Samsung 50nm DDR3 üretimine hız veriyor

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Intel'in yeni nesil Xeon 5500 serisi (Nehalem mimarili) sunucu işlemcilerini duyurmasıyla artan bellek ihtiyacını karşılayabilmek için Samsung'un 50nm DDR3 bellek çipi üretimine hız vermeye başladığı bildirildi. Firmanın 50nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çok sayıda DDR3 bellek yongasının, yeni nesil sunucu platformu için Intel'den onay aldığı açıklandı.

Aralarında 1Gb ve 2Gb DRAM, 1GB, 2GB, 4GB registered ve unbuffered modüllerin, 8GB ve 16GB RDIMM çözümlerinin yer aldığı belirtilen Intel onaylı DDR3 belleklerin 800MHz, 1066MHz ve 1333MHz gibi farklı saat hızı seçeneklerine sahip oldukları belirtiliyor.