Samsung, Galaxy S24’ün kamera eksiklikleri için güncelleme sözü verdi

Tam Boyutta Gör Samsung'un en yeni amiral gemisi telefonları, daha parlak ekranlar, daha sağlam gövdeler, daha hızlı performans, geliştirilmiş kameralar ve daha uzun pil ömrü dahil olmak üzere birçok yaşam kalitesi iyileştirmesiyle birlikte geliyor. Bununla birlikte, Galaxy S24 serisinde kamera ile ilgili birkaç küçük sorun var ve bu sorunlar muhtemelen yazılım güncellemeleriyle çözülecek.

Güncellemeler geliyor

Bir Galaxy S24 kullanıcısının Samsung'un resmi forumunda kamera kalitesinden şikayet etmesi üzerine, kamerayla ilgili güncellemelerden sorumlu forum moderatörü, Samsung'un sürekli olarak kamerayı optimize etmeye çalıştığını ve çeşitli kanallar aracılığıyla kullanıcılardan geri bildirim aldığını açıkladı. Gelecekteki yazılım güncellemeleriyle kamera performansını iyileştireceklerini söyleyen yetkililer, Samsung'un Galaxy S24 serisiyle önceki nesil Galaxy S serisi akıllı telefonlara kıyasla renk doğruluğunu ve üç boyutlu efekti geliştirmeye odaklandığını açıkladı.

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Kullanıcıların internette paylaştıklarına bakılırsa, Galaxy S24 serisi Galaxy S23'e kıyasla daha iyi görünüyor, ancak düşük ışık koşullarında gökyüzünde noise, gün ışığı koşullarında hafif aşırı pozlama ve düşük ışık koşullarında belirli ışık kaynakları etrafında daha düşük dinamik aralıkla ilgili birkaç sorun var. Ayrıca belirli dokulardan yakalanan ayrıntılarla ilgili bazı sorunlar da var gibi görünüyor. Samsung bu sorunları gidermek için yeni bir yazılım güncellemesini ne zaman yayınlayacağını açıklamamış olsa da, ilk birkaç yazılım güncellemesinin kamerayla ilgili bazı sorunlara odaklanacağını bekleyebiliriz. En azından Samsung'un geçmişi bunu gösteriyor.

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