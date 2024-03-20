Samsung Galaxy S24 Ultra, Nisan ayında dev bir kamera güncellemesi alacak

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar Galaxy S24 serisinin kamera performansından çok da memnun değil. Tüm seri son derece yetenekli kamera donanımlarına sahip olsa da görünüşe göre yazılım tarafında eksiklikler var. Samsung, kullanıcıların yaşadığı şikayetleri gidermek ve cihazların kamera performansını yükseltmek için Şubat ayında Galaxy S24 serisi için büyük bir kamera güncellemesi yayınlamıştı. Ve şimdi ise Nisan ayında Galaxy S24 Ultra için bir başka büyük kamera güncellemesinin daha yayınlanacağı belirtiliyor.

Galaxy S24 Ultra'ya kamera güncellemesi

Güvenilir duyumcu Ice Universe, önümüzdeki ay yayınlanacak büyük kamera güncellemesinin beyaz dengesi ve telefoto görüntü kalitesinde iyileştirmeler içereceğini söylüyor. Ancak iyileştirmelerin daha kapsamlı olması ve diğer Galaxy S24 serisi üyelerine de yansıması doğal olarak beklenebilir. Mevcut durumda 9,9x zoom ile çekilen çekimlerin görüntü kalitesi, 10x zoom ile çekilen fotoğraflardan çok daha iyi görünüyor, aradaki yakınlaştırma farkı çok düşük olsa bile. Benzer şekilde bezen pozlama dengesi de kontrolden çıkabiliyor.

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Samsung tarafından Şubat ayında yayınlanan güncelleme Galaxy S24 Ultra'ya daha parlak arka ışık çekimi, daha keskin metin yakınlaştırma, porte modu ve gece çekimi geliştirmeleri gibi önemli iyileştirmeler getirmişti. Bununla birlikte Mart güncellemesinin çok fazla değişiklik getirmeyeceği söyleniyor.

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Galaxy S24 Ultra, Nisan ayında dev bir kamera güncellemesi alacak