Apple Vision Pro unutuluyor! Tüketici ilgisi sürekli düşüyor

Apple Vision Pro unutuluyor
Bloomberg'den Mark Gurman, ABD'deki Apple Store'larda Vision Pro'ya yönelik ilgide gözle görülür bir azalma yaşandığını söylüyor. Gurman, konuştuğu Apple Store'lara dayanarak perakende demo ve satış talebinde belirgin bir düşüş olduğunun altını çiziyor. Bazı mağazalarda insanların aldıkları randevulara gelmediği, ürün satışlarının ise haftada bir avuç üniteye kadar düştüğü belirtiliyor.
Sonuç olarak Gurman’a göre Apple daha az birim satıyor ve daha az demo düzenliyor. Ancak bu Vision Pro’nun kötü bir ürün olduğu anlamına gelmiyor. Mevcut VR/AR başlıklarının tamamında, hatta bu pazarın oluştuğu günlerden bu yana devam eden temel bir sorun var: Tüketiciler, ürüne olan ilgiyi zamanla kaybediyor. İlgi kaybı ürünü satın alan kullanıcılarda da ortaya çıkıyor; günlük kullanımlardan hafta birkaç kullanıma ve sonrasında tozlu raflara uzanan bir yolculuk.
Düşen ilgi ve kullanımın arkasındaki sebepler ise çoğu üründe aynı: Yetersiz pil ömrü, hantal veya hızdan yoksun arayüz, eksik içerik, dış dünyadan kopma, pratiklik vb. Gurman, mevcut haliyle Vision Pro’nun uzun bir uçuşta ya da evden çalışırken yapılan yalnız aktiviteler için daha uygun olduğunu belirtiyor. Öte yandan Apple, visionOS özelinde yeni ve işlevsel özellikler eklemeye devam ediyor. Bununla birlikte Analist Ming-Chi Kuo'ya göre, üretimin karmaşıklığı nedeniyle Apple'ın 2024 yılında 400.000'den az Vision Pro başlık üretmesi bekleniyor. Apple, Vision Pro’yu bu yıl WWDC 2024’ten önce veya etkinlik sırasında uluslararası diğer pazarlara da getirmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)