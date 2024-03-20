Samsung Galaxy S24 Ultra, Nisan ayında dev bir kamera güncellemesi alacak

Galaxy S24 Ultra'ya kamera güncellemesi
Güvenilir duyumcu Ice Universe, önümüzdeki ay yayınlanacak büyük kamera güncellemesinin beyaz dengesi ve telefoto görüntü kalitesinde iyileştirmeler içereceğini söylüyor. Ancak iyileştirmelerin daha kapsamlı olması ve diğer Galaxy S24 serisi üyelerine de yansıması doğal olarak beklenebilir. Mevcut durumda 9,9x zoom ile çekilen çekimlerin görüntü kalitesi, 10x zoom ile çekilen fotoğraflardan çok daha iyi görünüyor, aradaki yakınlaştırma farkı çok düşük olsa bile. Benzer şekilde bezen pozlama dengesi de kontrolden çıkabiliyor.
Samsung tarafından Şubat ayında yayınlanan güncelleme Galaxy S24 Ultra'ya daha parlak arka ışık çekimi, daha keskin metin yakınlaştırma, porte modu ve gece çekimi geliştirmeleri gibi önemli iyileştirmeler getirmişti. Bununla birlikte Mart güncellemesinin çok fazla değişiklik getirmeyeceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.