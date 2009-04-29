Samsung, DDR3 bellekler için agresif fiyatlandırmaya başladı

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Intel'den sonra AMD'nin de DDR3 bellek desteği sunmaya başlaması ile birlikte gözler artık DRAM üreticilerine çevrilmiş durumda. Zira DDR3 bellek teknolojisinin yaygınlaşabilmesi adına artık masanın üzerinde duran en önemli engelin maliyetler olduğu biliniyor. Donanım dünyasının zirvesindeki isimlerden birisi olan Samsung, DDR3 bellek modülleri için agresif bir fiyatlandırmaya başladı.

DDR3 bellek teknolojisini yaygınlaştırma ve paralelinde pazar lideri olmak isteyen firmanın, 2GB kapasiteli DDR3 bellekleri, büyük PC üreticilerine aynı kapasitedeki DDR2 belleklere kıyasla sadece 1$ daha yüksek maliyetle sunmaya başladığı bildiriliyor. Kısa bir süre öncesine kadar 5$'ı bulan maliyet farkının 1$'a çekilmesi, özellikle hacimli üretim yapan dünya devi bilgisayar üreticileri için dikkat çekici bir gelişme olarak görülüyor.

Samsung'un agresif fiyatlandırma politikası, Hynix, Elpida ve Micron gibi rakiplerin bulunduğu pazarda firmaya ciddi bir avantaj sağlayabilir.