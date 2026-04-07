One UI 8.5 güncellemesi gecikiyor, Nisan ayı da geçildi

Tam Boyutta Gör Samsung'un Mart ayında Galaxy S26 haricindeki Galaxy cihazlarına vermesi beklenen One UI 8.5 güncellemesinde takvim değişti. Kaynaklar firmanın bir süre daha testlere devam etme kararı aldığını belirtiyor.

One UI 8.5 ne zaman gelecek?

Sızdırılan bilgilere göre Mart ayında dağıtıma başlaması beklenen One UI 8.5 ara yüzü Nisan ayında da beta sürecine devam edecek. Nisan ayının sonuna kadar Samsung'un uyumlu cihazlara beta güncellemeleri göndereceği belirtiliyor.

One UI 8.5 sürpriz özellikle geliyor 5 ay önce eklendi

Bu ay sonuna kadar Galaxy S25, Galaxy S24 ve Galaxy S23 serileri iki beta güncellemesi alırken Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerinin de bir güncelleme alması bekleniyor. Elbette Mayıs ayında da nihai dağıtım garantisi yok. Ara yüzün bazı noktalarında ortaya çıkan kritik hatalar nedeniyle Samsung'un beta sürecini uzattığı tahmin ediliyor.

