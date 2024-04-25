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    TCL MOVETIME MT46X akıllı çocuk saati satışa çıktı

    TCL MOVETIME MT46X çocuk akıllı saati 5 güne kadar bekleme süresi, sesli ve görüntülü görüşme, üçüncü parti harita navigasyonu gibi özelliklerle satışa çıktı.   
    TCL MOVETIME MT46X özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Özellikle çocuklarının eline akıllı telefon vermek istemeyen ebeveynlerin bir numaralı tercihi akıllı saat oluyor. TCL markası uzun süredir pazarda farklı akıllı saat modelleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine sahip.

    TCL MOVETIME MT46X özellikleri ve fiyatı

    1.3 inçlik ekrana sahip olan akıllı saat çocukların her zaman nerede olduğunu gösteren gerçek zamanlı konum belirleme özelliğini kullanıyor ve konum geçmişini kaydediyor. Güvenli bölge coğrafi sınırlaması sayesinde ebeveynlerin belirlediği alanın dışına çıkmaları durumunda cihaz ebeveynlerin telefonlarına bir uyarı gönderiyor. Ayrıca saat üçüncü parti harita navigasyonunu da destekliyor.

    Saatin dâhilî HD kamerası ile çocuklar her anını kaydedip paylaşabiliyor. Ayrıca hareket kaydetme özelliği ile çocukların aktif yaşam tarzları da destekleniyor. Bu saat sayesinde çocukların adımları, katettikleri mesafe ölçülebiliyor.

    Nano SIM kartı destekleyen saatte, 4.5G sesli ve video aramalar yapılabiliyor. Böylece ebeveynler çocuklarıyla anında iletişim kurabiliyor. Çocuklar birebir veya grup halinde sohbetler edebiliyor, sesli mesajlar ve emojiler gönderebiliyor, fotoğraf paylaşabiliyor ve SMS alabiliyorlar. TCL MOVETIME MT46X modeli 4.999 TL fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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