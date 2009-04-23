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Samsung 50nm DDR3 üretimine hız veriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung 50nm DDR3 üretimine hız veriyor
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Intel'in yeni nesil Xeon 5500 serisi (Nehalem mimarili) sunucu işlemcilerini duyurmasıyla artan bellek ihtiyacını karşılayabilmek için Samsung'un 50nm DDR3 bellek çipi üretimine hız vermeye başladığı bildirildi. Firmanın 50nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çok sayıda DDR3 bellek yongasının, yeni nesil sunucu platformu için Intel'den onay aldığı açıklandı.

Aralarında 1Gb ve 2Gb DRAM, 1GB, 2GB, 4GB registered ve unbuffered modüllerin, 8GB ve 16GB RDIMM çözümlerinin yer aldığı belirtilen Intel onaylı DDR3 belleklerin 800MHz, 1066MHz ve 1333MHz gibi farklı saat hızı seçeneklerine sahip oldukları belirtiliyor.


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mcsamir 10 yıl
gemi bile üretiyorlar.
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nodar 10 yıl
Bir de ucuza SSD üretseler iyi olur..
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sertacaygun 10 yıl
Doğru ve büyük yatırımın adresi oldu bu adamlar...
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ahmet200 10 yıl
kaliteli ürün yapıyorlar.saglam ürün yapan kazanır
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III I II III I I 10 yıl
@ ahmetcan44
gerçektende her işte parkmakları var ama gelişmeyi hak eden nadir firmalardan biri fiyat/performans grafigini yüksek tutan bir marka kriz samsung u teget geçmiş anlaışılan
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toysoLdier(V) 10 yıl
Adamlar ne yapacağını hakikaten çok iyi biliyorlar. İleri görüşlü oluşları ve ürettikleri çok kaliteli parçalar sayesinde büyümeyi gerçekten hakkediyorlar diye düşünüyorum.

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jay jay justified 10 yıl
Samsung'un çılgınlar gibi büyümesi beni endişelendirmeye başladı. İnşaattan otomotive, elektronikten ağır sanayiye kadar adamlar resmen sınır tanımaz oldular :) Artık bu tür haberler bana normal geliyor. Gelecek neredeyse ona yatırım yapıyor adamlar.
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