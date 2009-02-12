Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung 50nm GDDR5 bellek üretimine başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,8b
1
12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung 50nm GDDR5 bellek üretimine başladı
Tam Boyutta Gör

Bellek dünyasına yön veren lider isimlerden Samsung, 50nm üretim teknolojisiyle GDDR5 bellek yongaları üretmeye başladığını açıkladı. Bilindiği üzere şu an itibariyle pazarda sadece AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 ve 4870 X2 modelleri yeni bellek teknolojisini kullanıyor fakat hem AMD-ATi'nin hem de Nvidia özellikle üretim maliyetlerinde ciddi kazanımları sağlayacağı belirtilen 40nm üretim süreciyle birlikte yaygın anlamda GDDR5 bellek kullanıma geçmeyi planlıyor hatta AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından biri de CeBIT fuarında GDDR5 bellekli orta segment ekran kartını göstermeyi hedefliyor.

Samsung'un üretimine başladığı yeni GDDR5 bellek yongalarının 1.35v geriliminde görev yaptığı ve 7Gbps'lik veri transfer hızına kadar ulaşabileceği bildiriliyor. 32Mb x32 veya 64Mb x16 konfigürasyonlarında kullanılabileceği belirtilen 50nm GDDR5 yongalarının satışına ne zaman başlanacağı bilinmemekle birlikte Samsung'a göre GDDR5 bellek teknolojisi bu sene grafik bellek pazarının %20'sini ele geçirebilir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jesse James 10 yıl
Samsung firmasının giripte layıkıyla başaramayacağı iş bana göre yok.Çünkü Samsung firmasının asıl iş alanı nükleer denizaltı üretimidir ve dünyadaki en büyük 2. tersaneye sahiptir.Teknolojide ise herzaman 1 numarayı hedeflemiş bir firmadır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
hadi bakalım gerçekten iyi başarı sağlayabilecek mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
whatisnfc 10 yıl
güzel bir haber ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
After_Dark 10 yıl
Güzel haber Şu krizde böyle haberler güzel oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huxi20 10 yıl
samsung zaten bellek üretmiyor muydu? benim bildiğim gddr5 üretimi yoktu samsung un.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 10 yıl
Rekabet güzeldir samsung girdiği her işte başarılı olmuştur kanımca bundada başarılı olacaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 10 yıl
bi bu işe girmedin eksik kaldı :@
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djpisagor 10 yıl
Samsung zaten bellek üreten bir firma.
Orjinalden alıntı: StreamRolleR

bi bu işe girmedin eksik kaldı :@
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
showstopper41 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

bi bu işe girmedin eksik kaldı :@

Samsung zaten dünya çapında elektroniğin bir çok alanına girmiş bir firmadır. Ayrıca zaten ekran kartları için ram üretimi yapıyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6769 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gddr, bellek ve
2 etiket daha gddr5 samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Thermaltake M5A kasa video inceleme 10 yıl Türkiye'de ilk: Killzone 2 inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim