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    Samsung’un yaklaşan AR başlığına Exynos değil Snapdragon güç verecek

    Ortaya çıkan yeni bilgiler Samsung’un yaklaşan artırılmış gerçeklik (AR) başlığında kendi Exynos yongasının bulunmayacağını, bunun yerine Snapdragon XR2+ Gen 2’nin olacağını gösteriyor.
    Samsung’un yaklaşan AR başlığına Snapdragon güç verecek Tam Boyutta Gör
    Samsung’un merakla beklenen artırılmış gerçeklik (AR) başlığının teknik detayları netleşti. Yeni sızıntılar, şirketin bu cihazda kendi özel Exynos işlemcisini kullanmayacağını, bunun yerine Qualcomm’un Snapdragon XR2+ Gen 2 çipsetine yöneleceğini ortaya koydu.

    Exynos değil Snapdragon

    Samsung’un yaklaşan AR başlığına Snapdragon güç verecek Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yaklaşan AR başlığının (XR başlık olarak da biliniyor) bir prototipinde Exynos 2200 kullanıldığı belirtilmişti. Ancak bu, nihai ürünün aynı işlemciyi kullanacağı anlamına gelmiyor. Snapdragon XR2+ Gen 2, son testler ve benchmark sonuçlarına göre Samsung'un tercih ettiği çipset olacak. Snapdragon XR2+ Gen 2, 6 çekirdekli bir CPU’ya sahip olmasına rağmen, Apple’ın M2 işlemcisine kıyasla daha düşük performans sergiliyor. Bu durum, Samsung’un AR başlığının biraz daha zayıf olacağını gösteriyor.

    Snapdragon XR2+ Gen 2 tercihinin sebeplerinden biri, Samsung’un bu ürün kategorisi için özel olarak geliştirilmiş bir çipset üretmemiş olması. Qualcomm’un yeni SoC’si, Geekbench 6’da tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde hayal kırıklığı yaratmış olabilir, ancak artırılmış gerçeklik deneyimini geliştiren birçok teknolojiyi destekliyor. Örneğin, donanımın 16 GB RAM ile test edildiğini görüyoruz; sanal ve artırılmış gerçeklik içerikleri yüksek bellek talebi gerektirdiğinden, yeterli RAM bu deneyimi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için gerekli.

    Samsung’un yaklaşan AR başlığına Snapdragon güç verecek Tam Boyutta Gör
    Snapdragon XR2+ Gen 2, Google ve Samsung işbirliğiyle tasarlanmış olup, her bir ekran için 4.3K çözünürlük ve 90FPS desteği sunuyor. Adreno 740 grafik birimi ise 8K 60FPS videoları çözebiliyor ve 8K 30FPS veya 4K 60FPS içerikleri kodlayabiliyor. Ayrıca, 12'den fazla kamera ile canlı görüntü akışını işleyebilen bu çipset, yalnızca 12ms gecikme süresi sunuyor. Yonganın Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 desteği de bulunuyor. Tüm bunlar VR/AR başlıklar için önemli.

    Öte yandan Samsung’un, bu çipsetle donatılmış ilk AR başlığını ne zaman piyasaya süreceği belirsizliğini koruyor. Bazı raporlar, Samsung'un ilk XR başlığını Ekim 2024'te tanıtacağını ve aynı anda uygulama ve oyun geliştiricilerine geliştirme kitleri göndereceğini iddia ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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