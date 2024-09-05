Qualcomm, Samsung ve Google ortaklığında karma gerçeklik gözlükleri geliyor

Tam Boyutta Gör Qualcomm, Samsung ve Google, karma gerçeklik (AR ve VR) teknolojisine dayanan yeni akıllı gözlük üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, verdiği röportajda, bu gözlüklerin bir akıllı telefonla bağlantılı olarak çalışacağını belirtti. Bu yaklaşım, Vision Pro’yu piyasaya süren Apple’ın vizyonundan büyük ölçüde farklı.

Akıllı telefonlara bağlı karma gerçeklik gözlüğü

Geçtiğimiz yıl Google, Samsung ve Qualcomm karma gerçeklik teknolojisi geliştirmek üzere bir ortaklık kurmuştu. Ancak şimdiye kadar bu ortaklık için somut açıklamalar görmemiştik. Amon’un sözleri bu anlamda bir ilk niteliğinde.

Amon, bu gözlüklerin kullanıcılar için yeni bir deneyim yaratacağını vurguladı. "Bu ortaklıktan beklediğim, herkesin telefonlarıyla birlikte kullanabilecekleri bir gözlük satın almaları," şeklinde konuştu. Yeni ürün ve yeni deneyimler vurgusu yapan CEO, ayrıca Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüklerine de değinerek, bu gözlüklerin bir akıllı telefona kablosuz olarak bağlandığını ve içinde bir kamera bulunduğunu hatırlattı. Meta'nın yapay zeka modeli Llama tarafından desteklenen sesli asistan da bu gözlüklerin dikkat çeken özelliklerinden biri.

Tam Boyutta Gör Qualcomm, akıllı telefonların ötesine geçerek iş alanlarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında karma gerçeklik teknolojisini önemli bir hedef olarak belirlemiş durumda. Şirket, akıllı gözlükler için tasarlanmış Snapdragon AR1 Gen 1, Snapdragon AR2 Gen 1 ve gibi çiplere sahip. Qualcomm’un, yapay zeka uygulamalarını bulut yerine cihaz üzerinde çalıştırma özelliği ise dikkat çekiyor. Amon, "Yapay zeka cihaz üzerinde çalışacak. Bulut üzerinde de çalışacak. Bazı işlemler gözlükte, bazıları telefonda gerçekleşecek ama günün sonunda yepyeni deneyimler olacak," diye ekledi.

Halen küçük bir pazar

Sanal ve artırılmış gerçeklik başlıkları hala akıllı telefonlardan daha küçük bir pazar. IDC’ye göre bu yıl 9,7 milyon VR ve AR başlığının sevk edilecek; bu rakam, 1.23 milyar akıllı telefonun yanına bile yaklaşamıyor. Büyük boyutlu VR ve AR başlıklarının taşınabilirlik ve rahatlık açısından kullanıcıları tatmin etmediği biliniyor. Qualcomm, Samsung ve Google’ın geliştirdiği akıllı gözlükler, modaya uygun bir cihaz olarak bu sorunu çözebilir. Amon, “Bence gözlüklerin normal bir gözlük ya da güneş gözlüğü takmaktan farklı olmayacağı bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Ancak o zaman bu teknoloji geniş kitlelere ulaşabilir” diyor

Sonuç olarak Google, Samsung ve Qualcomm'un akıllı gözlükleri, Apple'ın bu yıl piyasaya sürdüğü, kullanıcının kafasına takılan ve el hareketleriyle kontrol edilebilen karma gerçeklik başlığı Vision Pro'dan farklı bir yaklaşım olacak.

Üç oyuncunun yer aldığı projeyle ilgili ayrıntılar henüz net değil. Samsung'un mobil bölümünün başkanı TM Roh, bu yıl şirketin yıl içinde yeni bir “karma gerçeklik platformu” duyuracağını söylemişti. Ancak, bu platformun yazılım odaklı mı yoksa donanım odaklı mı olacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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