Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni akıllı saatinin kilit özelliği ortaya çıktı. Güney Kore’den gelen yeni bir rapora göre Galaxy Watch 7, kullanıcının kan şekerini takip edebilecek.

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi belli oldu 5 sa. önce eklendi

Samsung’un giyilebilir cihazları üzerinden noninvaziv kan şekeri takibi sağlama konusunda çalışmaları olduğunu biliyoruz. Samsung’un bu özelliği akıllı saatlerine entegre etmek için hatrı sayılır yatırım yaptığı söyleniyor. Şirketin yakında çıkması beklenen Galaxy Watch 7 serisinin kan şekeri takip özelliğini eklemesi bekleniyor. Samsung, büyük ölçüde mevzuatla ilgili hususlar nedeniyle akıllı saati tıbbi cihaz yerine elektronik cihaz olarak sınıflandırmayı tercih edebilir.

Samsung Galaxy Watch 7 ne zaman tanıtılacak?

Samsung’un bu özelliği Galaxy Ring’de de sunacağı söyleniyor. 10 Temmuz’da gerçekleşmesi beklenen ikinci Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung’un ilk akıllı yüzüğü hakkında muhtemelen bilmediğimiz bir detay kalmayacak. Samsung Galaxy Ring’in bu yılın sonlarında çıkması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Watch 7, kan şekeri takibi özelliğiyle gelebilir