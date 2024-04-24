Büyük hüsran: Apple, yetersiz talep nedeniyle Vision Pro üretimini azalttı

Tam Boyutta Gör Apple, ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro’dan oldukça umutluydu ancak görünüşe bu umut giderek yerini bir kabusa bırakıyor. Daha bir gün önce Vision Pro’nun piyasaya ilk çıktığında ciddi bir ilgi ile karşılandığını ancak bu ilginin şimdilerde ciddi oranda ve sürekli bir şekilde düştüğünü sizlere aktarmıştık. Yeni bir rapor ise bu haber doğruluyor. Zira Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2024 yılı özelinde Vision Pro sevkiyat beklentilerini azalttığını ve bir sonraki model için planlarını gözden geçirdiğini söylüyor.

Apple, Vision Pro’dan umduğunu bulamadı

Apple dahil neredeyse herkes Vision Pro’nun milyonlarca satmasını ve karlı bir iş haline gelmesini beklemiyordu ancak ürünün tüm beklentilerin altında performans sergilemesi de beklenmiyordu. Gelen son bilgilere göre teknoloji devi, yılın geri kalanı için Vision Pro sevkiyat tahminlerini düşürmüş durumda.

Tam Boyutta Gör Apple’ın satış beklentisindeki düşüş ise oldukça radikal: Firmanın 2024 yılında 700.000 ila 800.000 adetlik sevkiyat yapması bekleniyordu ve bu sayı şimdi 400.000 ila 450.000 adet seviyesine inmiş durumda. Dolayısıyla yüzde 50 oranında bir beklenti kaybı söz konusu. Öte yandan önümüzdeki aylarda Vision Pro’nun küresel pazarlara da açılması bekleniyor. Bu pazarlara girmeden satış beklentilerinin düşürülmesi ise iyi görünmüyor.

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Aktarılanlara göre Apple aynı zamanda karma gerçeklik başlıkları özelindeki planlarını da gözden geçiriyor. Bir süredir daha düşük özelliklere ve daha uygun fiyata sahip bir Vision Pro varyantının geleceği iddia ediliyordu. Görünüşe göre bu ürün için 2026’a kadar beklemek gerekebilir. Dolayısıyla 3.500 dolarlık Vision Pro bir süre tek seçenek olarak kalacak.

Son olarak şimdilik başarısız gibi görünen bu girişimin VR/AR endüstrisinde de etkiler oluşturması beklenebilir. Zira şimdiye kadar Apple, genellikle yeni bir pazara girdiğinde o pazardaki trendleri belirleyen firma haline bürünüyordu. Vision Pro ile bunun başarılamamış olması bu pazarın halen oldukça “niş” bir yer olduğuna işaret ediyor. Aynı zamanda Apple’ın Vision Pro’da zaten uzunca bir süredir benzer ürünlerde gördüğümüz temel eksiklikleri gideremediğini de görüyoruz. Vision Pro, 10 yıl önceki Oculus’larda olduğu gibi halen ağır ve hantal, uzun kullanımda ergonomik değil, pil ömrü ve taşınabilirlik zayıf ve en önemlisi cihazı sattıracak ve kullanımı sürdürecek kilit uygulama ve içerik eksik.

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Apple, yetersiz talep nedeniyle Vision Pro üretimini azalttı