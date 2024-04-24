Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Büyük hüsran: Apple, yetersiz talep nedeniyle Vision Pro üretimini azalttı

    Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro beklenen başarıyı göstermekten oldukça uzak. Gelen son raporlara göre Apple, talep yetersizliği nedeniyle Vision Pro üretimini azaltma kararı aldı.
    Apple, yetersiz talep nedeniyle Vision Pro üretimini azalttı Tam Boyutta Gör
    Apple, ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro’dan oldukça umutluydu ancak görünüşe bu umut giderek yerini bir kabusa bırakıyor. Daha bir gün önce Vision Pro’nun piyasaya ilk çıktığında ciddi bir ilgi ile karşılandığını ancak bu ilginin şimdilerde ciddi oranda ve sürekli bir şekilde düştüğünü sizlere aktarmıştık. Yeni bir rapor ise bu haber doğruluyor. Zira Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2024 yılı özelinde Vision Pro sevkiyat beklentilerini azalttığını ve bir sonraki model için planlarını gözden geçirdiğini söylüyor.

    Apple, Vision Pro’dan umduğunu bulamadı

    Apple dahil neredeyse herkes Vision Pro’nun milyonlarca satmasını ve karlı bir iş haline gelmesini beklemiyordu ancak ürünün tüm beklentilerin altında performans sergilemesi de beklenmiyordu. Gelen son bilgilere göre teknoloji devi, yılın geri kalanı için Vision Pro sevkiyat tahminlerini düşürmüş durumda.

    Apple, yetersiz talep nedeniyle Vision Pro üretimini azalttı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın satış beklentisindeki düşüş ise oldukça radikal: Firmanın 2024 yılında 700.000 ila 800.000 adetlik sevkiyat yapması bekleniyordu ve bu sayı şimdi 400.000 ila 450.000 adet seviyesine inmiş durumda. Dolayısıyla yüzde 50 oranında bir beklenti kaybı söz konusu. Öte yandan önümüzdeki aylarda Vision Pro’nun küresel pazarlara da açılması bekleniyor. Bu pazarlara girmeden satış beklentilerinin düşürülmesi ise iyi görünmüyor.

    Aktarılanlara göre Apple aynı zamanda karma gerçeklik başlıkları özelindeki planlarını da gözden geçiriyor. Bir süredir daha düşük özelliklere ve daha uygun fiyata sahip bir Vision Pro varyantının geleceği iddia ediliyordu. Görünüşe göre bu ürün için 2026’a kadar beklemek gerekebilir. Dolayısıyla 3.500 dolarlık Vision Pro bir süre tek seçenek olarak kalacak.

    Son olarak şimdilik başarısız gibi görünen bu girişimin VR/AR endüstrisinde de etkiler oluşturması beklenebilir. Zira şimdiye kadar Apple, genellikle yeni bir pazara girdiğinde o pazardaki trendleri belirleyen firma haline bürünüyordu. Vision Pro ile bunun başarılamamış olması bu pazarın halen oldukça “niş” bir yer olduğuna işaret ediyor. Aynı zamanda Apple’ın Vision Pro’da zaten uzunca bir süredir benzer ürünlerde gördüğümüz temel eksiklikleri gideremediğini de görüyoruz. Vision Pro, 10 yıl önceki Oculus’larda olduğu gibi halen ağır ve hantal, uzun kullanımda ergonomik değil, pil ömrü ve taşınabilirlik zayıf ve en önemlisi cihazı sattıracak ve kullanımı sürdürecek kilit uygulama ve içerik eksik.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    34quagmire 1 gün önce

    şampiyon GS

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    evde lehim nasıl yapılır kombiye hava basma uykuya dalarken bayılma hissi rover hangi ülkenin pre workout saç döker mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    POCO M6 Pro
    POCO M6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ738
    ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ738
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız