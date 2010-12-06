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Samsung doğruladı: 10-inç Galaxy Tab 2011'de geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung iki ayda bir milyondan fazla sattığı Galaxy Tab'ın yeni modelleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi tablet bilgisayar arenasında farklı segmentleri ve fiyat aralıklarını hedef alacak çok sayıda model hazırlayan firma, 10-inç boyutundaki Galaxy Tab modelini doğruladı.

Güney Koreli elektronik üreticisinin doğruladığı belirtilen bilgilye göre 7-inç ekrana sahip mevcut Galaxy Tab modelinin 10-inç ekranlı daha büyük modeli yeni yılın ilk yarısında pazara sunulacak. Samsung'un Cortex A9 mimarisini temel alan çift çekirdekli Orion işlemcisinden güç alması beklenen tablet, Android 3.0 ile gelebilir.

Google'ın yakın zamanda lanse edeceği Gingerbread kod adlı Android 2.3 işletim sistemi, tabletlere yönelik bir takım güncellemeler içermekle birlikte asıl büyük yeniliğin Honeycomb kod adlı Android 3.0 ile birlikte olması bekleniyor. Yüksek çözünürlük desteği gibi yeniliklerin olacağı Android 3.0, Samsung'un yeni tabletinde de yer alabilir.

Yeni Galaxy Tab modelleri için dikkat çekici bir iddia daha bulunuyor. Kendisi de bir işlemci üreticisi olan ve geliştirdiği Hummingbird işlemcisini Galaxy S serisi akıllı telefonlarından sonra Galaxy Tab'de de kullanan Samsung'un, yeni tabletlerinde Nvidia'nın Tegra işlemcisini kullanacağı iddia ediliyor ancak bu henz doğrulanmadı.

Bilindiği üzere Motorola ve HTC gibi üreticiler, Nvidia Tegra platformunu hedef alan tabletler üzerinde çalışıyor. Dünyanın ilk çift çekirdekli 1GHz ARM işlemcisi olarak Ocak ayında lanse edilen Tegra 2 platfornunun 2011'de çok sayıda üretici tarafından kullanacağını belirten Nvidia, Tegra 3 çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu açıklamıştı.


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DH Misafiri 8 yıl
Özellikler önemli .ama daha önemlisi uygulamalar.bu tablet çalışacak hangi uyguluamalar var.navigasyon uygulaması varmı.
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Volkanbaba 8 yıl
Gelsin bakalım eskisini ucuzlatsınlar
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gorlinux 8 yıl
10" lik de çıkarsa iPad'den eser kalmaz... Zaten satış stratejisi diye (diğer ürünü satmak için) her zaman içine eksik bişeyler koyuyorlar...
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