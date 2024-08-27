Samsung’un yaklaşan AR başlığına Exynos değil Snapdragon güç verecek

Snapdragon XR2+ Gen 2 tercihinin sebeplerinden biri, Samsung’un bu ürün kategorisi için özel olarak geliştirilmiş bir çipset üretmemiş olması. Qualcomm’un yeni SoC’si, Geekbench 6’da tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde hayal kırıklığı yaratmış olabilir, ancak artırılmış gerçeklik deneyimini geliştiren birçok teknolojiyi destekliyor. Örneğin, donanımın 16 GB RAM ile test edildiğini görüyoruz; sanal ve artırılmış gerçeklik içerikleri yüksek bellek talebi gerektirdiğinden, yeterli RAM bu deneyimi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için gerekli.
Öte yandan Samsung’un, bu çipsetle donatılmış ilk AR başlığını ne zaman piyasaya süreceği belirsizliğini koruyor. Bazı raporlar, Samsung'un ilk XR başlığını Ekim 2024'te tanıtacağını ve aynı anda uygulama ve oyun geliştiricilerine geliştirme kitleri göndereceğini iddia ediyor.
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.