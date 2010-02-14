Samsung, Chrome OS işletim sistemli netbook hazırlıyor

İnternet devi Google'ın, Chrome OS isimli yeni işletim sistemiyle yarattığı rüzgar, donanım üreticileri arasındaki rekabete yeni bir boyut kazandıracak gibi görünüyor. Acer'ın hazırlıkları devam eden Chrome OS tabanlı netbook modelini yaz aylarında pazara sunarak bu konuda sektöre öncülük yapmak istediği bir süredir konuşuluyor. Ancak tahmin edildiği üzere Acer, Chrome OS konusunda pazarın tek oyuncusu olmayacak zira gelen yeni bilgilere göre Samsung, Chrome OS işletim sistemli yeni bir netbook için kolları sıvamış durumda.

Tasarım özellikleri itibariyle mevcut ürün gamındaki N210 modeline benzemesi beklenen yeni modelin, 10.1-inç ekrana sahip olacağı ve 2GB bellek ile geleceği bildiriliyor. Depolama için 64GB kapasiteli SSD kullanacak yeni netbook modeli, 3G ve WiFi gibi kablosuz iletişim standartlarını da destekleyecek. Qualcomm Snapdragon platformunun 1.5GHz'de görev yapacak yeni versiyonunu temel alacak yeni netbook modelinin 12 saate kadar pil süresi sunacağı ve bu yılın sonlarına doğru pazara sunulacağı belirtilirken fiyat hakkında net bir bilgi bulunmuyor.