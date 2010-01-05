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Samsung 3DTV'ler için RealD firması ile iş birliğine gidiyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung 3DTV'ler için RealD firması ile iş birliğine gidiyor
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3D görüntüleme teknolojilerinin önümüzdeki yıllarda hızla yaygınlaşması bekleniyor. 3DVision teknolojisiyle Nvidia, bilgisayarlarda gelişmiş 3D deneyimi sunmayı hedeflerken Japon elektronik devi Sony de 3D Ev konseptiyle konsollardan televizyonlara kadar pek çok cihazın 3D özellikli olacağını belirtiyor. Bu konuda çalışma içerisindeki bir diğer isimse Samsung. 3D özellikli yeni nesil televizyonlar üzerinde çalışan firma, RealD firmasıyla iş birliğine giderek RealD 3D teknolojisini lisansladı. Yeni nesil 3DTV'lerinde bu teknolojiyi kullanması beklenen Samsung, yüksek tanımlı 3D içerikler için en yüksek görüntü kalitesini hedefliyor.

RealD 3D teknolojisi farklı filtrelerin bir araya getirildiği, sağ ve sol göz için yaratılan 3D imajları tek kanaldan yayarak 3D HD görüntü desteği sunan özel bir teknoloji. Samsung görsel ekran bölümü kıdemli başkan yardımcısı Dongho Shin açıklamasında, RealD firmasıyla yapılan iş birliğinin tüketicilere TV odaklı eğlencede yeni bir boyut kazandıracağını, bu iş birliği sayesinde 3D teknolojisiyle TV izleme deneyimine yeni bir boyut kazandıracaklarını söyledi. Aynı zamanda aktif gözlük teknolojisi için de çalışma yürüten iki firma, 3DTV'ler için yeni pasif ekran teknolojisi de geliştiriyorlar.


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Opeth 9 yıl
@albani
aynen :(
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santhora 9 yıl
ilk çıkan 3d haberlerinde ekran olarak 120hz ve üstü monitör ya da tv yeterli diye söyleniyodu. ne yani şimdi her firma kendi teknolojisini yaratıp sadece kendi tv lerinde izletecekse yandık desenize. bu işin bi standartı olsa iyi olur.
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phoenix 9 yıl
bugün okuduğum sabah gazetesindede Vestel ürün müdürü bu sene içinde 3D Lcdlerin üretimine geçileceğini söylemiş.
3D umduğumdan hızlı gelecek gibi
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arel.gr 9 yıl
panasonic gozluksuz bi hamle pesinde bu alanda.gozlukle bu is zor
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albani 9 yıl
2010 dan itibaren ana üreticiler 3D konusunda ciddi çalışmalara başlayıp ilk ürünleri göreceğiz!

Hatta AUO/Taiwan ilk Dışbükey yapılı Cam olmayan Cinemascopic Modülleri üretti bile


Bildiğim kadarıyla Phil in 21,9 formatlı Cinema-9954 Seride AUO Modül kullandı!!

++
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Am@deus 9 yıl
arel.gr

panasonic gozluksuz bi hamle pesinde bu alanda.gozlukle bu is zor


+ Gözlüğü takmaylada olmuyor , gözlüğü actıve eden kutununda olması lazım
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