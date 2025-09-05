2025’te alınacak en iyi orta segment telefonlar

Orta segment telefonlar, kullanıcıların hem bütçesini korumasını hem de kaliteli bir akıllı telefon deneyimi yaşamasını sağlıyor. Orta segment en iyi telefon seçenekleri, güçlü performans, yüksek çözünürlüklü ekranlar ve yeterli pil ömrü gibi temel beklentileri karşılamayı hedefliyor. Peki, en iyi orta segment telefon hangisi? Bu rehberde, hem fiyat-performans dengesi hem de kullanıcı deneyimi açısından öne çıkan en iyi orta seviye telefonlara yer vereceğiz.
|Marka/Model 🤳
|Fiyat 🏷️
|vivo V60
|39.999 TL
|Apple iPhone 16e
|48.817 TL
|Honor 400
|18.749 TL
|Samsung Galaxy A36
|16.400 TL
|Poco F7
|30.719 TL
|Honor 400 Pro
|34.499 TL
|Samsung Galaxy A56
|20.999 TL
|Xiaomi Redmi Note 14 Pro
|17.849 TL
|Nothing Phone 3a
|28.999 TL
Akıllı telefon yorumları dikkate alındığında; en iyi orta segment akıllı telefon markaları sıralamasında vivo, Samsung ve Apple bulunuyor. 2025’te satın alınabilecek en iyi orta segment cep telefonu modelleri olarak ise vivo V60, Samsung Galaxy S25 FE ve Apple iPhone 16e üst seviye özellikleriyle öne çıkıyor.
1️⃣ vivo V60
- Ekran: 6.77 inç, 1080 x 2392 piksel, 120 Hz, 5000 nit (pik), AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
- Bellek: 8 GB, 12 GB, 16 GB RAM
- Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB
- Arka kamera: 50 MP, f/1.9 (ana) + 50 MP, f/2.7, 3x zum (periskop) + 8 MP, f/2.0 (ultra geniş)
- Ön kamera: 50 MP, f/2.2
- Batarya: 6500 mAh, 90W şarj, ters şarj
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi
- Yazılım: Android 15, Funtouch OS 15
vivo V60 kullanıcı yorumları 💭
👨 vivo V60’u güçlü pili ve ZEISS kameraları için tercih ettim. 6500 mAh batarya gerçekten fark yaratıyor, gün boyu şarj derdi olmadan kullanabiliyorum.
👩 vivo V60, hem iş hem günlük kullanım için ideal. Hızlı şarj sayesinde yarım saatte neredeyse tam doluyor. IP69 dayanıklılığı da güven veriyor.
3️⃣ Apple iPhone 16e
- Ekran: 6.1 inç Super Retina XDR ekran
- İşlemci: A18 çip
- Depolama: 128/256/512 GB
- Arka Kamera: 48MP, 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels
- Ön Kamera: 12 MP kamera ƒ/1.9 diyafram
- Batarya: 26 saate kadar video oynatma, 30 dakikada yüzde 50 şarj
- Diğer: FaceID, IP68, Acil SOS, Trafik kazası algılama, 5G
Apple iPhone 16e kullanıcı yorumları 💭
👨 Bu telefonun pil ömrü iyi ve iPhone 16 nesli ile aynı işlemci var. Uzun yıllar yazılım güncellemesi alacak, kasmayacak bir telefon yapmışlar. 5-10 yıl arkanıza bakmadan güvenebileceğiniz bir telefon olmuş.
👩 Şu piyasada alınabilecek iyi telefonlardan biri, Apple ekosistemindeyseniz şarjınız bitsin istemiyorsanız, çok fazla kamera kullanımı olmayan görüntü insanlarından değilseniz, şahane telefon.
4️⃣ Honor 400
- Ekran: 6.55 inç, 2736 x 1264, 120Hz, 5000 nit, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Arka kamera: 200MP AI f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 5300 mAh
- Yazılım: Android 15, MagicOS 9.0
Honor 400 kullanıcı yorumları 💭
👨 Eğer batarya konusunda sıkıntı yaşıyorsanız, ekran konusunda titizseniz, kamera iyi olsun diyorsanız ve bütçem de kısıtlı diyorsanız, bu telefonu size şiddetle tavsiye ederim.
👩 Gerçekten fiyat/performans telefonları açısından şu an piyasadaki en iyi telefon bence, 200MP ana kamerası, ekran parlaklığı, pil ömrü, ai donanımı en sevdiğim özellikleri, Honor 400'ü almadan bayağı bir araştırdım ve bu modele karar verdim. Fiyatı rakiplerine göre ciddi anlamda uygun, çok ucuz bir telefon, kalitesi de fazlasıyla iyi.
5️⃣ Samsung Galaxy A36
- Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, FHD+, 1080p+ çözünürlük, 120Hz, 1.200 nit maksimum parlaklık
- İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3 (4nm)
- Bellek: 6 GB/ 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50MP ana + 8MP ultra geniş + 5MP makro
- Ön Kamera: 12 MP
- Pil: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0
Samsung Galaxy A36 kullanıcı yorumları 💭
👨 Bu fiyata daha iyisi olamaz. Ekran ve One UI 7.0 arayüzünü çok beğendim. Kullanımı aşırı pratik olmuş ve görüntü çok canlı. Donma ve kasma yaşamadım, akıcı. Şarj durumu normal seviyelerde.
👩 Ürün her yönüyle fiyatını hak ediyor. 45 Watt’lık şarj aletiyle süper hızlı şarja geçiyor. Ekranı güzel, sayfa akışları yağ gibi hiç takılma yok. Tavsiye ederim.
6️⃣ Poco F7
- Ekran: 6,83 inç, AMOLED, 1280 x 2772 piksel, 120 Hz, 3200 nit parlaklık, Dolby Vision, HDR10+
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm)
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB, 512 GB UFS 4.1
- Arka kamera: 50 MP, f/1.5 ana kamera + 8 MP, f/2.2 ultra geniş açı kamera
- Ön kamera: 20 MP, f/2.2
- Pil: 6500 mAh, 90W hızlı şarj, 22.5W ters şarj
- İşletim sistemi: Android 15, HyperOS 2
Poco F7 kullanıcı yorumları 💭
👨 Gerçekten fotoğrafta göründüğü kadar güzel. Malzeme kalitesi iyi metal çerçeve arka kapak çok kaliteli. Kamerası iş görür. İşlemci fişek gibi. Arayüz daha iyi olabilirdi.
👩 Ekranı iyi, telefon biraz ağır. Oyun performansı filan çok iyi her cihazda olduğu gibi ısınma biraz oluyor el yakacak kadar değil. İçinden telefon kılıfı ve 90 watt şarj aleti çıkıyor.
7️⃣ Honor 400 Pro
- Ekran: 6.7 inç, 2800 x 1280, 120Hz, 5000 nit, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 512GB
- Arka kamera: 200MP AI f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.4 (telefoto)
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 5300 mAh
- Yazılım: Android 15, MagicOS 9.0
Honor 400 Pro kullanıcı yorumları 💭
👨 Başlangıçta 200MP kamera ve 8Gen3 teknolojisinin en büyük avantajı olacağını düşünmüştüm. Yapay zeka özelliklerinin de bu kadar şaşırtıcı olmasını beklemiyordum açıkçası. Bence bu fiyattaki en güçlü yapay zeka deneyimi bu. Tabii ki fotoğraf becerileri de beni hayal kırıklığına uğratmadı. Fotoğraf konusunda 40 kez yakınlaştırsam bile yapay zeka sayesinde netliği koruyabildi. Oyun performansı da çok iyi.
👩 Arkadaşlar bu bütçelerde telefon almayı düşünen kişiler tereddüt etmeden alabilir. Telefon tam bir fiyat performans telefonu birkaç gündür kullanıyorum her şeyi ile beni kendine büyüledi. Bende tereddüt ettim ama sonradan aldığıma çok memnun kaldım.
8️⃣ Samsung Galaxy A56
- Ekran: 6.7 inç Super AMOLED, FHD+, 120Hz, 1200 nit (HBM), 1900 nit maksimum parlaklık, Gorilla Glass Victus+
- İşlemci: Exynos 1580
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP f/1.8 ana, 12 MP f/2.2 ultra geniş, 5 MP f/2.4 makro
- Ön Kamera: 12 MP f/2.2
- Pil: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj (30 dakikada %65, 68 dakikada tam şarj)
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Type-C
- İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0
Samsung Galaxy A56 kullanıcı yorumları 💭
👨 Kullanım çok iyi şiddetle tavsiye ederim çok hızlı orta segmentte çok iyi. Tasarım ve Android 15 le uyum çok güzel ve 45 watt gelmesi güzel ama bir tek dezavantaj hafıza kart desteği olmaması.
👩 Kamerası ve oyun performansını çok başarılı buldum. Pubg tarzı oyunları zaten sabit 60 fps'te rahat bir şekilde açıyor zaten. Kamera konusunda da gece performansı yapay zekayla birleşince çok başarılı sonuç verdi. Şarj konusunda da 3 saatlik yoğun kullanımda yüzde 20 şarj yedi. Çok güzel sonuçlar bunlar, içiniz rahat olsun alırken.
9️⃣ Xiaomi Redmi Note 14 Pro
- Ekran: 6,67 inç 120 Hz CrystalRes AMOLED
- İşlemci: Mediatek Dimensity 7300 Ultra
- Bellek: 8-12 GB
- Depolama: 256-512 GB
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera
- Ön Kamera: 20 MP
- Pil: 5110 mAh ve 45 W hızlı şarj
Xiaomi Redmi Note 14 Pro kullanıcı yorumları 💭
👨 Bugünkü koşullarda alınabilecek en iyi telefonlardan bir tanesi. Batarya, kamera, ekran ve hız on numara. Telefonun ekranının kavisli olması telefonun derinliğini arttırıyor. Ekran koruyucusu, kılıfı ve şarj adaptörü ile gelmesi çok büyük avantaj.
👩 Ürünü çok araştırarak sipariş verdim. Kamerası çok iyi. Kısa sürede şarj oluyor. İşlemcisi hızlı. Çok ağır değil. Fiyatı piyasaya göre uygun.
🔟 Nothing Phone (3a)
- Ekran: 6,77 inç QHD+ 10-bit OLED, 3.000 nit, 120Hz, HDR10+, Panda Glass koruma
- İşlemci: Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm)
- RAM: 12GB/12GB LPDDR5X
- Depolama: 128GB/256GB
- Arka Kamera: 50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 50 MP, f/2.0 telefoto PDAF, 2x optik zoom, 8 MP, f/2.2
- Ön Kamera: 32 MP, f/2.2
- Batarya: 5000mAh / 50W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 15 Nothing OS 3.1
Nothing Phone (3a) kullanıcı yorumları 💭
👨 Telefon insanın değil, insan telefonun sahibi olmalı ilkesinin iyi bir ürünü. Pek çok hoş özellik var. Ne Android'i ne de iOS'u sevenlere, telefona saçma meblağlar ödemek istemeyenlere öneririm. Benim için çok doğru bir karar oldu.
👩 Saf android deneyimi ve Nothing’in arayüzü çok güzel, akıcı ve kaliteli. Kamera performansı da fena değil. İşlemci olarak fena sayılmaz. Fiyatı bir miktar fazla ama ben şahsen sırf deneyim için aldım. Yani daha uzun güncelleme verse senelerce kullanılır. OneUI arayüzüne göre çok çok daha güzel ve kaliteli.
Orta segment telefon rehberimizin sonuna geldik. Rehberimizde yer alan en iyi orta segment telefon modelleri, kamerası iyi orta segment telefonlar ve orta segment oyun telefonları arayan kullanıcılar için ideal seçenekler sunuyor. Eğer Samsung orta segment en iyi telefon ya da farklı markalarda alınabilecek orta segment telefonlar arıyorsanız, bu rehber size en doğru orta segment telefon tavsiyesi sağlayacak.
Orta segment telefon alırken nelere dikkat edilmeli ❓
- İşlemci ve performans
- RAM ve depolama
- Ekran boyutu, çözünürlük ve yenileme hızı
- Kamera çözünürlüğü ve lens çeşitleri
- Batarya kapasitesi ve hızlı şarj desteği
- Yazılım sürümü ve güncelleme garantisi
- Bağlantı seçenekleri (5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC)
- Dayanıklılık (su/toza dayanıklılık, Gorilla Glass)
- Ses ve hoparlör kalitesi
- Fiyat-performans dengesi
