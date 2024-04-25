Casio, çevre dostu yeni saatini duyurdu: Sınırlı sayıda üretildi!

Tam Boyutta Gör Casio, Dünya Günü kutlamalarının bir parçası olarak ve G-Shock’ın 12 Nisan'daki yıldönümünü kutlamak amacıyla, "Back to G-SHOCK" G-5600BG-1 adlı yeni sınırlı sayıda üretilen saatini piyasaya sürdü.

Akıllı saat arayanlar için en iyi akıllı saatler 1 yıl önce eklendi

Geri dönüştürülmüş atık silikondan üretildi

Casio G-5600BG-1, G-SHOCK’ın çevresel etkiyi en aza indirme girişimiyle uyumlu olarak geri dönüştürülmüş atık silikondan üretilmiş. Saat, önceki Casio üretimlerinden kalan parçalar kullanılmış. Marka, geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanırken dayanıklılık ve tasarım standardını koruduklarını belirtiyor.

Tough Solar teknolojisiyle donatılan G-5600BG-1, her türlü ışık kaynağını güce dönüştürerek şarjı verimli bir şekilde sürdürüyor. Aynı zamanda darbeye dayanıklılık, 200 metreye kadar suya dayanıklılık, alarm, zamanlayıcı ve tam otomatik takvim gibi özellikleri de içerdiğinden günlük kullanım için uygun saatlerden biri.

Sınırlı sayıda üretim

Casio G-5600BG-1, 199 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu saat, Nisan 2024'ün sonundan itibaren yalnızca Casio ve G-SHOCK mağazalarında satışta olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.