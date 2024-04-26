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    Anlık Bildirim

    Yeni Samsung ürünlerinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi belli oldu

    Samsung'un ikinci büyük etkinliğini Temmuz ayında düzenleyeceği biliniyordu ancak tarih belli değildi. Bir sonraki büyük Galaxy Unpacked etkinliği Paris'te düzenlenecek. Peki, neler tanıtılacak?
    samsung galaxy unpacked 2024 10 temmuz Tam Boyutta Gör
    Samsung’un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğini 10 Temmuz’da düzenleyecek. Şirketin etkinlik için Paris’i seçtiği söyleniyor; 2024 Yaz Olimpiyatları’na ev sahipliği yapması ve Samsung’un oyunların en büyük sponsorlardan biri olması nedeniyle, bir sonraki büyük etkinlik Paris’te olacak. Galaxy Ring hakkında daha fazla bilgi sunulacak, yapay zeka da ilgi odağı olacak. Ancak, etkinlik bunlarla sınırlı kalmayacak.

    10 Temmuz Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde neler tanıtılacak?

    Samsung’un 10 Temmuz Galaxy Unpacked etkinliğinde akıllı yüzük Galaxy Ring ve yeni Galaxy AI özelliklerinin yanı sıra katlanır telefonlar Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’yı tanıtması bekleniyor. Etkinlikte ayrıca akıllı saat Galaxy Watch 7 ve yeni kablosuz kulaklıkların tanıtılacağı söyleniyor.

    Samsung’un etkinlik davetlerini Mayıs sonu Haziran başında göndermesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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