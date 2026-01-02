Giriş
    Samsung Galaxy S26 serisinin fiyatları ortaya çıktı

    Samsung, DRAM krizine kıyasla Galaxy S26 serisinde fiyat artışından kaçınacak. Şirket, artan maliyetleri üstlenerek lansman fiyatlarını korumayı planlıyor. İşte detaylar...

    Samsung'dan Galaxy S26 serisi için sürpriz fiyat kararı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisiyle ilgili sızıntılar art arda gelmeye devam ediyor. Daha önce paylaşılan maket modellerle birlikte Galaxy S26 ve Galaxy S26 Ultra'nın tasarımı büyük ölçüde netleşmişti. Son raporlar ise bu kez fiyatlandırma ve lansman takvimine odaklanıyor.

    Samsung Galaxy S26 serisinin fiyatı ve çıkış tarihi 

    Güney Kore kaynaklı bilgilere göre Samsung, Galaxy S26 serisini Galaxy S25 ile aynı fiyat seviyesinden piyasaya sürmeyi planlıyor. Buna göre Galaxy S26'nın 256 GB depolama alanına sahip başlangıç modeli 799 dolardan satışa sunulacak. Galaxy S26 Plus için belirlenen fiyat 999 dolar olurken, Galaxy S26 Ultra'nın ise 1.299 dolardan başlayacağı belirtiliyor

    Artan bileşen maliyetleri ve LPDDR5X bellek fiyatlarındaki yükseliş ise şirket tarafından karşılanmış olacak. Bu yaklaşımın arkasında Apple'ın iPhone 17 serisi için planladığı agresif fiyat politikası olabilir. Apple, iPhone 17’yi 256 GB depolama alanıyla birlikte 799 dolardan satışa sunmuştu. Samsung'un da benzer bir fiyat seviyesini koruyarak rekabet dengesini bozmak istemediği değerlendiriliyor. 

    Fiyat politikasının yanı sıra lansman takvimi de netleşmeye başlamış durumda. Samsung'un Galaxy S26 serisini 25 Şubat'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması, satışların ise Mart 2026 itibarıyla başlaması bekleniyor. Bu takvim, önceki Galaxy S serileriyle büyük ölçüde benzeyecek. Son olarak Samsung'un benzer bir fiyat stratejisini katlanabilir modellerde de uygulayacağı söyleniyor. Galaxy Z Fold 8'in 1.999 dolar, Galaxy Z Flip 8'in ise 1.099 dolar seviyesinde piyasaya çıkması bekleniyor. 

