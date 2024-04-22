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    Apple Vision Pro unutuluyor! Tüketici ilgisi sürekli düşüyor

    Apple’ın geçtiğimiz yıl tanıttığı karma gerçeklik başlığı Vision Pro, bu yılın başlarında satışa çıktı. Başlangıçta cihaz büyük ilgi görse de şu sıralar toplanan tüm ilginin kaybedildiği söyleniyor.
    İnsanların Apple Vision Pro’ya olan ilgisi dibi gördü Tam Boyutta Gör
    Apple’ın geçtiğimiz yıl WWDC 2023 sırasında karma gerçeklik başlığı Vision Pro’yu duyurdu ve bu yılın şubat ayında ABD’de satışa çıkardı. O zamandan beri insanlar mağazaya gidip bir demo deneyebiliyor, ayrıca şahsen ve çevrimiçi olarak 3.500 dolarlık ürünü satın alabiliyorlar. Vision Pro, piyasaya ilk çıktığında ciddi bir ilgi ile karşılaşmış olsa da güncel haberlere göre tüketicilerin ilgisi ciddi oranda ve sürekli bir şekilde düşüyor.

    Apple Vision Pro unutuluyor

    Bloomberg'den Mark Gurman, ABD'deki Apple Store'larda Vision Pro'ya yönelik ilgide gözle görülür bir azalma yaşandığını söylüyor. Gurman, konuştuğu Apple Store'lara dayanarak perakende demo ve satış talebinde belirgin bir düşüş olduğunun altını çiziyor. Bazı mağazalarda insanların aldıkları randevulara gelmediği, ürün satışlarının ise haftada bir avuç üniteye kadar düştüğü belirtiliyor.

    Sonuç olarak Gurman’a göre Apple daha az birim satıyor ve daha az demo düzenliyor. Ancak bu Vision Pro’nun kötü bir ürün olduğu anlamına gelmiyor. Mevcut VR/AR başlıklarının tamamında, hatta bu pazarın oluştuğu günlerden bu yana devam eden temel bir sorun var: Tüketiciler, ürüne olan ilgiyi zamanla kaybediyor. İlgi kaybı ürünü satın alan kullanıcılarda da ortaya çıkıyor; günlük kullanımlardan hafta birkaç kullanıma ve sonrasında tozlu raflara uzanan bir yolculuk.

    Düşen ilgi ve kullanımın arkasındaki sebepler ise çoğu üründe aynı: Yetersiz pil ömrü, hantal veya hızdan yoksun arayüz, eksik içerik, dış dünyadan kopma, pratiklik vb. Gurman, mevcut haliyle Vision Pro’nun uzun bir uçuşta ya da evden çalışırken yapılan yalnız aktiviteler için daha uygun olduğunu belirtiyor. Öte yandan Apple, visionOS özelinde yeni ve işlevsel özellikler eklemeye devam ediyor. Bununla birlikte Analist Ming-Chi Kuo'ya göre, üretimin karmaşıklığı nedeniyle Apple'ın 2024 yılında 400.000'den az Vision Pro başlık üretmesi bekleniyor. Apple, Vision Pro’yu bu yıl WWDC 2024’ten önce veya etkinlik sırasında uluslararası diğer pazarlara da getirmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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