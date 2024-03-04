Samsung 18’inci defa global TV pazarının lideri oldu

Tam Boyutta Gör Samsung, global TV pazarındaki hakimiyetini 2023 yılında da sürdürdüğünü duyurdu. Omdia'nın son raporuna göre, 2023 yılında global TV pazarında yüzde 30,1'lik pay ile Samsung, sektör lideri konumunu pekiştirdi ve böylelikle 18 yıldır aralıksız olarak global TV pazarının lideri oldu. Samsung, 2006 yılından beri pazar lideri konumunda.

2023'te 8,3 milyon Samsung QLED TV satıldı

Neo QLED modellerini de içeren Samsung QLED TV serisinin kümülatif satışı, 2017'deki lansmandan bu yana globalde 40 milyon adeti aştı. QLED serisi ise, sadece 2023 yılında 8,31 milyon adet satış rakamı yakalamayı başardı.

Premium TV kategorisinde Samsung, 75 inç üzeri ekrana sahip ve 2.500 dolardan daha yüksek fiyata satılan TV'lerde dikkat çeken bir liderlik sergiledi. Şirket, fiyatı 2.500 doların üzerindeki TV’lerin satışında yüzde 60,5 gibi etkileyici bir pazar payı elde ederken, 75 inç üzeri TV'lerde yakaladığı yüzde 33,9'luk satış payıyla bu alandaki liderliğini sürdürdü. Bunlara ek olarak Samsung, 98 inç ekranlı modellerde elde ettiği güçlü satışlar sayesinde 90 inç üzeri TV'ler kategorisinde yüzde 30,4 pazar payıyla bu alandaki liderliğini de korudu.

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Ultra büyük ve üst seviye TV pazarındaki başarısından aldığı ilhamla Samsung, OLED sektöründe de önemli adımlar attı. Samsung’un OLED TV serisi, 2023 yılında globalde 1,01 milyon adetlik satışla yüzde 22,7'lik bir pazar payı elde etti. Bu yıl genişleyen OLED serisiyle Samsung'un OLED sektöründeki pazar payının 2024’te de artacağı tahmin ediliyor.

Samsung Electronics Görsel Ekran İş Birimi Başkanı SW Yon, konuyla ilgili şunları söyledi: “Tüketicilerimizin Samsung'a duyduğu güvenin ve gösterdiği sadakatin bir kanıtı olarak, 18 yıldır üst üste global TV sektöründe pazar lideri olmanın gururunu yaşıyoruz. Daha değerli ve anlamlı deneyimler sunmak için olağanüstü görüntü kalitesi sunmanın ötesine geçerek sektörü ileri taşıma taahhüdümüze derin bağlılığımızı sürdürüyoruz.”

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Samsung 18’inci defa global TV pazarının lideri oldu