Galaxy S26'nın sevilen özelliği eski Samsung modellere geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 17 öncesinde One UI 8.5 güncellemesini daha fazla modele getirmeye devam ediyor. Şirketin Galaxy S26 serisiyle birlikte duyurduğu geliştirilmiş belge tarama özelliği "Document Scan" ise, One UI 8.5 güncellemesiyle birlikte daha fazla Galaxy modeline sunulacak.

Belge tarama özelliği daha fazla modele geliyor

Yeni Belge Tarama özelliği sayesinde kullanıcılar, birden fazla belge fotoğrafını tek bir PDF dosyası hâline getirebiliyor. Önceki sürümlerde her fotoğraf ayrı ayrı kaydedilirken, yeni sistem özellikle iş ve eğitim kullanımında önemli bir kolaylık sağlıyor. Samsung ayrıca Document Scan'e erişimi de kolaylaştırmış durumda.

Kullanıcılar artık Kamera uygulaması üzerinden bu özelliği aktif ederek ana ekrana kısayol ekleyebiliyor. Böylece belge tarama işlemi çok daha hızlı bir şekilde başlatılabiliyor. Yeni özellik ilk etapta Galaxy S25 serisi, Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 modellerine One UI 8.5 ile gelecek. Ancak güncellemeyi alacak diğer Galaxy cihazlarda bu özelliğin sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

