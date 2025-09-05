Giriş
    2025’te alınacak en iyi orta segment telefonlar

    Orta segment telefonlar hem bütçenizi koruyor hem de kaliteli bir deneyim sunuyor. Peki en iyi orta segment telefon hangisi? İşte 2025'te alınabilecek orta seviye telefon tavsiyeleri:

    Orta segment telefonlar, kullanıcıların hem bütçesini korumasını hem de kaliteli bir akıllı telefon deneyimi yaşamasını sağlıyor. Orta segment en iyi telefon seçenekleri, güçlü performans, yüksek çözünürlüklü ekranlar ve yeterli pil ömrü gibi temel beklentileri karşılamayı hedefliyor. Peki, en iyi orta segment telefon hangisi? Bu rehberde, hem fiyat-performans dengesi hem de kullanıcı deneyimi açısından öne çıkan en iyi orta seviye telefonlara yer vereceğiz.

    En İyi Orta Segment Telefonlar📱
    Marka/Model 🤳 Fiyat 🏷️
    vivo V60 39.999 TL
    Apple iPhone 16e 48.817 TL
    Honor 400 18.749 TL
    Samsung Galaxy A36 16.400 TL
    Poco F7 30.719 TL
    Honor 400 Pro 34.499 TL
    Samsung Galaxy A56  20.999 TL
    Xiaomi Redmi Note 14 Pro 17.849 TL
    Nothing Phone 3a 28.999 TL

    Akıllı telefon yorumları dikkate alındığında; en iyi orta segment akıllı telefon markaları sıralamasında vivo, Samsung ve Apple bulunuyor. 2025’te satın alınabilecek en iyi orta segment cep telefonu modelleri olarak ise vivo V60, Samsung Galaxy S25 FE ve Apple iPhone 16e üst seviye özellikleriyle öne çıkıyor.

    1️⃣ vivo V60

    Vivo V60 Tam Boyutta Gör
    En iyi orta segment telefon modellerinden vivo V60, orta segmentte güçlü bir performans ve uzun pil ömrü sunuyor. 6.77 inç AMOLED ekranı ve 120 Hz yenileme hızı, görüntüleri akıcı ve canlı gösteriyor. Snapdragon 7 Gen 4 işlemci ve 8–16 GB RAM, günlük kullanım ve oyunlar için yeterli hızı sağlarken 6500 mAh batarya uzun süre kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. Çoklu kamera sistemi hem geniş açı hem de periskop zoom ile detaylı fotoğraflar çekmeyi mümkün kılıyor.
    • Ekran: 6.77 inç, 1080 x 2392 piksel, 120 Hz, 5000 nit (pik), AMOLED
    • İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
    • Bellek: 8 GB, 12 GB, 16 GB RAM
    • Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.9 (ana) + 50 MP, f/2.7, 3x zum (periskop) + 8 MP, f/2.0 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50 MP, f/2.2
    • Batarya: 6500 mAh, 90W şarj, ters şarj
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi
    • Yazılım: Android 15, Funtouch OS 15

    vivo V60 kullanıcı yorumları 💭

    👨 vivo V60’u güçlü pili ve ZEISS kameraları için tercih ettim. 6500 mAh batarya gerçekten fark yaratıyor, gün boyu şarj derdi olmadan kullanabiliyorum.

    👩  vivo V60, hem iş hem günlük kullanım için ideal. Hızlı şarj sayesinde yarım saatte neredeyse tam doluyor. IP69 dayanıklılığı da güven veriyor.

    3️⃣ Apple iPhone 16e

    Apple iPhone 16e Tam Boyutta Gör
    Kompakt tasarımıyla orta segment kullanıcılarına yüksek performans sunan Apple iPhone 16e, alınabilecek orta segment telefonlar arasında üst sıralarda bulunuyor. 6.1 inç Super Retina XDR ekran, canlı renkler ve keskin detaylar sağlarken, A18 çip güçlü ve akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. 48 MP arka kamera ve 12 MP ön kamera, hem fotoğraf hem video çekimlerinde kaliteli sonuçlar veriyor.
    • Ekran: 6.1 inç Super Retina XDR ekran
    • İşlemci: A18 çip
    • Depolama: 128/256/512 GB
    • Arka Kamera: 48MP, 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels
    • Ön Kamera: 12 MP kamera ƒ/1.9 diyafram
    • Batarya: 26 saate kadar video oynatma, 30 dakikada yüzde 50 şarj
    • Diğer: FaceID, IP68, Acil SOS, Trafik kazası algılama, 5G

    Apple iPhone 16e kullanıcı yorumları 💭

    👨 Bu telefonun pil ömrü iyi ve iPhone 16 nesli ile aynı işlemci var. Uzun yıllar yazılım güncellemesi alacak, kasmayacak bir telefon yapmışlar. 5-10 yıl arkanıza bakmadan güvenebileceğiniz bir telefon olmuş.

    👩  Şu piyasada alınabilecek iyi telefonlardan biri, Apple ekosistemindeyseniz şarjınız bitsin istemiyorsanız, çok fazla kamera kullanımı olmayan görüntü insanlarından değilseniz, şahane telefon.

    4️⃣ Honor 400

    Honor 400 Tam Boyutta Gör
    Orta segment telefon tavsiyesi arayanlara bir sonraki önerimiz ise Honor 400. 6.55 inç AMOLED ekranı ve 120 Hz yenileme hızı, akıcı bir görsel deneyim sağlıyor. Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ve 8 GB RAM, günlük kullanım ve oyunlarda yeterli performansı sunuyor. 200 MP yapay zeka destekli ana kamera ve 50 MP ön kamera ise günlük kullanım ve sosyal medya paylaşımları için görevini layıkıyla yerine getirebiliyor.
    • Ekran: 6.55 inç, 2736 x 1264, 120Hz, 5000 nit, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 200MP AI f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Batarya: 5300 mAh
    • Yazılım: Android 15, MagicOS 9.0

    Honor 400 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Eğer batarya konusunda sıkıntı yaşıyorsanız, ekran konusunda titizseniz, kamera iyi olsun diyorsanız ve bütçem de kısıtlı diyorsanız, bu telefonu size şiddetle tavsiye ederim.

    👩 Gerçekten fiyat/performans telefonları açısından şu an piyasadaki en iyi telefon bence, 200MP ana kamerası, ekran parlaklığı, pil ömrü, ai donanımı en sevdiğim özellikleri, Honor 400'ü almadan bayağı bir araştırdım ve bu modele karar verdim. Fiyatı rakiplerine göre ciddi anlamda uygun, çok ucuz bir telefon, kalitesi de fazlasıyla iyi.

    5️⃣ Samsung Galaxy A36

    Samsung Galaxy A36 Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A36, orta segmentte her işi makul beklentilerle yapabilen bir telefon. Snapdragon 6 Gen 3 işlemci ve 6–8 GB RAM, günlük kullanım ve oyunlar için yeterli hızı sağlarken 50 MP üçlü arka kamera ve 12 MP ön kamera, fotoğraf ve video çekimlerinde tatmin edici sonuçlar veriyor. 5.000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği de telefonda bulunuyor. Ve en önemlisi Android 15 tabanlı One UI 7.0 ve 6 yıl güncelleme garantisinin bu telefonda sunulması.
    • Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, FHD+, 1080p+ çözünürlük, 120Hz, 1.200 nit maksimum parlaklık
    • İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3 (4nm)
    • Bellek: 6 GB/ 8 GB RAM
    • Depolama: 128 GB / 256 GB
    • Arka Kamera: 50MP ana + 8MP ultra geniş + 5MP makro
    • Ön Kamera: 12 MP
    • Pil: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0

    Samsung Galaxy A36 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Bu fiyata daha iyisi olamaz. Ekran ve One UI 7.0 arayüzünü çok beğendim. Kullanımı aşırı pratik olmuş ve görüntü çok canlı. Donma ve kasma yaşamadım, akıcı. Şarj durumu normal seviyelerde.

    👩  Ürün her yönüyle fiyatını hak ediyor. 45 Watt’lık şarj aletiyle süper hızlı şarja geçiyor. Ekranı güzel, sayfa akışları yağ gibi hiç takılma yok. Tavsiye ederim.

    6️⃣ Poco F7

    Poco F7 Tam Boyutta Gör
    Poco F7, orta segmentin üst sınırında güçlü bir performans ve yüksek kaliteli ekran deneyimi sunuyor. 6,83 inç AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve Dolby Vision desteği telefonun öne çıkan yanlarından. Ayrıca Snapdragon 8s Gen 4 işlemci ve 12 GB RAM, oyun ve çoklu görevlerde fark yaratıyor. Bu, orta segment oyun telefonları arayanlar için ideal.  50 MP arka kamera ve 20 MP ön kamera ile fotoğraf ve kamera alanında da iddialı. 6500 mAh batarya, 90W hızlı şarj ve 22.5W ters şarj, Wi-Fi 7, 5G ve ekran altı parmak izi okuyucu da diğer özellikleri arasında bulunuyor.
    • Ekran: 6,83 inç, AMOLED, 1280 x 2772 piksel, 120 Hz, 3200 nit parlaklık, Dolby Vision, HDR10+
    • İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm)
    • RAM: 12 GB
    • Depolama: 256 GB, 512 GB UFS 4.1
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.5 ana kamera + 8 MP, f/2.2 ultra geniş açı kamera
    • Ön kamera: 20 MP, f/2.2
    • Pil: 6500 mAh, 90W hızlı şarj, 22.5W ters şarj
    • İşletim sistemi: Android 15, HyperOS 2

    Poco F7 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Gerçekten fotoğrafta göründüğü kadar güzel. Malzeme kalitesi iyi metal çerçeve arka kapak çok kaliteli. Kamerası iş görür. İşlemci fişek gibi. Arayüz daha iyi olabilirdi.

    👩  Ekranı iyi, telefon biraz ağır. Oyun performansı filan çok iyi her cihazda olduğu gibi ısınma biraz oluyor el yakacak kadar değil. İçinden telefon kılıfı ve 90 watt şarj aleti çıkıyor.

    7️⃣ Honor 400 Pro

    Honor 400 Pro Tam Boyutta Gör
    Honor 400 Pro, kardeş modelinin özelliklerini daha üste taşıyan bir model. Snapdragon 8 Gen 3 ve 12 GB RAM, yoğun kullanımda bile akıcı performans sağlanmasına yardımcı oluyor ve 5300 mAh batarya, uzun saatler boyunca kesintisiz kullanım sunuyor. 200 MP AI ana kamera ve 50 MP telefoto sensör, detaylı çekimler sunarken 6.7 inç’lik AMOLED ekran ve 120 Hz yenileme hızı da canlı ve akıcı görsel deneyim vadediyor. Kamerası iyi orta segment telefonlar arıyorsanız Honor 400 Pro aradığınız cihaz olabilir.
    • Ekran: 6.7 inç, 2800 x 1280, 120Hz, 5000 nit, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 512GB
    • Arka kamera: 200MP AI f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.4 (telefoto)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Batarya: 5300 mAh
    • Yazılım: Android 15, MagicOS 9.0

    Honor 400 Pro kullanıcı yorumları 💭

    👨 Başlangıçta 200MP kamera ve 8Gen3 teknolojisinin en büyük avantajı olacağını düşünmüştüm. Yapay zeka özelliklerinin de bu kadar şaşırtıcı olmasını beklemiyordum açıkçası. Bence bu fiyattaki en güçlü yapay zeka deneyimi bu. Tabii ki fotoğraf becerileri de beni hayal kırıklığına uğratmadı. Fotoğraf konusunda 40 kez yakınlaştırsam bile yapay zeka sayesinde netliği koruyabildi. Oyun performansı da çok iyi.

    👩 Arkadaşlar bu bütçelerde telefon almayı düşünen kişiler tereddüt etmeden alabilir. Telefon tam bir fiyat performans telefonu birkaç gündür kullanıyorum her şeyi ile beni kendine büyüledi. Bende tereddüt ettim ama sonradan aldığıma çok memnun kaldım.

    8️⃣ Samsung Galaxy A56

    Samsung Galaxy A56 Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A56, özellikle ekranıyla ön plana çıkıyor. 6.7 inç Super AMOLED ekranı ve 120 Hz yenileme hızı, parlak ve akıcı bir görüntü deneyimi sunarken Exynos 1580 işlemci ve 8 GB RAM ise günlük kullanımda istenileni yapıyor. 50 MP üçlü kamera sistemi, yapay zekanın da desteğiyle farklı çekim senaryolarında esneklik sunuyor. Batarya tarafında ise 5.000 mAh kapasite, 45W hızlı şarj desteği veriliyor.
    • Ekran: 6.7 inç Super AMOLED, FHD+, 120Hz, 1200 nit (HBM), 1900 nit maksimum parlaklık, Gorilla Glass Victus+
    • İşlemci: Exynos 1580
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 128 GB / 256 GB
    • Arka Kamera: 50 MP f/1.8 ana, 12 MP f/2.2 ultra geniş, 5 MP f/2.4 makro
    • Ön Kamera: 12 MP f/2.2
    • Pil: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj (30 dakikada %65, 68 dakikada tam şarj)
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Type-C
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0

    Samsung Galaxy A56 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Kullanım çok iyi şiddetle tavsiye ederim çok hızlı orta segmentte çok iyi. Tasarım ve Android 15 le uyum çok güzel ve 45 watt gelmesi güzel ama bir tek dezavantaj hafıza kart desteği olmaması.

    👩 Kamerası ve oyun performansını çok başarılı buldum. Pubg tarzı oyunları zaten sabit 60 fps'te rahat bir şekilde açıyor zaten. Kamera konusunda da gece performansı yapay zekayla birleşince çok başarılı sonuç verdi. Şarj konusunda da 3 saatlik yoğun kullanımda yüzde 20 şarj yedi. Çok güzel sonuçlar bunlar, içiniz rahat olsun alırken.

    9️⃣ Xiaomi Redmi Note 14 Pro

    Xiaomi Redmi Note 14 Pro Tam Boyutta Gör
    En çok tercih edilen orta segment telefonlarından olan Xiaomi Redmi Note 14 Pro, 6,67 inç 120 Hz CrystalRes AMOLED ekran ile yüksek çözünürlük ve akıcı bir görüntü sunuyor. Arka tarafta 200 MP ana, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro kameralar bulunurken, ön tarafta 20 MP kamera yer alıyor. MediaTek Dimensity 7300-Ultra işlemci ve 8–12 GB RAM, sorunsuz bir performans sağlıyor. 5.110 mAh batarya 45W hızlı şarj desteği ile uzun kullanım imkanı sunarken, yapay zeka destekli özellikler fotoğraf ve video düzenlemeyi kolaylaştırıyor.
    • Ekran: 6,67 inç 120 Hz CrystalRes AMOLED
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 7300 Ultra
    • Bellek: 8-12 GB
    • Depolama: 256-512 GB
    • Arka Kamera: 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera
    • Ön Kamera: 20 MP
    • Pil: 5110 mAh ve 45 W hızlı şarj

    Xiaomi Redmi Note 14 Pro kullanıcı yorumları 💭

    👨 Bugünkü koşullarda alınabilecek en iyi telefonlardan bir tanesi. Batarya, kamera, ekran ve hız on numara. Telefonun ekranının kavisli olması telefonun derinliğini arttırıyor. Ekran koruyucusu, kılıfı ve şarj adaptörü ile gelmesi çok büyük avantaj.

    👩 Ürünü çok araştırarak sipariş verdim. Kamerası çok iyi. Kısa sürede şarj oluyor. İşlemcisi hızlı. Çok ağır değil. Fiyatı piyasaya göre uygun.

    🔟 Nothing Phone (3a)

    Nothing Phone 3a Tam Boyutta Gör
    Orta seviye telefon önerisi listemizin son konuğu olan Nothing Phone (3a), 6,77 inç QHD+ 10-bit OLED ekranı ve 120 Hz yenileme hızıyla keskin ve akıcı bir görüntü sunuyor. Arka tarafta 50 MP ana, 50 MP telefoto ve 8 MP sensörler yer alırken, ön kamera 32 MP çözünürlük sunuyor. Snapdragon 7s Gen 3 işlemci ve 12 GB RAM, çoklu görevleri rahatlıkla yönetirken, 5000 mAh batarya 50W hızlı şarj desteğiyle uzun kullanım sağlıyor.
    • Ekran: 6,77 inç QHD+ 10-bit OLED, 3.000 nit, 120Hz, HDR10+, Panda Glass koruma
    • İşlemci: Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm)
    • RAM: 12GB/12GB LPDDR5X
    • Depolama: 128GB/256GB
    • Arka Kamera: 50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 50 MP, f/2.0 telefoto PDAF, 2x optik zoom, 8 MP, f/2.2
    • Ön Kamera: 32 MP, f/2.2
    • Batarya: 5000mAh  / 50W hızlı şarj
    • İşletim Sistemi: Android 15 Nothing OS 3.1

    Nothing Phone (3a) kullanıcı yorumları 💭

    👨 Telefon insanın değil, insan telefonun sahibi olmalı ilkesinin iyi bir ürünü. Pek çok hoş özellik var. Ne Android'i ne de iOS'u sevenlere, telefona saçma meblağlar ödemek istemeyenlere öneririm. Benim için çok doğru bir karar oldu.

    👩  Saf android deneyimi ve Nothing’in arayüzü çok güzel, akıcı ve kaliteli. Kamera performansı da fena değil. İşlemci olarak fena sayılmaz. Fiyatı bir miktar fazla ama ben şahsen sırf deneyim için aldım. Yani daha uzun güncelleme verse senelerce kullanılır. OneUI arayüzüne göre çok çok daha güzel ve kaliteli.

    Orta segment telefon rehberimizin sonuna geldik. Rehberimizde yer alan en iyi orta segment telefon modelleri, kamerası iyi orta segment telefonlar ve orta segment oyun telefonları arayan kullanıcılar için ideal seçenekler sunuyor. Eğer Samsung orta segment en iyi telefon ya da farklı markalarda alınabilecek orta segment telefonlar arıyorsanız, bu rehber size en doğru orta segment telefon tavsiyesi sağlayacak.

    Orta segment telefon alırken nelere dikkat edilmeli ❓

    En iyi orta segment telefon tavsiyeleri Tam Boyutta Gör

    1. İşlemci ve performans
    2. RAM ve depolama
    3. Ekran boyutu, çözünürlük ve yenileme hızı
    4. Kamera çözünürlüğü ve lens çeşitleri
    5. Batarya kapasitesi ve hızlı şarj desteği
    6. Yazılım sürümü ve güncelleme garantisi
    7. Bağlantı seçenekleri (5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC)
    8. Dayanıklılık (su/toza dayanıklılık, Gorilla Glass)
    9. Ses ve hoparlör kalitesi
    10. Fiyat-performans dengesi

    En İyi Orta Segment Telefonlar Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2354


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

