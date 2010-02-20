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Samsung entegre GPS özellikli yeni kamerası WB650'yi Avrupa'da satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung entegre GPS özellikli yeni kamerası WB650'yi Avrupa'da satışa sunuyor
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Güney Kore merkezli Samsung, entegre GPS özellikli yeni kamerasının uluslararası satışına başlıyor. WB650 model adına sahip olan ve kompakt dijital segmentinde yer alan 12.2 megapiksel çözünürlüğündeki yeni kamera, 24mm Schneider lens kullanıyor ve 15x optik yakınlaştırma yapabiliyor. 3-inç boyutundaki AMOLED ekranıyla keskin ve canlı görüntüler vaad eden kamera, 720p çözünürlüğünde video kaydı da gerçekleştirebiliyor. Optik IS ile görüntü dengeleme yeteneğine sahip olan Samsung WB650, GPS özelliği sayesinde fotoğraflara konum bilgisi de ekleyebiliyor.

Güney Kore pazarında 430$ seviyesinden satışa sunulan Samsung WB650, Avrupa pazarına ise 300 Avro seviyesindeki fiyatıyla önümüzdeki ay giriş yapması bekleniyor.

Samsung entegre GPS özellikli yeni kamerası WB650'yi Avrupa'da satışa sunuyor
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DH Misafiri 9 yıl
ben aldim WB650 ama gpm si cok dandik muhiti bile cok zor anlasiliyor saqdece otoban seklindeki olar war nerde cekindiqini anca şehir olarak anlaya bilirsin o derece yada ben yanlis bir sekilde map ini yukledim bilgisi olan warsa yazarsa sewinirim!!!
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hhosafci 8 yıl
SAMSUNG WB650 fotoğraf makinesini yeni aldım (TEKNOSA - 449,00 TL) ve video hariç neredeyse tüm fonksiyonlarını deneme imkânım oldu. Almadan önce çok araştırdım ve photographyblog.com/... sitesi çok yardımcı oldu. Almayı düşündüğüm (ya da alabileceğim) modelleri bu sitede inceledim.

Sonuç:Harika! Ekranı çok net. Zoom; 15 optik ve 5 digital. Zoom arttıkça titreme önleyici kesinlikle gerekli oluyor. Aktif hale getirilince 15 optik zoom da dahi çok net fotoğraflar elde ediliyor. Menü normal. Flaş fazlası ile yeterli. İyi olmayan yönü GPS seçeneği açık iken fotoğrafa sadece şehir adını yazması. En azından ilçe adı olmalıydı diye düşünüyorum. Sorunun yetkili servis tarafından yüklenen haritadan kaynaklandığını sanıyorum. Harita daha detaylı olursa sorun ortadan kalkacaktır.

Detaylı bilgileri aşağıdaki linklerden alabilirsiniz.

samsung.com/...

samsung.com/...

samsung.com/...

Sonuç olarak fiyat/performans oranı iyi bir makine aldığımı düşünüyorum. Çektiğim fotoğrafları sizinle paylaşacağım.


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Hirotaro 9 yıl
"GPS özelliği sayesinde" bomboş bir özellik.
Kandırsınlar bakalım BOŞ özelliklerle milleti
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Yazılımcı Online 9 yıl
GPS olması bazılarının işine yarayabilir. Boş özellik demek bence hoş değil, yani şişirme megapixel ile kandıracaklarına gps gibi işe yarar şeylerle kandırsınlar :) google maps'e falan koordinatlardan resim ekleyebilirsiniz mesela. Çekilen resim nerede çekildiğini öğrenirsiniz falan. Gerçi gezdiğiniz yerler sınırlıysa gereksiz tabi ama sürekli gezenler için güzel bir özellik.
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Batuist 9 yıl
kompakt bir makineye göre çok iyi değerler.. Tabi bir makine salt bu değerlere göre alınmaz ama yinede başlangıç için iyi sayılır.. Testlerini incelemek lazım.. ama çok üst düzey bir resim kalitesi ve performansı beklemek ise bu tür bir makine için haksızlık olur.. Sonuçta DSLR bir makineden beklediklerinizi bekleyemezsiniz.. Konum bilgisinin eklenmesi gerçekten çok güzel bir özellik.. Anlaşılan kompakt makinemizide güncellememiz gerekecek. Ama boyutları çokta kompakt sınıfında gözükmüyor gibi.. daha küçük olması gerekmiyor mu kompakt olması için??
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photo_canon1 9 yıl
sevdim bu keratanın tipini
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