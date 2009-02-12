Samsung 50nm GDDR5 bellek üretimine başladı

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Bellek dünyasına yön veren lider isimlerden Samsung, 50nm üretim teknolojisiyle GDDR5 bellek yongaları üretmeye başladığını açıkladı. Bilindiği üzere şu an itibariyle pazarda sadece AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 ve 4870 X2 modelleri yeni bellek teknolojisini kullanıyor fakat hem AMD-ATi'nin hem de Nvidia özellikle üretim maliyetlerinde ciddi kazanımları sağlayacağı belirtilen 40nm üretim süreciyle birlikte yaygın anlamda GDDR5 bellek kullanıma geçmeyi planlıyor hatta AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından biri de CeBIT fuarında GDDR5 bellekli orta segment ekran kartını göstermeyi hedefliyor.

Samsung'un üretimine başladığı yeni GDDR5 bellek yongalarının 1.35v geriliminde görev yaptığı ve 7Gbps'lik veri transfer hızına kadar ulaşabileceği bildiriliyor. 32Mb x32 veya 64Mb x16 konfigürasyonlarında kullanılabileceği belirtilen 50nm GDDR5 yongalarının satışına ne zaman başlanacağı bilinmemekle birlikte Samsung'a göre GDDR5 bellek teknolojisi bu sene grafik bellek pazarının %20'sini ele geçirebilir.