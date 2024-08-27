Samsung’un yaklaşan AR başlığına Exynos değil Snapdragon güç verecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung’un merakla beklenen artırılmış gerçeklik (AR) başlığının teknik detayları netleşti. Yeni sızıntılar, şirketin bu cihazda kendi özel Exynos işlemcisini kullanmayacağını, bunun yerine Qualcomm’un Snapdragon XR2+ Gen 2 çipsetine yöneleceğini ortaya koydu.

Exynos değil Snapdragon

Tam Boyutta Gör Samsung’un yaklaşan AR başlığının (XR başlık olarak da biliniyor) bir prototipinde Exynos 2200 kullanıldığı belirtilmişti. Ancak bu, nihai ürünün aynı işlemciyi kullanacağı anlamına gelmiyor. Snapdragon XR2+ Gen 2, son testler ve benchmark sonuçlarına göre Samsung'un tercih ettiği çipset olacak. Snapdragon XR2+ Gen 2, 6 çekirdekli bir CPU’ya sahip olmasına rağmen, Apple’ın M2 işlemcisine kıyasla daha düşük performans sergiliyor. Bu durum, Samsung’un AR başlığının biraz daha zayıf olacağını gösteriyor.

Meta Quest 3'ün ucuz versiyonu geliyor 22 sa. önce eklendi

Snapdragon XR2+ Gen 2 tercihinin sebeplerinden biri, Samsung’un bu ürün kategorisi için özel olarak geliştirilmiş bir çipset üretmemiş olması. Qualcomm’un yeni SoC’si, Geekbench 6’da tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde hayal kırıklığı yaratmış olabilir, ancak artırılmış gerçeklik deneyimini geliştiren birçok teknolojiyi destekliyor. Örneğin, donanımın 16 GB RAM ile test edildiğini görüyoruz; sanal ve artırılmış gerçeklik içerikleri yüksek bellek talebi gerektirdiğinden, yeterli RAM bu deneyimi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için gerekli.

Tam Boyutta Gör Snapdragon XR2+ Gen 2, Google ve Samsung işbirliğiyle tasarlanmış olup, her bir ekran için 4.3K çözünürlük ve 90FPS desteği sunuyor. Adreno 740 grafik birimi ise 8K 60FPS videoları çözebiliyor ve 8K 30FPS veya 4K 60FPS içerikleri kodlayabiliyor. Ayrıca, 12'den fazla kamera ile canlı görüntü akışını işleyebilen bu çipset, yalnızca 12ms gecikme süresi sunuyor. Yonganın Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 desteği de bulunuyor. Tüm bunlar VR/AR başlıklar için önemli.

Öte yandan Samsung’un, bu çipsetle donatılmış ilk AR başlığını ne zaman piyasaya süreceği belirsizliğini koruyor. Bazı raporlar, Samsung'un ilk XR başlığını Ekim 2024'te tanıtacağını ve aynı anda uygulama ve oyun geliştiricilerine geliştirme kitleri göndereceğini iddia ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.