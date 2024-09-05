Qualcomm, Samsung ve Google ortaklığında karma gerçeklik gözlükleri geliyor

Akıllı telefonlara bağlı karma gerçeklik gözlüğü
Geçtiğimiz yıl Google, Samsung ve Qualcomm karma gerçeklik teknolojisi geliştirmek üzere bir ortaklık kurmuştu. Ancak şimdiye kadar bu ortaklık için somut açıklamalar görmemiştik. Amon’un sözleri bu anlamda bir ilk niteliğinde.
Amon, bu gözlüklerin kullanıcılar için yeni bir deneyim yaratacağını vurguladı. "Bu ortaklıktan beklediğim, herkesin telefonlarıyla birlikte kullanabilecekleri bir gözlük satın almaları," şeklinde konuştu. Yeni ürün ve yeni deneyimler vurgusu yapan CEO, ayrıca Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüklerine de değinerek, bu gözlüklerin bir akıllı telefona kablosuz olarak bağlandığını ve içinde bir kamera bulunduğunu hatırlattı. Meta'nın yapay zeka modeli Llama tarafından desteklenen sesli asistan da bu gözlüklerin dikkat çeken özelliklerinden biri.
Halen küçük bir pazar
Sanal ve artırılmış gerçeklik başlıkları hala akıllı telefonlardan daha küçük bir pazar. IDC’ye göre bu yıl 9,7 milyon VR ve AR başlığının sevk edilecek; bu rakam, 1.23 milyar akıllı telefonun yanına bile yaklaşamıyor. Büyük boyutlu VR ve AR başlıklarının taşınabilirlik ve rahatlık açısından kullanıcıları tatmin etmediği biliniyor. Qualcomm, Samsung ve Google’ın geliştirdiği akıllı gözlükler, modaya uygun bir cihaz olarak bu sorunu çözebilir. Amon, “Bence gözlüklerin normal bir gözlük ya da güneş gözlüğü takmaktan farklı olmayacağı bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Ancak o zaman bu teknoloji geniş kitlelere ulaşabilir” diyor
Sonuç olarak Google, Samsung ve Qualcomm'un akıllı gözlükleri, Apple'ın bu yıl piyasaya sürdüğü, kullanıcının kafasına takılan ve el hareketleriyle kontrol edilebilen karma gerçeklik başlığı Vision Pro'dan farklı bir yaklaşım olacak.
Üç oyuncunun yer aldığı projeyle ilgili ayrıntılar henüz net değil. Samsung'un mobil bölümünün başkanı TM Roh, bu yıl şirketin yıl içinde yeni bir “karma gerçeklik platformu” duyuracağını söylemişti. Ancak, bu platformun yazılım odaklı mı yoksa donanım odaklı mı olacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.