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    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy S24’ün kamera eksiklikleri için güncelleme sözü verdi

    Samsung’un yeni amiral gemisi serisi olan Galaxy S24 ailesi bir süredir piyasada bulunuyor. Ancak telefonların kamera performansında bazı sorunlar var ve Samsung, güncelleme sözü verdi.
    Samsung, Galaxy S24’ün kamerası için güncelleme sözü verdi Tam Boyutta Gör
    Samsung'un en yeni amiral gemisi telefonları, daha parlak ekranlar, daha sağlam gövdeler, daha hızlı performans, geliştirilmiş kameralar ve daha uzun pil ömrü dahil olmak üzere birçok yaşam kalitesi iyileştirmesiyle birlikte geliyor. Bununla birlikte, Galaxy S24 serisinde kamera ile ilgili birkaç küçük sorun var ve bu sorunlar muhtemelen yazılım güncellemeleriyle çözülecek.

    Güncellemeler geliyor

    Bir Galaxy S24 kullanıcısının Samsung'un resmi forumunda kamera kalitesinden şikayet etmesi üzerine, kamerayla ilgili güncellemelerden sorumlu forum moderatörü, Samsung'un sürekli olarak kamerayı optimize etmeye çalıştığını ve çeşitli kanallar aracılığıyla kullanıcılardan geri bildirim aldığını açıkladı. Gelecekteki yazılım güncellemeleriyle kamera performansını iyileştireceklerini söyleyen yetkililer, Samsung'un Galaxy S24 serisiyle önceki nesil Galaxy S serisi akıllı telefonlara kıyasla renk doğruluğunu ve üç boyutlu efekti geliştirmeye odaklandığını açıkladı.

    Kullanıcıların internette paylaştıklarına bakılırsa, Galaxy S24 serisi Galaxy S23'e kıyasla daha iyi görünüyor, ancak düşük ışık koşullarında gökyüzünde noise, gün ışığı koşullarında hafif aşırı pozlama ve düşük ışık koşullarında belirli ışık kaynakları etrafında daha düşük dinamik aralıkla ilgili birkaç sorun var. Ayrıca belirli dokulardan yakalanan ayrıntılarla ilgili bazı sorunlar da var gibi görünüyor. Samsung bu sorunları gidermek için yeni bir yazılım güncellemesini ne zaman yayınlayacağını açıklamamış olsa da, ilk birkaç yazılım güncellemesinin kamerayla ilgili bazı sorunlara odaklanacağını bekleyebiliriz. En azından Samsung'un geçmişi bunu gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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