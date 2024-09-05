Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Qualcomm, Samsung ve Google ortaklığında karma gerçeklik gözlükleri geliyor

    Qualcomm, Samsung ve Google ile karma gerçeklik gözlükleri üzerinde çalıştığını açıkladı. Qualcomm bu cihazın akıllı telefona bağlı olarak çalışacağını açıkladı.
    Qualcomm, Samsung ve Google’dan karma gerçeklik gözlükler geliyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Samsung ve Google, karma gerçeklik (AR ve VR) teknolojisine dayanan yeni akıllı gözlük üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, verdiği röportajda, bu gözlüklerin bir akıllı telefonla bağlantılı olarak çalışacağını belirtti. Bu yaklaşım, Vision Pro’yu piyasaya süren Apple’ın vizyonundan büyük ölçüde farklı.

    Akıllı telefonlara bağlı karma gerçeklik gözlüğü

    Geçtiğimiz yıl Google, Samsung ve Qualcomm karma gerçeklik teknolojisi geliştirmek üzere bir ortaklık kurmuştu. Ancak şimdiye kadar bu ortaklık için somut açıklamalar görmemiştik. Amon’un sözleri bu anlamda bir ilk niteliğinde.

    Amon, bu gözlüklerin kullanıcılar için yeni bir deneyim yaratacağını vurguladı. "Bu ortaklıktan beklediğim, herkesin telefonlarıyla birlikte kullanabilecekleri bir gözlük satın almaları," şeklinde konuştu. Yeni ürün ve yeni deneyimler vurgusu yapan CEO, ayrıca Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüklerine de değinerek, bu gözlüklerin bir akıllı telefona kablosuz olarak bağlandığını ve içinde bir kamera bulunduğunu hatırlattı. Meta'nın yapay zeka modeli Llama tarafından desteklenen sesli asistan da bu gözlüklerin dikkat çeken özelliklerinden biri.

    Qualcomm, Samsung ve Google’dan karma gerçeklik gözlükler geliyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, akıllı telefonların ötesine geçerek iş alanlarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında karma gerçeklik teknolojisini önemli bir hedef olarak belirlemiş durumda. Şirket, akıllı gözlükler için tasarlanmış Snapdragon AR1 Gen 1Snapdragon AR2 Gen 1 ve gibi çiplere sahip. Qualcomm’un, yapay zeka uygulamalarını bulut yerine cihaz üzerinde çalıştırma özelliği ise dikkat çekiyor. Amon, "Yapay zeka cihaz üzerinde çalışacak. Bulut üzerinde de çalışacak. Bazı işlemler gözlükte, bazıları telefonda gerçekleşecek ama günün sonunda yepyeni deneyimler olacak," diye ekledi.

    Halen küçük bir pazar

    Sanal ve artırılmış gerçeklik başlıkları hala akıllı telefonlardan daha küçük bir pazar. IDC’ye göre bu yıl 9,7 milyon VR ve AR başlığının sevk edilecek; bu rakam, 1.23 milyar akıllı telefonun yanına bile yaklaşamıyor. Büyük boyutlu VR ve AR başlıklarının taşınabilirlik ve rahatlık açısından kullanıcıları tatmin etmediği biliniyor. Qualcomm, Samsung ve Google’ın geliştirdiği akıllı gözlükler, modaya uygun bir cihaz olarak bu sorunu çözebilir. Amon, “Bence gözlüklerin normal bir gözlük ya da güneş gözlüğü takmaktan farklı olmayacağı bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Ancak o zaman bu teknoloji geniş kitlelere ulaşabilir” diyor

    Sonuç olarak Google, Samsung ve Qualcomm'un akıllı gözlükleri, Apple'ın bu yıl piyasaya sürdüğü, kullanıcının kafasına takılan ve el hareketleriyle kontrol edilebilen karma gerçeklik başlığı Vision Pro'dan farklı bir yaklaşım olacak.

    Üç oyuncunun yer aldığı projeyle ilgili ayrıntılar henüz net değil. Samsung'un mobil bölümünün başkanı TM Roh, bu yıl şirketin yıl içinde yeni bir “karma gerçeklik platformu” duyuracağını söylemişti. Ancak, bu platformun yazılım odaklı mı yoksa donanım odaklı mı olacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    4 er artan ardışık sayıların toplamı hüseyin aktepe eczane şikayet dhgate güvenilir mi zlink hizmeti kullanılamıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Pova 4 Pro
    Tecno Pova 4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15 B12MO-814XTR
    MSI MODERN 15 B12MO-814XTR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız