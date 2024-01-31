Samsung Galaxy Fit3 tüm ayrıntılarıyla belli oldu: İşte özellikleri

Galaxy Fit3 tüm detaylarıyla belli oldu
Kaçıranlar için Galaxy Fit3'ün bu yılın başında resmiyet kazanması bekleniyordu ancak gerçekleşmedi. Hatta Galaxy Unpacked etkinliğine yönelik iddialar paylaşılmıştı ancak bunun da pas geçildiğini gördük. Resmi web sitesinde listelenmesi ise, çıkış tarihinin yaklaştığını bizlere gösteriyor.
Akıllı bilekliğin sağ çerçevesinde fiziksel bir düğme ve mikforona yer verilmiş. Ayrıca bantları zahmetsizce değiştirmek için hızlı bir çıkarma mekanizması bulunuyor. Sensör bölümünde ise, kalp atış hızı, uyku takibi ve adım sayacı dahil olmak üzere daha gelişmiş sağlık ve fitness özellikleri ile karşılaşacağız.
Galaxy Fit3'ün 200mAh kapasiteli bir batarya ve 13 gün pil ömrü sunacağı belirtiliyor. Üstelik 5W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Diğer tarafta alüminyum tasarımda tanıtılacak cihazın, gri, gümüş ve pembe altın kasa seçenekleriyle satışa çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.