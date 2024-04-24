Büyük hüsran: Apple, yetersiz talep nedeniyle Vision Pro üretimini azalttı

Apple, Vision Pro’dan umduğunu bulamadı
Apple dahil neredeyse herkes Vision Pro’nun milyonlarca satmasını ve karlı bir iş haline gelmesini beklemiyordu ancak ürünün tüm beklentilerin altında performans sergilemesi de beklenmiyordu. Gelen son bilgilere göre teknoloji devi, yılın geri kalanı için Vision Pro sevkiyat tahminlerini düşürmüş durumda.
Aktarılanlara göre Apple aynı zamanda karma gerçeklik başlıkları özelindeki planlarını da gözden geçiriyor. Bir süredir daha düşük özelliklere ve daha uygun fiyata sahip bir Vision Pro varyantının geleceği iddia ediliyordu. Görünüşe göre bu ürün için 2026’a kadar beklemek gerekebilir. Dolayısıyla 3.500 dolarlık Vision Pro bir süre tek seçenek olarak kalacak.
Son olarak şimdilik başarısız gibi görünen bu girişimin VR/AR endüstrisinde de etkiler oluşturması beklenebilir. Zira şimdiye kadar Apple, genellikle yeni bir pazara girdiğinde o pazardaki trendleri belirleyen firma haline bürünüyordu. Vision Pro ile bunun başarılamamış olması bu pazarın halen oldukça “niş” bir yer olduğuna işaret ediyor. Aynı zamanda Apple’ın Vision Pro’da zaten uzunca bir süredir benzer ürünlerde gördüğümüz temel eksiklikleri gideremediğini de görüyoruz. Vision Pro, 10 yıl önceki Oculus’larda olduğu gibi halen ağır ve hantal, uzun kullanımda ergonomik değil, pil ömrü ve taşınabilirlik zayıf ve en önemlisi cihazı sattıracak ve kullanımı sürdürecek kilit uygulama ve içerik eksik.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu