Apple Vision Pro unutuluyor! Tüketici ilgisi sürekli düşüyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın geçtiğimiz yıl WWDC 2023 sırasında karma gerçeklik başlığı Vision Pro’yu duyurdu ve bu yılın şubat ayında ABD’de satışa çıkardı. O zamandan beri insanlar mağazaya gidip bir demo deneyebiliyor, ayrıca şahsen ve çevrimiçi olarak 3.500 dolarlık ürünü satın alabiliyorlar. Vision Pro, piyasaya ilk çıktığında ciddi bir ilgi ile karşılaşmış olsa da güncel haberlere göre tüketicilerin ilgisi ciddi oranda ve sürekli bir şekilde düşüyor.

Apple Vision Pro unutuluyor

Bloomberg'den Mark Gurman, ABD'deki Apple Store'larda Vision Pro'ya yönelik ilgide gözle görülür bir azalma yaşandığını söylüyor. Gurman, konuştuğu Apple Store'lara dayanarak perakende demo ve satış talebinde belirgin bir düşüş olduğunun altını çiziyor. Bazı mağazalarda insanların aldıkları randevulara gelmediği, ürün satışlarının ise haftada bir avuç üniteye kadar düştüğü belirtiliyor.

Sonuç olarak Gurman’a göre Apple daha az birim satıyor ve daha az demo düzenliyor. Ancak bu Vision Pro’nun kötü bir ürün olduğu anlamına gelmiyor. Mevcut VR/AR başlıklarının tamamında, hatta bu pazarın oluştuğu günlerden bu yana devam eden temel bir sorun var: Tüketiciler, ürüne olan ilgiyi zamanla kaybediyor. İlgi kaybı ürünü satın alan kullanıcılarda da ortaya çıkıyor; günlük kullanımlardan hafta birkaç kullanıma ve sonrasında tozlu raflara uzanan bir yolculuk.

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Düşen ilgi ve kullanımın arkasındaki sebepler ise çoğu üründe aynı: Yetersiz pil ömrü, hantal veya hızdan yoksun arayüz, eksik içerik, dış dünyadan kopma, pratiklik vb. Gurman, mevcut haliyle Vision Pro’nun uzun bir uçuşta ya da evden çalışırken yapılan yalnız aktiviteler için daha uygun olduğunu belirtiyor. Öte yandan Apple, visionOS özelinde yeni ve işlevsel özellikler eklemeye devam ediyor. Bununla birlikte Analist Ming-Chi Kuo'ya göre, üretimin karmaşıklığı nedeniyle Apple'ın 2024 yılında 400.000'den az Vision Pro başlık üretmesi bekleniyor. Apple, Vision Pro’yu bu yıl WWDC 2024’ten önce veya etkinlik sırasında uluslararası diğer pazarlara da getirmeyi planlıyor.

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İnsanların Apple Vision Pro’ya olan ilgisi dibi gördü