Yeni Samsung ürünlerinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör Samsung’un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğini 10 Temmuz’da düzenleyecek. Şirketin etkinlik için Paris’i seçtiği söyleniyor; 2024 Yaz Olimpiyatları’na ev sahipliği yapması ve Samsung’un oyunların en büyük sponsorlardan biri olması nedeniyle, bir sonraki büyük etkinlik Paris’te olacak. Galaxy Ring hakkında daha fazla bilgi sunulacak, yapay zeka da ilgi odağı olacak. Ancak, etkinlik bunlarla sınırlı kalmayacak.

Galaxy Ring, sekiz farklı boyut seçeneğiyle piyasaya sürülebilir 3 gün önce eklendi

10 Temmuz Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde neler tanıtılacak?

Samsung’un 10 Temmuz Galaxy Unpacked etkinliğinde akıllı yüzük Galaxy Ring ve yeni Galaxy AI özelliklerinin yanı sıra katlanır telefonlar Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’yı tanıtması bekleniyor. Etkinlikte ayrıca akıllı saat Galaxy Watch 7 ve yeni kablosuz kulaklıkların tanıtılacağı söyleniyor.

Samsung’un etkinlik davetlerini Mayıs sonu Haziran başında göndermesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi belli oldu