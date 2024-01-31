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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Fit3 tüm ayrıntılarıyla belli oldu: İşte özellikleri

    Samsung'un yeni akıllı bilekliği Galaxy Fit 3 modelinin tüm özellikleri ve tasarımı belli oldu. Peki Galaxy Fit2'nin halefi olacak model neler sunuyor? İşte detaylar...
    Samsung Galaxy Fit3 tüm ayrıntılarıyla belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Samsung'un önümüzdeki haftalarda birbirinden yeni cihazları duyurması bekleniyor. Bunlardan biri ise uzun süredir söylentilerle karşımıza çıkan Galaxy Fit3 olacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy Fit3, Samsung'un resmi web sitesinde görüntülendi. İşte akıllı bilekliğin özellikleri ve tasarımı

    Galaxy Fit3 tüm detaylarıyla belli oldu

    Kaçıranlar için Galaxy Fit3'ün bu yılın başında resmiyet kazanması bekleniyordu ancak gerçekleşmedi. Hatta Galaxy Unpacked etkinliğine yönelik iddialar paylaşılmıştı ancak bunun da pas geçildiğini gördük. Resmi web sitesinde listelenmesi ise, çıkış tarihinin yaklaştığını bizlere gösteriyor.

    Samsung Galaxy Fit3 tüm ayrıntılarıyla belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Galaxy Fit3, 2020 yılında tanıtılan Galaxy Fit2'nin halefi niteliğinde olacak. Bu noktada 1,61 inç ekrana sahip olacak ve 21 gram ağırlığında olacak. Bilmeyenler için Galaxy Fit 2, 1,1 inç boyutlarında AMOLED ekran ile tanıtılmıştı. Bu bağlamda önemli bir yükseltme olacak diyebiliriz. 

    Akıllı bilekliğin sağ çerçevesinde fiziksel bir düğme ve mikforona yer verilmiş. Ayrıca bantları zahmetsizce değiştirmek için hızlı bir çıkarma mekanizması bulunuyor. Sensör bölümünde ise, kalp atış hızı, uyku takibi ve adım sayacı dahil olmak üzere daha gelişmiş sağlık ve fitness özellikleri ile karşılaşacağız.

    Galaxy Fit3'ün 200mAh kapasiteli bir batarya ve 13 gün pil ömrü sunacağı belirtiliyor. Üstelik 5W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Diğer tarafta alüminyum tasarımda tanıtılacak cihazın, gri, gümüş ve pembe altın kasa seçenekleriyle satışa çıkması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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