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    Anlık Bildirim

    Samsung 18’inci defa global TV pazarının lideri oldu

    Samsung, 2023 yılında dünya genelindeki TV satışlarında pazar lideri olduğunu duyurdu. 2023'teki TV satışlarının yüzde 30,1'ini Samsung TV'ler oluşturdu.            
    Samsung 18’inci defa global TV pazarının lideri oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, global TV pazarındaki hakimiyetini 2023 yılında da sürdürdüğünü duyurdu. Omdia'nın son raporuna göre, 2023 yılında global TV pazarında yüzde 30,1'lik pay ile Samsung, sektör lideri konumunu pekiştirdi ve böylelikle 18 yıldır aralıksız olarak global TV pazarının lideri oldu. Samsung, 2006 yılından beri pazar lideri konumunda.

    2023'te 8,3 milyon Samsung QLED TV satıldı

    Neo QLED modellerini de içeren Samsung QLED TV serisinin kümülatif satışı, 2017'deki lansmandan bu yana globalde 40 milyon adeti aştı. QLED serisi ise, sadece 2023 yılında 8,31 milyon adet satış rakamı yakalamayı başardı.

    Premium TV kategorisinde Samsung, 75 inç üzeri ekrana sahip ve 2.500 dolardan daha yüksek fiyata satılan TV'lerde dikkat çeken bir liderlik sergiledi. Şirket, fiyatı 2.500 doların üzerindeki TV’lerin satışında yüzde 60,5 gibi etkileyici bir pazar payı elde ederken, 75 inç üzeri TV'lerde yakaladığı yüzde 33,9'luk satış payıyla bu alandaki liderliğini sürdürdü. Bunlara ek olarak Samsung, 98 inç ekranlı modellerde elde ettiği güçlü satışlar sayesinde 90 inç üzeri TV'ler kategorisinde yüzde 30,4 pazar payıyla bu alandaki liderliğini de korudu.

    Ultra büyük ve üst seviye TV pazarındaki başarısından aldığı ilhamla Samsung, OLED sektöründe de önemli adımlar attı. Samsung’un OLED TV serisi, 2023 yılında globalde 1,01 milyon adetlik satışla yüzde 22,7'lik bir pazar payı elde etti. Bu yıl genişleyen OLED serisiyle Samsung'un OLED sektöründeki pazar payının 2024’te de artacağı tahmin ediliyor.

    Samsung Electronics Görsel Ekran İş Birimi Başkanı SW Yon, konuyla ilgili şunları söyledi: “Tüketicilerimizin Samsung'a duyduğu güvenin ve gösterdiği sadakatin bir kanıtı olarak, 18 yıldır üst üste global TV sektöründe pazar lideri olmanın gururunu yaşıyoruz. Daha değerli ve anlamlı deneyimler sunmak için olağanüstü görüntü kalitesi sunmanın ötesine geçerek sektörü ileri taşıma taahhüdümüze derin bağlılığımızı sürdürüyoruz.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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