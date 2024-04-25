TCL MOVETIME MT46X akıllı çocuk saati satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Özellikle çocuklarının eline akıllı telefon vermek istemeyen ebeveynlerin bir numaralı tercihi akıllı saat oluyor. TCL markası uzun süredir pazarda farklı akıllı saat modelleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine sahip.

TCL MOVETIME MT46X özellikleri ve fiyatı

1.3 inçlik ekrana sahip olan akıllı saat çocukların her zaman nerede olduğunu gösteren gerçek zamanlı konum belirleme özelliğini kullanıyor ve konum geçmişini kaydediyor. Güvenli bölge coğrafi sınırlaması sayesinde ebeveynlerin belirlediği alanın dışına çıkmaları durumunda cihaz ebeveynlerin telefonlarına bir uyarı gönderiyor. Ayrıca saat üçüncü parti harita navigasyonunu da destekliyor.

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Saatin dâhilî HD kamerası ile çocuklar her anını kaydedip paylaşabiliyor. Ayrıca hareket kaydetme özelliği ile çocukların aktif yaşam tarzları da destekleniyor. Bu saat sayesinde çocukların adımları, katettikleri mesafe ölçülebiliyor.

Nano SIM kartı destekleyen saatte, 4.5G sesli ve video aramalar yapılabiliyor. Böylece ebeveynler çocuklarıyla anında iletişim kurabiliyor. Çocuklar birebir veya grup halinde sohbetler edebiliyor, sesli mesajlar ve emojiler gönderebiliyor, fotoğraf paylaşabiliyor ve SMS alabiliyorlar. TCL MOVETIME MT46X modeli 4.999 TL fiyat etiketine sahip.

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TCL MOVETIME MT46X tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı