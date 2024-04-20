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    Huawei Watch Fit 3'ün yeni görselleri ortaya çıktı: İşte Apple Watch'u andıran o tasarım

    Teknoloji devlerinden Huawei'in yeni akıllı saati Huawei Watch Fit 3'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı. İşte 4 farklı kordon seçeneği ile ortaya çıkan cihazın muhtemel tasarımı:
    Huawei Watch Fit 3'ün yeni görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Pura 70 serisini piyasaya süren Huawei, şimdilerde yeni akıllı saati Huawei Watch Fit 3'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise akıllı saatin tasarımını gösteren görüntüler, sosyal medyada ortaya çıktı. 

    İşte Huawei Watch Fit 3'ün muhtemel tasarımı:

    Huawei Watch Fit 3'ün yeni görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Huawei Watch Fit 3'ün görüntüleri, Roland Quandt tarafından Twitter/X'te paylaşıldı. Apple Watch'a oldukça benzer bir tasarıma sahip saat, ince çerçevelere, yuvarlatılmış köşelere ve sağ tarafta iki düğmeye sahip kareye benzer bir şekle sahip.  
    Huawei Watch Fit 3'ün yeni görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin Watch Fit serisi, genellikle akıllı saat görevlerinden çok fitness takibine odaklanmakta. Bazı uygulamaları, fitness ve uyku takibini destekleyen ve telefonunuzdan bildirimler ve çağrılar ileten HarmonyOS sürümü çalıştıran seriden Huawei Watch Fit 2'nin şarjla 10 güne kadar dayanabileceği söyleniyordu. Ancak Watch Fit 3'ün özellikleri ise henüz bilinmiyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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