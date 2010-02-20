Samsung entegre GPS özellikli yeni kamerası WB650'yi Avrupa'da satışa sunuyor

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Güney Kore merkezli Samsung, entegre GPS özellikli yeni kamerasının uluslararası satışına başlıyor. WB650 model adına sahip olan ve kompakt dijital segmentinde yer alan 12.2 megapiksel çözünürlüğündeki yeni kamera, 24mm Schneider lens kullanıyor ve 15x optik yakınlaştırma yapabiliyor. 3-inç boyutundaki AMOLED ekranıyla keskin ve canlı görüntüler vaad eden kamera, 720p çözünürlüğünde video kaydı da gerçekleştirebiliyor. Optik IS ile görüntü dengeleme yeteneğine sahip olan Samsung WB650, GPS özelliği sayesinde fotoğraflara konum bilgisi de ekleyebiliyor.
Güney Kore pazarında 430$ seviyesinden satışa sunulan Samsung WB650, Avrupa pazarına ise 300 Avro seviyesindeki fiyatıyla önümüzdeki ay giriş yapması bekleniyor.Sa
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Sonuç:Harika! Ekranı çok net. Zoom; 15 optik ve 5 digital. Zoom arttıkça titreme önleyici kesinlikle gerekli oluyor. Aktif hale getirilince 15 optik zoom da dahi çok net fotoğraflar elde ediliyor. Menü normal. Flaş fazlası ile yeterli. İyi olmayan yönü GPS seçeneği açık iken fotoğrafa sadece şehir adını yazması. En azından ilçe adı olmalıydı diye düşünüyorum. Sorunun yetkili servis tarafından yüklenen haritadan kaynaklandığını sanıyorum. Harita daha detaylı olursa sorun ortadan kalkacaktır.
Detaylı bilgileri aşağıdaki linklerden alabilirsiniz.
samsung.com/...
samsung.com/...
samsung.com/...
Sonuç olarak fiyat/performans oranı iyi bir makine aldığımı düşünüyorum. Çektiğim fotoğrafları sizinle paylaşacağım.
Kandırsınlar bakalım BOŞ özelliklerle milleti