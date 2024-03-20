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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 Ultra, Nisan ayında dev bir kamera güncellemesi alacak

    Samsung’un amiral gemisi Galaxy S24 Ultra’nın kamera performansı bir süredir tartışma konusu. Önceki önemli güncellemelerin ardından bir başka dev güncellemenin Nisan ayında geleceği belirtiliyor.
    Galaxy S24 Ultra, Nisan ayında dev bir kamera güncellemesi alacak Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar Galaxy S24 serisinin kamera performansından çok da memnun değil. Tüm seri son derece yetenekli kamera donanımlarına sahip olsa da görünüşe göre yazılım tarafında eksiklikler var. Samsung, kullanıcıların yaşadığı şikayetleri gidermek ve cihazların kamera performansını yükseltmek için Şubat ayında Galaxy S24 serisi için büyük bir kamera güncellemesi yayınlamıştı. Ve şimdi ise Nisan ayında Galaxy S24 Ultra için bir başka büyük kamera güncellemesinin daha yayınlanacağı belirtiliyor.

    Galaxy S24 Ultra'ya kamera güncellemesi

    Güvenilir duyumcu Ice Universe, önümüzdeki ay yayınlanacak büyük kamera güncellemesinin beyaz dengesi ve telefoto görüntü kalitesinde iyileştirmeler içereceğini söylüyor. Ancak iyileştirmelerin daha kapsamlı olması ve diğer Galaxy S24 serisi üyelerine de yansıması doğal olarak beklenebilir. Mevcut durumda 9,9x zoom ile çekilen çekimlerin görüntü kalitesi, 10x zoom ile çekilen fotoğraflardan çok daha iyi görünüyor, aradaki yakınlaştırma farkı çok düşük olsa bile. Benzer şekilde bezen pozlama dengesi de kontrolden çıkabiliyor.

    Samsung tarafından Şubat ayında yayınlanan güncelleme Galaxy S24 Ultra'ya daha parlak arka ışık çekimi, daha keskin metin yakınlaştırma, porte modu ve gece çekimi geliştirmeleri gibi önemli iyileştirmeler getirmişti. Bununla birlikte Mart güncellemesinin çok fazla değişiklik getirmeyeceği söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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