTV'ler için yeni pasif ekran teknolojisi de geliştiriyorlar.