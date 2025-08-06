Galaxy S25 FE'nin tanıtım tarihi belli oldu: İşte beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör Samsung, yaklaşmakta olan Galaxy S25 FE modelinin çıkış tarihi belli oldu. FN News'in sektör içinden kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, Galaxy S25 FE'yi Güney Kore'de 19 Eylül'de tanıtmayı planlıyor. Haberde ayrıca, telefonun Güney Kore'de 720 dolardan düşük bir fiyattan satışa sunulacağı belirtiliyor.

Samsung henüz küresel lansman tarihlerini doğrulamasa da, telefonun Berlin'deki IFA 2025 teknoloji fuarında (5-9 Eylül) da görülebileceği yönünde spekülasyonlar var. Samsung, 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin son kazanç görüşmesinde, FE'yi daha erken bir tarihte piyasaya sürerek satış ivmesini koruma planlarını vurguladı. Bu da küresel lansmanın çok uzak olmayan bir tarihte gerçekleşeceğini gösteriyor.

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Samsung Galaxy S25 FE beklenen özellikleri

Gelen bilgilere göre Galaxy S25 FE, selefinden daha hafif ve ince bir gövdeye sahip olacak. Cihazın sadece 7,4 mm kalınlığa ve yaklaşık 190 gr ağırlığa sahip olacağı ifade ediliyor.

Galaxy S25 FE, Galaxy S24 ve Galaxy S24+'ta kullanılan Exynos 2400 yonga setine sahip olacak. 8 GB RAM, 128 GB/256 GB depolama alanı seçenekleri, 4.900 mAh pil ve 45 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ayrıca, 120 Hz'e kadar yenileme hızına sahip 6,7 inç Dinamik AMOLED 2x ekrana sahip olacak.

Samsung'un arka kamera donanımında herhangi bir iyileştirme yapmadığı bildiriliyor. Telefonda, OIS destekli 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı 8 MP telefoto kameranın yer alması bekleniyor. Ön tarafta ise selefinin 10 MP sensörüne kıyasla daha gelişmiş olan 12 MP selfie kamerasının yer alacağı belirtiliyor.

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Samsung Galaxy S25 FE'nin tanıtım tarihi belli oldu

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