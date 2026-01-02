Samsung Galaxy S26 serisinin fiyatları ortaya çıktı

Samsung Galaxy S26 serisinin fiyatı ve çıkış tarihi
Güney Kore kaynaklı bilgilere göre Samsung, Galaxy S26 serisini Galaxy S25 ile aynı fiyat seviyesinden piyasaya sürmeyi planlıyor. Buna göre Galaxy S26'nın 256 GB depolama alanına sahip başlangıç modeli 799 dolardan satışa sunulacak. Galaxy S26 Plus için belirlenen fiyat 999 dolar olurken, Galaxy S26 Ultra'nın ise 1.299 dolardan başlayacağı belirtiliyor
Artan bileşen maliyetleri ve LPDDR5X bellek fiyatlarındaki yükseliş ise şirket tarafından karşılanmış olacak. Bu yaklaşımın arkasında Apple'ın iPhone 17 serisi için planladığı agresif fiyat politikası olabilir. Apple, iPhone 17’yi 256 GB depolama alanıyla birlikte 799 dolardan satışa sunmuştu. Samsung'un da benzer bir fiyat seviyesini koruyarak rekabet dengesini bozmak istemediği değerlendiriliyor.
Fiyat politikasının yanı sıra lansman takvimi de netleşmeye başlamış durumda. Samsung'un Galaxy S26 serisini 25 Şubat'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması, satışların ise Mart 2026 itibarıyla başlaması bekleniyor. Bu takvim, önceki Galaxy S serileriyle büyük ölçüde benzeyecek. Son olarak Samsung'un benzer bir fiyat stratejisini katlanabilir modellerde de uygulayacağı söyleniyor. Galaxy Z Fold 8'in 1.999 dolar, Galaxy Z Flip 8'in ise 1.099 dolar seviyesinde piyasaya çıkması bekleniyor.