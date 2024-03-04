Samsung 18’inci defa global TV pazarının lideri oldu

2023'te 8,3 milyon Samsung QLED TV satıldı
Neo QLED modellerini de içeren Samsung QLED TV serisinin kümülatif satışı, 2017'deki lansmandan bu yana globalde 40 milyon adeti aştı. QLED serisi ise, sadece 2023 yılında 8,31 milyon adet satış rakamı yakalamayı başardı.
Premium TV kategorisinde Samsung, 75 inç üzeri ekrana sahip ve 2.500 dolardan daha yüksek fiyata satılan TV'lerde dikkat çeken bir liderlik sergiledi. Şirket, fiyatı 2.500 doların üzerindeki TV’lerin satışında yüzde 60,5 gibi etkileyici bir pazar payı elde ederken, 75 inç üzeri TV'lerde yakaladığı yüzde 33,9'luk satış payıyla bu alandaki liderliğini sürdürdü. Bunlara ek olarak Samsung, 98 inç ekranlı modellerde elde ettiği güçlü satışlar sayesinde 90 inç üzeri TV'ler kategorisinde yüzde 30,4 pazar payıyla bu alandaki liderliğini de korudu.
Ultra büyük ve üst seviye TV pazarındaki başarısından aldığı ilhamla Samsung, OLED sektöründe de önemli adımlar attı. Samsung’un OLED TV serisi, 2023 yılında globalde 1,01 milyon adetlik satışla yüzde 22,7'lik bir pazar payı elde etti. Bu yıl genişleyen OLED serisiyle Samsung'un OLED sektöründeki pazar payının 2024’te de artacağı tahmin ediliyor.
Samsung Electronics Görsel Ekran İş Birimi Başkanı SW Yon, konuyla ilgili şunları söyledi: “Tüketicilerimizin Samsung'a duyduğu güvenin ve gösterdiği sadakatin bir kanıtı olarak, 18 yıldır üst üste global TV sektöründe pazar lideri olmanın gururunu yaşıyoruz. Daha değerli ve anlamlı deneyimler sunmak için olağanüstü görüntü kalitesi sunmanın ötesine geçerek sektörü ileri taşıma taahhüdümüze derin bağlılığımızı sürdürüyoruz.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.