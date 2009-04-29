Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, DDR3 bellekler için agresif fiyatlandırmaya başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung, DDR3 bellekler için agresif fiyatlandırmaya başladı
Tam Boyutta Gör

Intel'den sonra AMD'nin de DDR3 bellek desteği sunmaya başlaması ile birlikte gözler artık DRAM üreticilerine çevrilmiş durumda. Zira DDR3 bellek teknolojisinin yaygınlaşabilmesi adına artık masanın üzerinde duran en önemli engelin maliyetler olduğu biliniyor. Donanım dünyasının zirvesindeki isimlerden birisi olan Samsung, DDR3 bellek modülleri için agresif bir fiyatlandırmaya başladı.

DDR3 bellek teknolojisini yaygınlaştırma ve paralelinde pazar lideri olmak isteyen firmanın, 2GB kapasiteli DDR3 bellekleri, büyük PC üreticilerine aynı kapasitedeki DDR2 belleklere kıyasla sadece 1$ daha yüksek maliyetle sunmaya başladığı bildiriliyor. Kısa bir süre öncesine kadar 5$'ı bulan maliyet farkının 1$'a çekilmesi, özellikle hacimli üretim yapan dünya devi bilgisayar üreticileri için dikkat çekici bir gelişme olarak görülüyor.

Samsung'un agresif fiyatlandırma politikası, Hynix, Elpida ve Micron gibi rakiplerin bulunduğu pazarda firmaya ciddi bir avantaj sağlayabilir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MxFxOx 8 yıl
Adamlar üretici isteği fiyattan sürer piyasaya piyasadaki her elektronik cihaz içinde samsung'u göreblirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
POWER64 8 yıl
Bizimde şöyle Samsung gibi bir firmamız olsa ne güzel olurdu. Adamlar global pazarı yönetiyor resmen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Sürümden kazanacaklar herhalde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 10 yıl
Samsung'un hızına ve gücüne karşı koyabilmek biraz tıpa ister
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 10 yıl
DDR3 ve 2 lerin fiyatları hızlarına da baktığımızda artık hemen hemen aynı zaten..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GrkmAdr 10 yıl
samsung biraz guclu bir firma arkadas. dunyada bu kadar genis alanda oyuncu olup da hepsinde de sozu gecen konumlarda bulunan tek firmadir. benzerini de lg yapiyor ama samsung su an sirket yonetimi olarak en basarili buldugum firmadir. chelsea'nin formasinda da isimleri yer aliyor. Samsung'un kalitesi tartisilmaz .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 10 yıl
DDR3 ün hiçbir avantajı yoktu DDR2 nin yanında... şimdi fiyatlar düşünce ve birazda piyasaya uygun fiyatlı DDR3 anakartlar çıkınca satışlar artacaktır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
işte ddr3 lerin ucuzlaması için gerekenler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_999_ 10 yıl
DDR3'lerin yaygınlaşması için böyle bir hamleye ihtiyaç vardı ve bu açıdan güzel bir haber oldu.
tabi ne kadar zamanda fiyatlara yansır beklicez...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8977 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, Ram ve bellek
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Grand Theft Auto: Chinatown Wars 10 yıl MSI X-Slim X340 Lansmanı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim