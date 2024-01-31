Samsung Galaxy Fit3 tüm ayrıntılarıyla belli oldu: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung'un önümüzdeki haftalarda birbirinden yeni cihazları duyurması bekleniyor. Bunlardan biri ise uzun süredir söylentilerle karşımıza çıkan Galaxy Fit3 olacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy Fit3, Samsung'un resmi web sitesinde görüntülendi. İşte akıllı bilekliğin özellikleri ve tasarımı

Galaxy Fit3 tüm detaylarıyla belli oldu

Kaçıranlar için Galaxy Fit3'ün bu yılın başında resmiyet kazanması bekleniyordu ancak gerçekleşmedi. Hatta Galaxy Unpacked etkinliğine yönelik iddialar paylaşılmıştı ancak bunun da pas geçildiğini gördük. Resmi web sitesinde listelenmesi ise, çıkış tarihinin yaklaştığını bizlere gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Galaxy Fit3, 2020 yılında tanıtılan Galaxy Fit2'nin halefi niteliğinde olacak. Bu noktada 1,61 inç ekrana sahip olacak ve 21 gram ağırlığında olacak. Bilmeyenler için Galaxy Fit 2, 1,1 inç boyutlarında AMOLED ekran ile tanıtılmıştı. Bu bağlamda önemli bir yükseltme olacak diyebiliriz.

Akıllı bilekliğin sağ çerçevesinde fiziksel bir düğme ve mikforona yer verilmiş. Ayrıca bantları zahmetsizce değiştirmek için hızlı bir çıkarma mekanizması bulunuyor. Sensör bölümünde ise, kalp atış hızı, uyku takibi ve adım sayacı dahil olmak üzere daha gelişmiş sağlık ve fitness özellikleri ile karşılaşacağız.

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Galaxy Fit3'ün 200mAh kapasiteli bir batarya ve 13 gün pil ömrü sunacağı belirtiliyor. Üstelik 5W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Diğer tarafta alüminyum tasarımda tanıtılacak cihazın, gri, gümüş ve pembe altın kasa seçenekleriyle satışa çıkması bekleniyor.

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