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    Samsung Galaxy Watch 8 serisi sızdırıldı: İşte beklenen tüm özellikler ve fiyatlar

    Galaxy Watch 8 serisinin üç yeni modeli sızdırıldı. Tüm teknik özellikler, kayış seçenekleri ve yükselen Avrupa fiyatları netleşti. İşte yeni serinin tüm detayları:

    Galaxy Watch 8 serisi sızdırıldı: İşte tüm özellikler ve fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni akıllı saat serisi Galaxy Watch 8, henüz resmen tanıtılmadan detaylı teknik özellikleri, kayış türleri ve Avrupa fiyatlarıyla ortaya çıktı. Sızdırılan bilgiler, Galaxy Watch 8 ailesinin üç farklı modelle geleceğini ve bu modellerde önceki nesle göre kayda değer yükseltmeler yapıldığını gösteriyor. 

    Yeni nesil Galaxy Watch modelleri daha güçlü donanım ve daha yüksek fiyatlarla geliyor

    Seri; temel model Galaxy Watch 8, daha geleneksel bir tasarıma sahip Galaxy Watch 8 Classic ve en üst seviye olarak konumlandırılan Galaxy Watch Ultra (2025) olmak üzere üç versiyondan oluşuyor. Her üç model de Samsung’un en güncel akıllı saat arayüzü olan One UI 8.0 ile çalışıyor ve yeni Exynos W1000 işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, 3nm üretim süreciyle geliştirildi ve beş çekirdekli yapısıyla önceki modellere kıyasla daha yüksek performans vadediyor.

    Yeni modellerin en dikkat çekici yönlerinden biri depolama alanında yapılan değişiklik. Temel modelde 32 GB depolama kapasitesi korunurken, Watch 8 Classic ve Watch Ultra versiyonları 64 GB kapasiteye çıkarılmış. RAM tarafında ise tüm modeller 2 GB belleğe sahip.

    Galaxy Watch 8 modelleri, farklı kullanım senaryolarına hitap eden üç ayrı kayış seçeneğiyle geliyor. Standart Galaxy Watch 8, spor odaklı kullanıcılar için silikon bir bileklikle sunulurken; Watch 8 Classic, hem deri hem de silikon malzemenin birleştiği Premium Hibrit Kayış ile geliyor. En üst model olan Watch Ultra ise ekstrem sporlar için özel olarak tasarlanmış dayanıklı Ekstrem Spor Bilekliği ile satışa sunulacak. 

    Donanımsal özelliklere bakıldığında, ekran tarafında AMOLED teknolojisi ve 3000 nit parlaklık tüm modellerde ortak olarak yer alıyor. Watch 8 ve Ultra modelleri 1,47 inç ekran boyutuna sahipken, Classic modeli 1,34 inç ekranla geliyor. Safir cam koruması ise çizilmelere karşı dayanıklılık sunuyor. Ayrıca ivmeölçer, altimetre, jiroskop, ışık sensörü, PPG, ECG ve BIA gibi birçok gelişmiş sağlık sensörü yine tüm modellerde standart olarak bulunuyor.

    Galaxy Watch 8 serisinin sızdırılan Avrupa fiyatları önceki modellere kıyasla dikkat çekici bir artış gösteriyor. Fiyatlandırmalar ise aşağıdaki gibi:

    • Galaxy Watch 8

      • 40 mm: 379,99 € (Bluetooth), 429,99 € (Bluetooth + 4G)

      • 44 mm: 409,99 € (Bluetooth), 459,99 € (Bluetooth + 4G)

    • Galaxy Watch 8 Classic: 529,99 € (Bluetooth), 579,99 € (Bluetooth + 4G)

    • Galaxy Watch Ultra (2025): 699,99 € (Bluetooth + 4G)

    Son olarak yukarıdaki fiyatlara sahip olması beklenen Samsung’un yeni modellerinin, 23 Temmuz'da resmi olarak tanıtması bekleniyor.  

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