Samsung entegre GPS özellikli yeni kamerası WB650'yi Avrupa'da satışa sunuyor

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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Güney Kore merkezli Samsung, entegre GPS özellikli yeni kamerasının uluslararası satışına başlıyor. WB650 model adına sahip olan ve kompakt dijital segmentinde yer alan 12.2 megapiksel çözünürlüğündeki yeni kamera, 24mm Schneider lens kullanıyor ve 15x optik yakınlaştırma yapabiliyor. 3-inç boyutundaki AMOLED ekranıyla keskin ve canlı görüntüler vaad eden kamera, 720p çözünürlüğünde video kaydı da gerçekleştirebiliyor. Optik IS ile görüntü dengeleme yeteneğine sahip olan Samsung WB650, GPS özelliği sayesinde fotoğraflara konum bilgisi de ekleyebiliyor.

Güney Kore pazarında 430$ seviyesinden satışa sunulan Samsung WB650, Avrupa pazarına ise 300 Avro seviyesindeki fiyatıyla önümüzdeki ay giriş yapması bekleniyor.

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