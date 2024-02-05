Samsung, Galaxy S24’ün kamera eksiklikleri için güncelleme sözü verdi

Güncellemeler geliyor
Bir Galaxy S24 kullanıcısının Samsung'un resmi forumunda kamera kalitesinden şikayet etmesi üzerine, kamerayla ilgili güncellemelerden sorumlu forum moderatörü, Samsung'un sürekli olarak kamerayı optimize etmeye çalıştığını ve çeşitli kanallar aracılığıyla kullanıcılardan geri bildirim aldığını açıkladı. Gelecekteki yazılım güncellemeleriyle kamera performansını iyileştireceklerini söyleyen yetkililer, Samsung'un Galaxy S24 serisiyle önceki nesil Galaxy S serisi akıllı telefonlara kıyasla renk doğruluğunu ve üç boyutlu efekti geliştirmeye odaklandığını açıkladı.
Kullanıcıların internette paylaştıklarına bakılırsa, Galaxy S24 serisi Galaxy S23'e kıyasla daha iyi görünüyor, ancak düşük ışık koşullarında gökyüzünde noise, gün ışığı koşullarında hafif aşırı pozlama ve düşük ışık koşullarında belirli ışık kaynakları etrafında daha düşük dinamik aralıkla ilgili birkaç sorun var. Ayrıca belirli dokulardan yakalanan ayrıntılarla ilgili bazı sorunlar da var gibi görünüyor. Samsung bu sorunları gidermek için yeni bir yazılım güncellemesini ne zaman yayınlayacağını açıklamamış olsa da, ilk birkaç yazılım güncellemesinin kamerayla ilgili bazı sorunlara odaklanacağını bekleyebiliriz. En azından Samsung'un geçmişi bunu gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.